Chuyện ít biết về thủ khoa trường y

Sau 10 năm theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp, Thái Anh Thư quyết định rẽ hướng học Y học cổ truyền và tốt nghiệp thủ khoa.

Anh Thư tốt nghiệp loại giỏi, là thủ khoa đầu ra của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Ảnh: NVCC.

“Mình không hối hận khi bỏ 10 năm làm vận động viên chuyên nghiệp để theo đuổi ngành Y”, Thái Anh Thư (24 tuổi, Hà Nội) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Giữa tháng 8, tại lễ tốt nghiệp của trường, Anh Thư rạng rỡ bước lên sân khấu. Với điểm tổng kết 3.4/4 cùng điểm rèn luyện xuất sắc, Thư được công nhận là thủ khoa đầu ra của Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam.

Là vận động viên từ năm 6 tuổi

Anh Thư kể năm lớp 1, cô được các huấn luyện viên tuyển chọn vào đội thể dục dụng cụ của Hà Nội. Trước đó, 3 anh chị của nữ sinh đều được lựa chọn vào các đội tuyển thể thao khác nhau.

“Mình bị thu hút khi thấy các anh chị vận động viên tập luyện thể dục dụng cụ. Ban đầu, ba mẹ đồng ý vì muốn mình được rèn luyện sức khỏe, nhưng không nghĩ con gái sẽ theo chuyên nghiệp lâu dài”, Thư kể từ năm lớp 2, cô bắt đầu theo học tại trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục Thể thao Hà Nội.

Thời gian ở nội trú, phần lớn thời gian của Thư dành cho tập luyện, chỉ học văn hóa vào buổi tối. Những năm đầu, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, Thư và các bạn phải học ghép với lớp lớn hơn. Thầy cô thường về tận ký túc xá để dạy và học sinh phải dùng những chiếc bàn gấp, đặt ngay trên giường để học.

Sau này, khi lên lớp 3, trường hoàn thiện, Thư và các bạn duy trì học văn hóa ba buổi tối và hai buổi sáng mỗi tuần. Trong những đợt tập huấn dài ngày ở nước ngoài hay khi đi thi đấu, nữ sinh và các bạn luôn được thầy cô tạo điều kiện học và làm bài kiểm tra bù.

Dù vậy, bố mẹ Thư luôn động viên con học văn hóa nghiêm túc, nên cô và các anh chị em đều học tốt, không bị tụt lại quá nhiều so với các bạn cùng trang lứa.

Suốt 10 năm, nữ sinh từng tham gia giải thể dục dụng cụ trẻ quốc gia, giải bơi, lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia… Tuy chưa đạt nhiều thành tích lớn, nữ sinh dự định vẫn sẽ theo đuổi con đường vận động viên hoặc thi vào Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội giống như các anh chị của cô.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến với Thư vào năm cô học lớp 11. Suy nghĩ về định hướng nghề nghiệp, nữ sinh nhận thấy con đường thể thao rất nhiều chông gai. Bên cạnh đó, cô nhìn nhận bản thân có khả năng tiếp thu kiến thức khá tốt nên muốn bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức mình ở các lĩnh vực khác.

“Đặc biệt, mình rất thích ngành Y, nhất là Y học cổ truyền nên đã bày tỏ nguyện vọng với gia đình, thầy cô”, Thư chia sẻ thời điểm đó và tới tận bây giờ, cô không hề day dứt hay tiếc nuối khi từ bỏ sự nghiệp vận động viên. Nữ sinh kiên định với lựa chọn của mình dù biết việc chuyển hướng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Anh Thư từng có 10 năm theo đuổi vận động viên chuyên nghiệp với nhiều bộ môn như thể dục dụng cụ, nhảy cầu và lặn. Ảnh: NVCC.

Luôn kiên định dù cả thế giới nghi hoặc

Trước quyết định của con gái, dù có phần tiếc nuối, bố mẹ Thư vẫn ủng hộ. Gia đình đã trao đổi với các thầy cô bộ môn để nữ sinh được giảm thời lượng tập luyện và dành nhiều thời gian hơn cho việc học.

Tuy nhiên, thời điểm đó, khi trình bày nguyện vọng thi khối tự nhiên để vào ngành Y, các thầy cô đã khuyên nữ sinh nên thi khối xã hội vì cho rằng thi trường Y là "quá là mạo hiểm với một học sinh thể thao". Thư cũng phải đối mặt với thực tế nền tảng kiến thức của mình có phần yếu hơn so với các bạn học trường bên ngoài.

“Không ai tin mình có thể thi đỗ, lại còn là trường y”, Thư nhớ lại.

