Chuyện khó tin đang xảy ra với 3 trường đại học 'hot' nhất Hàn Quốc

Ba trường đại học tốp đầu Hàn Quốc đang phải hứng chịu một vấn đề giống nhau và đây là kỷ lục chưa từng có mà các trường này ghi nhận.

Nhiều sinh viên tại 3 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc bỏ ngành học hiện tại để thi lại vào trường y. Ảnh: Yonhap.

Korea Herald đưa tin số lượng sinh viên bỏ học khỏi 3 trường đại học hàng đầu của Hàn Quốc trong năm 2024 đã tăng vọt lên gần 2.500 người - mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu thống kê.

Cụ thể, theo phân tích của Học viện Jongro được công bố hôm 1/9, tổng cộng 2.481 sinh viên đã rời Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Yonsei và Đại học Korea trong năm 2024, tăng 355 trường hợp (16,7%) so với năm trước. Con số này đã bao gồm sinh viên chính thức bỏ học và những người vẫn còn tên trong danh sách nhưng không quay lại trường sau thời gian xin nghỉ.

Nếu xét theo khối ngành, khoa học tự nhiên chiếm tỷ lệ sinh viên nghỉ học lớn nhất với 1.494 người, tiếp theo là khối nhân văn với 917 người và khối nghệ thuật, thể thao với 70 người.

So với năm 2022, số sinh viên rời bỏ khối nhân văn tăng 154 trường hợp (20,2%), trong khi khối khoa học tự nhiên tăng 173 trường hợp (13,1%).

Trong 3 trường, Đại học Korea ghi nhận số sinh viên chuyển ngành nhiều nhất với 1.054 trường hợp, tiếp đến là Đại học Yonsei với 942 sinh viên và Đại học Quốc gia Seoul với 485 người.

Nguyên nhân chính của vấn đề này được xác định là xuất phát từ việc Hàn Quốc lần đầu tiên tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y trong vòng 27 năm. Nhiều người ồ ạt bỏ ngành hiện tại để chuyển qua ngành y với mong muốn theo đuổi ngành học triển vọng hơn.

Học viện Jongro cũng ước tính rằng phần lớn thí sinh tự do trong kỳ thi đại học của Hàn Quốc đều có chung mục tiêu thi vào các trường y. Năm tới, dù chỉ tiêu ngành y giảm, xu hướng ưu tiên ngành này của sinh viên tại 3 trường tốp đầu vẫn có thể tiếp diễn.

Trước đó, vào năm 2024, Học viện Jongro cũng từng công bố một số liệu cho thấy tỷ lệ bỏ học ở 5 khoa đào tạo bán dẫn hàng đầu Hàn Quốc lên đến 179%, nghĩa là số lượng sinh viên trúng tuyển chọn bỏ học cao gần gấp đôi số lượng suất học còn trống. Các chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn cho rằng trường y đang "hút cạn" nhân tài trong nước.

Giáo sư Lee Jong-hwan tại Đại học Sangmyung là một trong những người đưa ra nhận định đó. Ông cho rằng ở Hàn Quốc, những nhân tài hàng đầu đều bị trường y kéo về. Thậm chí, ở các trường đại học danh tiếng, những người đã thi đậu cũng muốn thi lại để đăng ký vào trường y.