Chuyện gì đang xảy ra với học sinh Hàn Quốc?

Thống kê mới cho thấy tỷ lệ học sinh Hàn Quốc phải điều trị rối loạn lo âu tăng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu đến từ áp lực học tập và những tác động trên mạng xã hội.

Trẻ em Hàn Quốc mắc rối loạn lo âu ngày càng nhiều. Ảnh: 123rf.

Korea Times đưa tin số trẻ em và thanh thiếu niên Hàn Quốc phải điều trị rối loạn lo âu đang gia tăng nhanh chóng. Cụ thể, năm 2024 có 41.611 người trong độ tuổi 10-19 được điều trị rối loạn lo âu, tăng 65,2% so với năm 2020.

Con số này tăng đều qua từng năm, từ 32.008 ca năm 2021 lên 37.401 ca năm 2022, và vượt mốc 40.000 ca trong năm 2024.

Đáng chú ý, nhóm trẻ dưới 10 tuổi ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Năm 2024, 4.336 trẻ phải điều trị rối loạn lo âu, tăng đến 87,6% so với mức 2.311 ca vào năm 2020.

Các chuyên gia cho rằng áp lực học tập, sự cạnh tranh quá mức, so sánh trên mạng xã hội, thay đổi hormone, cùng với khả năng tiếp cận dịch vụ sức khỏe tâm thần được cải thiện là những nguyên nhân chính khiến tình trạng này gia tăng ở trẻ em và thanh thiếu niên.

Ngoài ra, một khảo sát năm 2024 của tổ chức ChildFund Korea thực hiện với 10.140 học sinh từ lớp 1-11 cũng cho thấy chỉ số hạnh phúc trung bình của trẻ em Hàn Quốc chỉ đạt 45,3/100 điểm. Đặc biệt, những em chịu áp lực học tập có mức điểm thấp hơn (44,16) so với nhóm không bị áp lực này (45,95).

Không chỉ giới trẻ, số ca rối loạn lo âu cũng tăng ở tất cả nhóm tuổi. Nhìn chung, tổng số bệnh nhân được điều trị đã tăng 20,2%, từ 757.251 người năm 2020 lên 910.385 người năm 2024.

Trong đó, mức tăng lần lượt là 24,7% ở nhóm tuổi 20, 30% ở nhóm tuổi 30, 25,3% ở nhóm tuổi 40, 12,4% ở nhóm tuổi 50, 14,7% ở nhóm tuổi 60, 4,2% ở nhóm tuổi 70, 16,7% ở nhóm tuổi 80 và 50,3% ở nhóm tuổi 90.

Rối loạn lo âu là một loại rối loạn cảm xúc với các triệu chứng như lo lắng hoặc sợ hãi bất thường, gây cản trở đời sống hàng ngày. Các triệu chứng có thể bao gồm đau đầu, tim đập nhanh, thở gấp và rối loạn tiêu hóa do hệ thần kinh giao cảm hoạt động quá mức.

Rối loạn lo âu ảnh hưởng trực tiếp đến việc học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội, bao gồm nhiều dạng như rối loạn hoảng sợ, chứng sợ nơi công cộng, rối loạn lo âu xã hội, rối loạn lo âu chia ly và chứng câm chọn lọc.