Chuyện lạ ở Đại học Harvard

Bất chấp những cản trở từ chính quyền Tổng thống Trump, việc tuyển sinh tại Đại học Harvard vẫn diễn ra bình thường và có dấu hiệu tăng nhẹ.

Tuyển sinh của Đại học Harvard vẫn ổn định trong năm 2025. Ảnh: Reuters.

The Crimson đưa tin khoảng 85% thí sinh trúng tuyển Đại học Harvard đã xác nhận nhập học khóa 2029 tại trường. Ngoài ra, báo cáo của văn phòng tuyển sinh vào ngày 27/5 cho thấy tỷ lệ sinh viên quốc tế vẫn ổn định mặc cho sức ép khổng lồ từ chính quyền ông Donald Trump.

Tính đến tháng 5/2025, 1.654 sinh viên đã xác nhận nhập học. Bất ngờ là tỷ lệ này tăng nhẹ, bất chấp rủi ro từ việc Đại học Harvard bị cắt giảm tài trợ liên bang, khiến trường thiệt hại một tỷ USD/năm.

Giám đốc tuyển sinh Joy St. John cho biết Harvard cũng đã nhận thêm khoảng 25-30 sinh viên vì lo ngại một số người không thể xin visa hoặc nhập cảnh Mỹ.

Bà cho hay 15,8% sinh viên nhập học là sinh viên quốc tế, tương đương mức của các khóa trước (15-18%). Tuy nhiên, người phát ngôn của khoa Nghệ thuật và Khoa học, ông James M. Chisholm, khẳng định đây “không phải số liệu chính thức", đồng thời nhấn mạnh dữ liệu đầy đủ sẽ công bố vào cuối mùa thu.

Trong công bố của Đại học Harvard về sinh viên khóa mới, nữ sinh tiếp tục chiếm đa số với 52%, nhưng giảm nhẹ so với các năm trước. Khoảng 21% sinh viên là người đầu tiên trong gia đình học đại học, 24% đủ điều kiện nhận học bổng liên bang Pell. Hơn một nửa (54%) sẽ nhận hỗ trợ tài chính từ Harvard và trong đó 24% không phải đóng học phí.

Tháng 3 vừa qua, Đại học Harvard cũng mở rộng chính sách miễn học phí cho sinh viên thuộc gia đình thu nhập dưới 100.000 USD /năm.

Nhóm ngành học được lựa chọn nhiều nhất là Khoa học xã hội (34,6%), tiếp đến là Khoa học tự nhiên (26,6%), Kỹ thuật (25,5%) và Nhân văn (11,7%).

Chính sách tuyển sinh của Đại học Harvard từ lâu là tâm điểm tranh cãi, đặc biệt sau khi tổ chức vì sinh viên SFFA khởi kiện từ năm 2014. Giới chức liên bang chỉ trích, Nhà Trắng cũng yêu cầu Harvard chấm dứt mọi ưu tiên dựa trên chủng tộc, nếu không sẽ bị cắt quyền tiếp cận nguồn tài trợ liên bang.

Vào tháng 4, chính phủ Mỹ đóng băng hơn 2,7 tỷ USD tài trợ và hợp đồng sau khi Harvard từ chối yêu cầu này. Chủ tịch Alan M. Garber gọi động thái trên là “ép buộc và vượt quá thẩm quyền".

Ngoài ra, chính quyền ông Trump cũng siết chặt kiểm soát sinh viên quốc tế, từ rà soát hồ sơ trực tuyến, yêu cầu cung cấp thông tin biểu tình, đến đe dọa thu hồi giấy phép tiếp nhận sinh viên nước ngoài. Sắc lệnh ban hành vào tháng 6 vừa qua thậm chí còn cấm sinh viên quốc tế nhập cảnh để học tại Harvard, nhưng sau đó bị tòa án chặn tạm thời.

Đầu tháng này, ông Trump tiếp tục ký bản ghi nhớ yêu cầu tất cả đại học Mỹ, trong đó có Harvard, phải nộp dữ liệu chứng minh không sử dụng yếu tố chủng tộc trong tuyển sinh. Bộ Giáo dục Mỹ sẽ bắt đầu triển khai yêu cầu này từ năm học 2025-2026.