Chuyên gia điện ảnh Anh Quốc rời thảm đỏ đến Việt Nam ‘gieo’ nhân tài

Dù công nghệ thay đổi từng khung hình, chuyên gia làm phim Paul D.J. Moody vẫn tin rằng con người giữ vai trò chủ đạo. Ông chọn Việt Nam là nơi tiếp theo ươm mầm nhân tố điện ảnh.

Hơn cả nhà làm phim, Tiến sĩ Paul được xem là nhà giáo dục tận tâm. Ông là giảng viên cấp cao tại nhiều trường danh tiếng trên thế giới như Trường Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia Vương quốc Anh, Đại học London Goldsmiths, Cao đẳng Nghệ thuật Hoàng gia, Cao đẳng Truyền thông London, Trường Điện ảnh London...

Gần 4 thập kỷ từ phim trường đến bục giảng

Hành trình sự nghiệp của Tiến sĩ Paul Moody là bộ phim dài kỳ, giao thoa giữa nghệ thuật và giáo dục. Từ thước phim đầu tay vào năm 1982 đến khi bước lên thảm đỏ của lễ trao giải phim quốc tế, ông trải qua nhiều thăng trầm của ngành công nghiệp điện ảnh, mang đến nhiều tác phẩm phim truyện, phim truyền hình, phim ngắn, quảng cáo...

Từ điện ảnh đến giảng đường, đam mê của Tiến sĩ Paul chưa bao giờ đổi hướng mà ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn đến thế hệ trẻ.

Trong 7 năm gắn bó Trường Điện ảnh và Truyền hình Quốc gia tại Anh, ông góp phần “thay da đổi thịt” ngôi trường được mệnh danh “cái nôi điện ảnh” hàng đầu.

Ở độ tuổi nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông lại dừng chân tại Việt Nam - đất nước cách xa quê hương hàng nghìn dặm, với nền điện ảnh còn xa “độ chín” của Anh Quốc nhiều thập kỷ. Đằng sau quyết định này là chất xúc tác kỳ lạ được ông miêu tả như “tiềm năng” và “cơ hội”.

“Tôi dành sự ngưỡng mộ cho đất nước và con người Việt Nam. Ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam có tiềm năng phát triển rất lớn. Thế hệ nhân lực trẻ và chất lượng tăng nhanh chóng theo từng năm”, vị tiến sĩ chia sẻ.

Tiến sĩ Paul Moody đảm nhận vị trí Trưởng khoa Truyền thông và Sáng tạo của BUV từ năm 2024.

“Nhóm lửa” thay vì “rót nước”

Với kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực điện ảnh và giáo dục, khi đến Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam (BUV) và đảm nhận vị trí Trưởng khoa Truyền thông và Sáng tạo, Tiến sĩ Paul nhanh chóng bắt tay vào công cuộc cải tiến hoạt động của khoa theo định hướng quốc tế.

Dưới sự dẫn dắt của ông, chương trình đào tạo thuộc khoa Truyền thông và Sáng tạo được xây dựng và cập nhật liên tục, đảm bảo tính tiên phong và phù hợp thực tiễn ngành. Nổi bật là chương trình Ứng dụng Sáng tạo Đương đại, được ông thiết kế và bổ sung môn học về hoạt hình - lĩnh vực mà vị chuyên gia tin rằng có tiềm năng phát triển ở Việt Nam.

Ông cũng tham gia phát triển chương trình Sản xuất Phim và Truyền thông, áp dụng cấu trúc chương trình từ Arts University Bournemouth - trường đại học danh tiếng của Anh trong lĩnh vực nghệ thuật. Tất cả yếu tố trong chương trình của đơn vị cấp bằng quốc tế đều được ông nghiên cứu, tính toán, tái thiết để phù hợp thị trường Việt Nam và mang tính định hướng tương lai.

Tiến sĩ Paul Moody có đóng góp lớn trong việc phát triển chương trình học tại khoa Truyền thông và Sáng tạo.

