Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Chuyện gì xảy ra với Land Rover?

  • Thứ năm, 25/9/2025 10:08 (GMT+7)
  • 10 giờ trước

Gần một tháng qua, toàn bộ nhà máy của JLR chưa sản xuất được bất kỳ chiếc xe nào. Vậy chuyện gì xảy ra, và "kiếp nạn" này còn kéo dài bao lâu?

Ảnh: Reuters.

Jaguar Land Rover (JLR) đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm, khi toàn bộ dây chuyền sản xuất tại Anh ngừng hoạt động từ ngày 31/8 sau vụ tấn công mạng của một nhóm hacker trẻ tuổi. Đã gần một tháng trôi qua, các nhà máy của JLR chưa thể lắp ráp được chiếc xe nào và mới xác nhận sẽ dừng sản xuất ít nhất đến 1/10.

Thông thường, mỗi ngày có hơn 1.000 ôtô xuất xưởng từ các nhà máy Solihull, Halewood và Wolverhampton (Anh). Nhưng từ khi hệ thống nội bộ bị tê liệt, toàn bộ hoạt động đều đứng im, gây thiệt hại nặng nề cho JLR và làm dấy lên lo ngại các nhà cung ứng nhỏ lẻ có thể phá sản nếu tình trạng kéo dài.

Hãng cho biết đang “tập trung hỗ trợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và hệ thống đại lý vẫn mở cửa”. Tuy nhiên, nguồn tin được BBC đăng tải cho rằng gián đoạn có thể kéo dài đến tháng 11, dù JLR khẳng định đây mới chỉ là suy đoán.

Ước tính, hãng xe Anh thiệt hại từ 6,8 đến 13,6 triệu USD mỗi ngày vì đình trệ sản xuất. Các đại lý phải quay lại xử lý thủ công để hoàn tất thủ tục đăng ký xe. Một số nhà cung ứng cảnh báo không đủ nguồn lực tài chính để cầm cự, trong khi cựu CEO Aston Martin Andy Palmer dự đoán sẽ có một số nhà phân phối không đủ sức cầm cự.

Tình hình còn gây sức ép lớn đến người lao động.

“Chúng tôi đã thấy các doanh nghiệp bắt đầu bàn đến sa thải. Người lao động phải trả tiền thuê nhà, trả nợ thế chấp, nếu không có lương thì họ biết sống sao? Nếu JLR bật công tắc sản xuất trở lại mà chuỗi cung ứng không còn đủ lực lượng, đó sẽ là thảm họa", Jason Richards, đại diện công đoàn địa phương, cho biết.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Mỹ cảnh báo túi khí giả từ Trung Quốc có thể phát nổ gây chết người

Hai vụ tai nạn chết người gần đây liên quan đến túi khí xuất xứ từ Trung Quốc đã khiến các cơ quan an toàn Mỹ phát đi cảnh báo khẩn về linh kiện giả, có nguy cơ phát nổ trong va chạm.

26:1569 hôm qua

Xe điện Ferrari xuất hiện, thiết kế 'khó hiểu'

Hình ảnh lái thử của mẫu xe điện mới từ Ferrari khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ khi gần như khác hẳn bản concept ban đầu.

28:1671 hôm qua

Đan Thanh

theo Carscoops

Land Rover ngừng sản xuất JLR Jaguar Land Rover

Đọc tiếp

Bao lau thi moi can thay dia phanh? hinh anh

Bao lâu thì mới cần thay đĩa phanh?

09:46 24/9/2025 09:46 24/9/2025

0

Tuổi thọ của đĩa phanh phụ thuộc rất nhiều vào thói quen lái xe, loại xe cũng như cách chủ sở hữu bảo dưỡng hệ thống phanh.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý