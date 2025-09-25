Chuyện gì xảy ra với Land Rover?

Gần một tháng qua, toàn bộ nhà máy của JLR chưa sản xuất được bất kỳ chiếc xe nào. Vậy chuyện gì xảy ra, và "kiếp nạn" này còn kéo dài bao lâu?

Ảnh: Reuters.

Jaguar Land Rover (JLR) đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều năm, khi toàn bộ dây chuyền sản xuất tại Anh ngừng hoạt động từ ngày 31/8 sau vụ tấn công mạng của một nhóm hacker trẻ tuổi. Đã gần một tháng trôi qua, các nhà máy của JLR chưa thể lắp ráp được chiếc xe nào và mới xác nhận sẽ dừng sản xuất ít nhất đến 1/10.

Thông thường, mỗi ngày có hơn 1.000 ôtô xuất xưởng từ các nhà máy Solihull, Halewood và Wolverhampton (Anh). Nhưng từ khi hệ thống nội bộ bị tê liệt, toàn bộ hoạt động đều đứng im, gây thiệt hại nặng nề cho JLR và làm dấy lên lo ngại các nhà cung ứng nhỏ lẻ có thể phá sản nếu tình trạng kéo dài.

Hãng cho biết đang “tập trung hỗ trợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên và hệ thống đại lý vẫn mở cửa”. Tuy nhiên, nguồn tin được BBC đăng tải cho rằng gián đoạn có thể kéo dài đến tháng 11, dù JLR khẳng định đây mới chỉ là suy đoán.

Ước tính, hãng xe Anh thiệt hại từ 6,8 đến 13,6 triệu USD mỗi ngày vì đình trệ sản xuất. Các đại lý phải quay lại xử lý thủ công để hoàn tất thủ tục đăng ký xe. Một số nhà cung ứng cảnh báo không đủ nguồn lực tài chính để cầm cự, trong khi cựu CEO Aston Martin Andy Palmer dự đoán sẽ có một số nhà phân phối không đủ sức cầm cự.

Tình hình còn gây sức ép lớn đến người lao động.

“Chúng tôi đã thấy các doanh nghiệp bắt đầu bàn đến sa thải. Người lao động phải trả tiền thuê nhà, trả nợ thế chấp, nếu không có lương thì họ biết sống sao? Nếu JLR bật công tắc sản xuất trở lại mà chuỗi cung ứng không còn đủ lực lượng, đó sẽ là thảm họa", Jason Richards, đại diện công đoàn địa phương, cho biết.