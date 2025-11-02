Chuyên gia Porsche chia sẻ bí quyết sạc xe điện hiệu quả

Ông Kevin Giek, Phó Chủ tịch phụ trách Porsche Taycan, chia sẻ những bí quyết giúp tối ưu thời gian sạc và bảo vệ pin hiệu quả.

Thay đổi cách "nạp năng lượng" không phải là điều mới mẻ trong lịch sử ngành ôtô. Từ tranh luận giữa xăng pha chì và không chì, hay xăng thường và xăng cao cấp, đến nay người dùng tiếp tục bàn luận về nhiên liệu E5, E10 hay lựa chọn xăng 95. Việc sạc xe điện cũng tương tự: cần được học, trải nghiệm và hiểu rõ để đạt hiệu quả tối ưu.

Ông Kevin Giek, Phó Chủ tịch phụ trách dòng xe Porsche Taycan, nhấn mạnh: "Sạc điện cũng là một kỹ năng và khi bạn hiểu rõ nguyên tắc, việc đó trở nên rất đơn giản".

Quy tắc 10% - sạc nhanh nhất khi pin gần cạn

Theo ông Kevin Giek - Phó Chủ tịch phụ trách dòng xe Porsche Taycan, mẹo đầu tiên và quan trọng nhất là nên bắt đầu sạc khi pin còn khoảng 10% dung lượng: "Khi mức pin thấp, tốc độ sạc sẽ nhanh hơn đáng kể. Khoảng 10% là mức lý tưởng". Với trạm sạc nhanh DC 800 V, Porsche Taycan phiên bản mới có thể đạt công suất sạc tối đa 320 kW, cao hơn 50 kW so với trước.

Đối với những dòng xe điện của Porsche, mức dung lượng pin lý tưởng để bắt đầu sạc là khoảng 10%. Khi đó, tốc độ sạc sẽ nhanh hơn đáng kể. Công nghệ mới của Porsche cho phép sạc nhanh từ 10% lên 80% chỉ trong 18 phút.

Nhờ đó, thời gian sạc từ 10% đến 80% chỉ còn 18 phút, ngay cả trong điều kiện thực tế - vốn giảm một nửa so với các mẫu Taycan đầu tiên, vốn cần 37 phút ở nhiệt độ 15°C. Bộ pin Performance Battery Plus mới cũng mở rộng "khoảng sạc nhanh", duy trì công suất trên 300 kW trong khoảng 5 phút và vẫn đạt hiệu quả cao ngay cả khi thời tiết lạnh.

Quy tắc 80% - sạc đủ dùng, không cần đầy

Ông Kevin Giek khuyến nghị rằng nếu đi xa, ông sẽ sạc đầy pin ở nhà bằng wallbox. Nhưng khi di chuyển trên đường, ông thường chỉ sạc khoảng 60% vì sau đó tốc độ sạc giảm rõ rệt. Theo ông, Porsche Taycan có đường cong sạc rất cao, duy trì công suất sạc trên 300 kW đến khoảng 70% và vẫn hơn 200 kW đến khoảng 75%. Vì vậy, nếu 60% dung lượng pin đủ để đến điểm đến trong ngày, ông sẽ dừng sạc tại đó. Buổi tối, xe có thể được sạc lại bằng dòng AC để vừa tiết kiệm thời gian, vừa bảo vệ pin.

Nếu người dùng không cần đi xa, mức dung lượng pin tối ưu để rút sạc khoảng 60%. Sau đó, người dùng có thể sạc tại điểm đến và có thể bổ sung khi về nhà với nguồn AC để bảo vệ pin.

Sau mức 80%, hiệu suất sạc nhanh giảm mạnh, khiến việc nán lại trạm sạc "không đáng thời gian". Porsche cũng phát triển hệ thống lập kế hoạch sạc thông minh giúp người dùng tính toán tổng thời gian di chuyển tối ưu. Hệ thống này còn tự động điều chỉnh nhiệt độ pin để đảm bảo tốc độ sạc nhanh nhất có thể. "Đôi khi sạc 2 lần ngắn sẽ hiệu quả hơn sạc 1 lần lâu", ông Giek chia sẻ.

Chọn đúng trạm sạc - yếu tố quyết định tốc độ

Một sai lầm phổ biến là nhiều người chọn trạm sạc có xe khác đang dùng chung cột sạc, khiến công suất bị chia đôi. Tại nhiều trạm sạc công suất cao, chẳng hạn 300 kW hoặc 150 kW, năng lượng sẽ được chia cho 2 đầu sạc. "Khi 2 xe cùng cắm vào một trụ, mỗi xe chỉ nhận khoảng 75 kW - chậm hơn nhiều so với khả năng của Taycan", ông giải thích.

Việc chọn nguồn sạc cũng ảnh hưởng đến quá trình sử dụng xe điện, đặc biệt phù hợp với công suất sạc tối ưu mà xe được trang bị. Việc sử dụng cột sạc riêng cũng giúp thời gian sạc được rút ngắn.

Điều này không xảy ra tại các trạm Ionity hoặc Porsche Charging Lounge, nơi mỗi điểm có nguồn cấp riêng. Vì vậy, ông Giek khuyên người dùng nên chọn trạm trống hoàn toàn nếu có thể, đặc biệt ngoài giờ cao điểm, để tận dụng toàn bộ công suất sạc và rút ngắn hành trình.

Sạc thông minh, di chuyển nhanh hơn

Với Porsche, tốc độ sạc và hiệu quả di chuyển là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược xe điện. Hiệu năng trong kỷ nguyên điện hóa không chỉ nằm ở khả năng tăng tốc hay tầm hoạt động, mà còn ở trải nghiệm lái mượt mà và ổn định.

Người sử dụng xe điện của Porsche có thể sử dụng các ứng dụng tính toán quãng đường đi và vị trí sạc tối ưu, giúp đơn giản hóa việc sử dụng loại phương tiện này hàng ngày.

Tóm lại, để sạc xe điện hiệu quả như một chuyên gia Porsche Taycan, người dùng nên ghi nhớ 3 nguyên tắc cơ bản: bắt đầu sạc khi pin còn khoảng 10% để đạt tốc độ cao nhất, ngắt sạc ở mức 60% - 80% nếu không cần đi xa để tiết kiệm thời gian và bảo vệ pin, đồng thời chọn trạm sạc trống để tận dụng toàn bộ công suất. Tất cả nhằm hướng đến một trải nghiệm đơn giản, hiệu quả và đậm chất Porsche.