Tuy nhiên, môi trường thể thao đã rèn luyện cho Thư sự kỷ luật và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Cô cũng nhận được sự động viên và hỗ trợ rất lớn từ hai thầy giáo dạy Hóa và Lý, những người đã định hướng, hướng dẫn cách học và giúp cô củng cố kiến thức.

Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, nữ sinh chỉ đi học thêm môn Hóa học ở ngoài, còn tự học Toán và Sinh. 21h30, khi các lớp học văn hóa ở trường kết thúc, các bạn cùng phòng bắt đầu nghỉ ngơi, Thư vẫn cần mẫn với bài vở đến khuya.

Hơn một năm sau đó, với 22,8 điểm khối B00, Thư trúng tuyển ngành Y học cổ truyền của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, nữ sinh đã vỡ òa hạnh phúc.

Tuy nhiên, 6 năm học Y cũng là hành trình dài và đầy nỗ lực với Thư.

Ngay từ năm nhất đại học, nữ sinh đặt mục tiêu cố gắng đạt học bổng để tự trang trải học phí. Trong suốt 6 năm, cô đã đạt được học bổng ở 10/12 kỳ học. Chính quá trình giành học bổng mỗi kỳ đã vô tình giúp thư đạt điểm cao và trở thành thủ khoa đầu ra.

Nữ sinh kể trong 5 năm đầu, các sinh viên Y học cổ truyền học chương trình gần giống như sinh viên Y đa khoa và phải học thêm các môn chuyên ngành. Nữ sinh đánh giá kiến thức về Y học cổ truyền "rất là trừu tượng", yêu cầu ghi nhớ nhiều thông tin như tên vị thuốc, huyệt, tính vị quy kinh, cách bào chế…

Năm thứ 5 là giai đoạn căng thẳng nhất với Thư khi phải học các chuyên khoa lẻ (như Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Phục hồi chức năng) với thời lượng mỗi môn rất ít (khoảng 2-3 tuần). Sinh viên phải học và thi cuốn chiếu, liên tục di chuyển giữa các bệnh viện khác nhau để học lâm sàng.

Để theo được, phương pháp học tập của Thư là tập trung nghe giảng trên lớp, tốc ký những thông tin hữu ích vào sổ tay, sau đó về nhà đọc lại bài để ghi nhớ. Khi học các vị thuốc, cô chụp ảnh, ghi chú vào điện thoại về tác dụng và tính vị quy kinh, sau đó tự kiểm tra bằng cách xem ảnh và nhớ tên vị thuốc.

Đặc biệt, bí quyết của Thư là không học quá sức, cố gắng đi ngủ sớm nhất có thể. Với nữ sinh, khi nào cảm thấy mệt thì đó là tín hiệu cơ thể cần được nghỉ ngơi. Thư sẽ không ép bản thân phải cố học trong tình trạng thiếu ngủ, cũng không có thói quen học qua đêm.

Thư cùng gia đình trong lễ tốt nghiệp đại học hồi tháng 8/2025. Ảnh: NVCC.

Song song với việc học bận rộn, Thư vẫn tranh thủ đi làm thêm thời vụ để có tiền trang trải học phí. Nữ sinh làm đủ công việc, từ kỹ thuật viên spa, tiếp thị, nhân viên quán cà phê, cửa hàng tiện lợi…

Có giai đoạn gia đình gặp biến cố, Thư từng nghĩ đến việc bảo lưu kết quả học một năm để đi làm kiếm tiền trước khi quay lại học. Song, được bố mẹ và bạn bè động viên, cô gái trẻ vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình.

“Chính những năm tháng làm vận động viên đã giúp mình kiên trì, kỷ luật và bền bỉ trong 6 năm đại học. Mình luôn giữ tinh thần dù mệt cũng không được bỏ cuộc, phải cố hết sức và làm tốt nhất có thể”, Thư nói.

Ngoài học tập, nữ sinh cũng tham gia nhiều hoạt động ở trường như tình nguyện, hỗ trợ khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân...

Cô từng cùng đội tuyển của trường đạt giải ba Olympic tiếng Anh khu vực miền Bắc năm 2020; cùng các bạn trong lớp đoạt huy chương vàng và bạc môn kéo co trong hội thao nhà trường.

Hiện tại, Anh Thư đang tự ôn luyện để tham gia kỳ thi bác sĩ nội trú của Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Nhìn lại hành trình của mình, nữ sinh khẳng định con đường đang đi đã đúng và phù hợp với bản thân.

Thư tin rằng dù có tiến xa trong ngành này hay không, lượng kiến thức mà cô được tiếp thu sẽ giúp ích nhiều cho bản thân và những người xung quanh.