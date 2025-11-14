Chuyển hồ sơ vụ 40 học sinh ngộ độc lên UBND tỉnh Quảng Trị xử lý

UBND xã Kim Ngân đã chuyển toàn bộ hồ sơ vi phạm hành chính liên quan vụ 40 học sinh bị ngộ độc thực phẩm lên UBND tỉnh Quảng Trị để xem xét, xử phạt theo thẩm quyền.

Vụ việc vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp xã. Ảnh: Tiền Phong.

Theo hồ sơ, trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy do ông Đỗ Văn Mỹ làm hiệu trưởng, đại diện pháp luật, đã để xảy ra nhiều vi phạm trong chế biến và cung cấp thực phẩm.

Cụ thể, bếp ăn của trường không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật, vi phạm quy định an toàn thực phẩm, gây ngộ độc đối với hơn 5 người nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 25/9, tại bếp ăn nhà trường, đơn vị cung cấp thực phẩm đã chế biến món cá chim kho - nguyên nhân khiến 40 học sinh bị ngộ độc. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang khẳng định mẫu cá dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus, tác nhân gây ngộ độc thực phẩm.

Bên cạnh đó, ông Đỗ Văn Mỹ bị xác định không có giấy tập huấn an toàn thực phẩm, đồng thời sử dụng 2 nhân viên chưa qua tập huấn để trực tiếp chế biến bữa ăn cho học sinh.

Lãnh đạo UBND xã Kim Ngân cho biết vụ việc có nhiều yếu tố vượt quá thẩm quyền xử lý của cấp xã nên hồ sơ đã được chuyển lên UBND tỉnh kèm đề nghị chỉ đạo. Việc xử lý được căn cứ trên kết luận của Công an, Sở Y tế, Sở GD&ĐT và các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo đúng quy trình và quy định pháp luật.

Đối với bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng nhà trường, UBND xã đã tạm đình chỉ công tác 2 lần. Lần đình chỉ thứ hai kết thúc ngày 13/11. Theo quy định, thời gian đình chỉ chỉ được áp dụng tối đa hai lần; khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, bà Huế sẽ trở lại làm việc.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng làm rõ để xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.