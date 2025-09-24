Chuyến nghỉ dưỡng trên du thuyền 250 triệu USD của vợ chồng ông Obama

Vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được bắt gặp nghỉ dưỡng trên siêu du thuyền 250 triệu USD của đạo diễn Steven Spielberg, trong kỳ nghỉ cuối hè cùng bạn bè thân thiết.

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ được hộ tống lên du thuyền, chiều 19/9. Ảnh: Backgrid.

Giữa những ngày nắng rực rỡ của Địa Trung Hải, vợ chồng cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama được bắt gặp du ngoạn trên Seven Seas, siêu du thuyền trị giá 250 triệu USD của tỷ phú, đạo diễn lừng danh Steven Spielberg, tại vùng biển Riviera, Italy.

Chiều 19/9, bà Michelle Obama xuất hiện trên bến cảng Portofino trong bộ trang phục jean, được Spielberg ôm chào nồng nhiệt. Tối cùng ngày, bà cùng vợ chồng Spielberg thưởng thức bữa tối ngay trên boong, theo New York Post.

Hôm sau, ông Barack Obama xuất hiện vào khoảng 22h, đi cùng đoàn tùy tùng hùng hậu. Cựu tổng thống được hộ tống bởi lực lượng an ninh Italy DIGOS, xe ngoại giao, chó nghiệp vụ và hiến binh Carabinieri.

Cựu Tổng thống Barack Obama (ghế sau) xuất hiện cùng đoàn tùy tùng đông đảo. Ảnh: Backgrid.

Ngày 21/9, cả hai tiếp tục ở lại trên du thuyền, sau khi qua đêm tránh biển động tại cảng Portofino. Buổi sáng, họ ăn sáng trên thuyền, rồi di chuyển tới Punta Chiappa, gần Camogli, để ăn trưa.

Một số bức ảnh cho thấy vợ chồng ông Obama cùng Spielberg và vợ ông, nữ diễn viên Kate Capshaw, trò chuyện, cười nói và dùng bữa. Họ cũng được ghi lại hình ảnh khiêu vũ trên boong tàu trên cùng.

Trong lúc nghỉ dưỡng, ông Barack Obama mặc áo gió màu be, đội mũ bóng chày trắng và có thời gian tập trung làm việc trên laptop mang theo.

Siêu du thuyền trị giá 250 triệu USD của Spielberg, nơi vợ chồng ông Obama nghỉ dưỡng cuối tuần qua. Ảnh: Oceanco.

Seven Seas dài 109 m, thuộc nhóm siêu du thuyền xa xỉ nhất thế giới, là sản phẩm thứ 2 của hãng đóng tàu Oceanco, được thiết kế và chế tạo riêng cho Spielberg.

Vị tỷ phú nhận bàn giao vào tháng 7/2023 và đưa tàu ra chuyến hải trình đầu tiên ngay sau đó, với sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A cùng vợ chồng Obama tại Portofino, Italy.

Với chi phí ước tính 250 triệu USD , Seven Seas có ngoại thất do Sinot Yacht Architecture thiết kế và nội thất bởi Isaksen Design, có sức chứa 14 khách và 30 thủy thủ.

Các chi tiết bên trong chưa từng được công bố, đúng như sự kín đáo mà khách hàng tỷ phú mong muốn. Oceanco chỉ mô tả ngắn gọn nội thất "ấn tượng, thanh nhã và đương đại", tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên xung quanh.

Trên tàu có những tiện ích quen thuộc của siêu du thuyền như rạp chiếu phim, khu bãi biển mở rộng với hồ bơi lớn, sân đáp trực thăng, được đánh giá "vượt xa những gì công bố".

Sự xa hoa nhìn từ trên cao của siêu du thuyền Seven Seas. Ảnh: Oceanco.

Seven Seas là con tàu đầu tiên của Oceanco có hệ thống thoát hiểm hàng hải và thân vỏ tối ưu khí động học, giúp tăng hiệu suất, cải thiện vận hành và giảm phát thải.

Một số tỷ phú chọn cách cho thuê du thuyền khi không sử dụng để bù đắp chi phí, vừa giúp giảm lỗ vừa giữ tàu trong tình trạng tốt nhất.

Spielberg thì không. Ông nằm trong số ít tỷ phú đủ khả năng duy trì một siêu du thuyền mà không cần cho thuê, khiến Seven Seas trở thành lựa chọn hoàn hảo để đón tiếp cựu tổng thống Mỹ và những người đi cùng.