Cụ thể, thay vì các bài giảng truyền thống từ giáo viên “tràn” xuống, phương pháp giảng dạy tại BUV hướng đến tăng cường tính tương tác, như học qua tình huống thực tế. Giảng viên đóng vai trò người khơi gợi tư duy thay vì “rót kiến thức vào bình rỗng”. Họ “nhóm lửa” để sinh viên tự nuôi dưỡng và phát triển năng lực của chính mình.

Tiến sĩ Paul cũng dành tâm huyết mở rộng đội ngũ giảng viên của BUV với trình độ học thuật cao, 100% sở hữu bằng cấp quốc tế, đảm bảo chất lượng giảng dạy chuẩn đại học Anh Quốc. Đặc biệt, nhiều giảng viên là nhà làm phim độc lập, chuyên gia hậu kỳ hình ảnh, nhiếp ảnh gia sáng tạo. Họ đưa kinh nghiệm từ thực tế trường quay và ngành công nghiệp sáng tạo tại Anh, Australia, Mỹ... trực tiếp vào lớp học.

Chất nhân văn trong điện ảnh và giáo dục

Nếu phải tìm sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong tư duy và triết lý của Tiến sĩ Paul, thì có lẽ là tính nhân văn, tức “mối quan hệ giữa con người với nhau”.

Tiến sĩ nhìn nhận công nghệ sản xuất ảo và AI tạo sinh giúp tăng tốc quá trình sản xuất, từ việc tạo storyboard đến thử nghiệm ý tưởng phim. Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn về những thách thức, đặc biệt là nguy cơ phụ thuộc quá nhiều vào AI mà đánh mất đi yếu tố con người.

“Tôi nghĩ mặt trái lớn nhất là có những người nghĩ rằng họ có thể làm mọi thứ bằng AI. Đó là sai lầm rất lớn”, ông nhận định.

Theo ông, AI là công cụ hỗ trợ, không phải kết quả. Bởi vì AI tạo hình ảnh quá rập khuôn, thiếu chiều sâu, thiếu đi tính “người”.

Tiến sĩ Paul cho rằng giá trị thật của tác phẩm nằm ở việc kể câu chuyện thật về con người thật. Ông luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu mối quan hệ con người trong làm phim nói chung - từ việc kể chuyện, thiết kế hình ảnh, âm thanh đến cách mọi người làm việc cùng nhau trong ê-kíp. Trên hết, việc dung hòa giữa yếu tố nghệ thuật và tính thương mại của tác phẩm cũng là mục tiêu ông hướng đến trong chương trình đào tạo tại BUV.

Trong chương trình Sản xuất phim và Truyền thông tại BUV, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Sinh viên không chỉ học làm đạo diễn, mà học cách trở thành người kể chuyện có bản sắc riêng, câu chuyện riêng.

Bản sắc nghệ thuật độc đáo của sinh viên khoa Truyền thông và Sáng tạo tại triển lãm Spectrum - Summer Show 2025.

Vị chuyên gia ấn tượng với thái độ học tập nghiêm túc và năng lực của sinh viên BUV. Ông kỳ vọng sau khi ra trường, họ không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có đạo đức và trách nhiệm, sẵn sàng cho môi trường cạnh tranh và tạo dựng dấu ấn chất lượng.

Tiến sĩ trao học bổng cho sinh viên xuất sắc theo đuổi lĩnh vực truyền thông và sáng tạo.

Đến Việt Nam và làm việc tại BUV không chỉ là chương mới trong sự nghiệp của Tiến sĩ Paul, mà trở thành cơ hội để ông tiếp tục gieo hạt giống sáng tạo, ươm mầm tài năng, góp phần định hình tương lai của ngành truyền thông và sáng tạo Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đó không chỉ là công việc, mà trở thành sứ mệnh, hành trình kiến tạo giấc mơ điện ảnh từ giá trị cốt lõi nhất.

