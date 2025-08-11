Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chuyện gì sẽ xảy ra khi kéo phanh tay điện tử lúc xe đang chạy?

  • Thứ hai, 11/8/2025 07:36 (GMT+7)
  • 58 phút trước

Việc hiểu cách hoạt động của phanh tay điện tử khi xe đang di chuyển có thể trở nên hữu ích trong các tình huống khẩn cấp, nhưng tuyệt đối không nên tự thử nghiệm trên đường công cộng.

Trong một video với mục đích tuyên truyền giáo dục, hai cảnh sát Đức đã thử kéo phanh tay điện tử khi xe đang chạy. Kết quả cho thấy xe dừng nhanh và ổn định nhờ việc kích hoạt cả 4 phanh và hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

phanh tay, thang tay, phanh dau xe, phanh tay dien tu, khan cap, dung xe khan cap anh 1

Bên cạnh các tính năng thường gặp, phanh tay điện tử còn có thêm chức năng hỗ trợ phanh khẩn cấp, giúp người lái xe có thể giảm tốc độ nhanh chóng khi gặp sự cố.

Nhiều kênh YouTube cũng từng tiến hành các thử nghiệm tương tự. Năm ngoái, kênh Garage 54 của Nga thử kéo phanh tay điện tử trên một số mẫu xe Trung Quốc mới và BMW 5-Series. Kết quả cho thấy tất cả đều hoạt động. Trước đó, năm 2019, YouTuber Cleetus McFarland cũng thử nghiệm trên Chevrolet Corvette C7, và xe dừng lại an toàn.

Một số sách hướng dẫn sử dụng của các hãng xe cũng đề cập đến tính năng này. Đơn cử như đối với dòng Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới (W206), tính năng hỗ trợ phanh khẩn cấp (Emergency Braking) yêu cầu người lái nhấn và giữ phanh tay điện tử. Khi xe vẫn còn đang chuyển động, thông báo "Release parking brake" (nhả phanh đậu xe) sẽ xuất hiện trên bảng taplo cùng đèn báo phanh màu đỏ. Khi xe dừng hoàn toàn, thông báo trên sẽ được tắt và đèn báo phanh vẫn sáng.

phanh tay, thang tay, phanh dau xe, phanh tay dien tu, khan cap, dung xe khan cap anh 2

Trong các sách hướng dẫn sử dụng của nhiều hãng xe, phanh tay điện tử còn có thể chức năng hỗ trợ phanh khẩn cấp (Emergency Braking), giúp người lái có thể dừng xe nhanh chóng trong một số tình huống nhất định.

Theo hai viên cảnh sát này, việc kéo phanh tay điện tử khi xe đang chạy có thể hữu ích nếu người lái bất tỉnh hoặc ngủ gật, cho phép hành khách kích hoạt để giảm tốc và dừng xe khẩn cấp. Tuy nhiên, với xe sử dụng phanh tay cơ truyền thống, việc kéo phanh khi xe đang chạy thường khiến bánh sau khóa cứng và không có sự hỗ trợ của ABS, tiềm ẩn nguy cơ mất kiểm soát và có thể gây tai nạn.

Việt Hà

