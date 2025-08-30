Chuyện gì đang xảy ra với giáo viên Hàn Quốc?

Khảo sát mới cho thấy giáo viên Hàn Quốc ngày càng có thái độ tiêu cực với công việc. Con số này tăng mạnh sau vụ một cô giáo tự tử vì bị phụ huynh khiếu nại quá nhiều.

Giáo viên tiểu học ở Hàn Quốc căng thẳng quá độ vì áp lực từ công việc, phụ huynh. Ảnh: Newsis.

Korea Herald đưa tin 3 trong số 10 giáo viên tiểu học ở Hàn Quốc được phát hiện có thái độ tiêu cực đối với công việc của họ. Phát hiện này được công bố thông qua khảo sát với 2.198 giáo viên do Viện Phát triển Giáo dục Hàn Quốc (KEDI) thực hiện.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu phát hiện rằng 30,2% trong số giáo viên tham gia khảo sát bộc lộ thái độ tiêu cực đối với nghề dạy học. Thái độ này bắt nguồn từ sự mệt mỏi tinh thần do căng thẳng liên quan công việc và mức độ hài lòng chung của giáo viên đối với nghề nghiệp.

Đáng chú ý, tỷ lệ này tăng mạnh so với mức 17% trong khảo sát năm 2022. Các nhà nghiên cứu nhận định sự gia tăng có liên quan vụ tự sát của một giáo viên vào tháng 7/2023, được gọi là “sự cố Seoi”.

Báo cáo nêu rõ sự cố này khiến nhiều giáo viên rơi vào trạng thái trầm cảm, mặc cảm tội lỗi và lo ngại về việc quyền lợi nghề nghiệp ngày càng bị thu hẹp. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra rằng giáo viên nữ, trẻ tuổi dễ có thái độ tiêu cực hơn. Nạn nhân của sự cố Seoi cũng là một nữ giáo viên mới 24 tuổi.

Ngày 18/7/2023, cô giáo này được phát hiện tử vong do tự sát, nguyên nhân được cho là xuất phát từ căng thẳng công việc do phụ huynh khiếu nại quá nhiều. Đến tháng 11 năm đó, cảnh sát kết thúc điều tra, xác nhận nạn nhân chịu áp lực nghề nghiệp nặng nề nhưng không có bằng chứng cho thấy phụ huynh có hành vi vi phạm pháp luật.

Cái chết của nữ giáo viên đã làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc, nhiều giáo viên bày tỏ lo ngại họ không được bảo vệ đúng mực trong môi trường làm việc.

Vào ngày 4/9/2023, tròn 49 ngày sau khi nạn nhân qua đời, hàng nghìn giáo viên trên khắp Hàn Quốc đã đình công và biểu tình, gọi đây là “ngày tạm ngưng giáo dục công”.

Theo dữ liệu thống kê, năm 2023 có 7.626 giáo viên trên cả nước xin nghỉ việc trước tuổi hưu, tăng 12,6% so với năm trước. Giới phân tích cho rằng đây là minh chứng rõ rệt cho tâm lý bi quan trong đội ngũ nhà giáo sau cái chết đột ngột của nữ giáo viên trường Seoi.