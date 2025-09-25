Chuyên gia Thái Lan: Khách Trung Quốc đến Việt Nam đông nhưng bình dân

Chuyên gia Thái Lan nhận định khách Trung Quốc đổ sang Việt Nam nhờ chi phí rẻ, nhưng chi tiêu thấp, chưa mang lại giá trị cho ngành du lịch.

Du khách Trung Quốc vui chơi tại TP.HCM hồi tháng 10/2024. Ảnh: Linh Huỳnh.

Việt Nam chính thức vượt Thái Lan về lượng khách du lịch Trung Quốc trong nửa đầu năm nay. Tuy nhiên, bà Aksornsri Phanishsarn, Phó giáo sư kinh tế tại Đại học Thammasat (Thái Lan), nhận định đây chưa hẳn là dấu hiệu đáng lo ngại đối với xứ Chùa Vàng.

Cụ thể, theo chuyên gia này, phần lớn lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam thuộc nhóm khách lần đầu xuất ngoại - những người thường có khả năng chi tiêu hạn chế, chưa mang lại giá trị cao cho ngành du lịch, Bangkok Post đưa tin.

Trong khi đó, Nhật Bản vẫn là điểm đến số một của du khách Trung Quốc. Dù không miễn thị thực như Việt Nam, Nhật vẫn thu hút thị trường tỷ dân nhờ hình ảnh an toàn, sạch sẽ, trật tự, hệ thống giao thông thuận tiện cùng với đồng yen yếu, biến quốc gia này thành “thiên đường mua sắm”.

“Khách du lịch Trung Quốc sẵn sàng chi tiêu nhiều tại Nhật Bản, dù chi phí ở đó cao hơn Thái Lan hay Việt Nam”, bà Phanishsarn giải thích.

Du khách châu Á tham quan bên trong Grand Palace (Đại Cung điện) ở Thái Lan. Ảnh: Reuters.

Bà giảu thích nguyên nhân chính khiến lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan sụt giảm không nằm ở giá cả, mà ở lo ngại về an toàn. Vụ việc nam diễn viên Trung Quốc Vương Tinh bị một băng nhóm lừa đảo dẫn dụ sang Thái Lan, rồi đưa sang Myanmar trước khi được giải cứu, đã gây chấn động dư luận và khiến hình ảnh du lịch Thái Lan bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

“Nếu những lo ngại về an toàn không được giải quyết, mọi chiến dịch tiếp thị cuối năm thu hút khách Trung Quốc đều thất bại. Chừng nào họ còn cảm thấy không an toàn, họ sẽ không quay trở lại”, bà cảnh báo, đồng thời cho biết lượng khách quốc tế đến Thái Lan giảm 7% tính đến tháng 8.

Du khách chụp ảnh chùa Wat Arun, Bangkok, Thái Lan từ trên thuyền qua sông Chao Phraya. Ảnh: Maksim Romashkin/Pexels.



Trong khi đó, Nhật Bản, dù không miễn thị thực cho công dân Trung Quốc vẫn duy trì sức hút mạnh nhờ định vị là thị trường cao cấp. Đây là điều mà Thái Lan cần học hỏi nếu muốn lấy lại thị trường khách đại lục.

“Thái Lan nên định vị mình là điểm đến an toàn và cao cấp, tương tự Nhật Bản nhưng với chi phí hợp lý hơn. Giải pháp thực sự không phải là chạy đua với Việt Nam trong phân khúc du lịch giá rẻ, mà là xây dựng niềm tin và nâng cao chất lượng dịch vụ”, bà nhấn mạnh.