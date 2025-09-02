Chuyện tình cặp đôi được 'Tổ quốc xe duyên' 20 năm trước

Nên duyên khi cùng được chọn tham gia diễu binh, diễu hành năm 2005, chị Hương và anh Khoa xây dựng tổ ấm bền chặt suốt 2 thập kỷ qua.

Với nhiều người, Quốc khánh 2/9 là ngày hội lớn của dân tộc, một dịp để gợi nhớ ký ức hào hùng. Nhưng với vợ chồng chị Đào Thị Mai Hương, quê Đông Hưng, Thái Bình (cũ) và anh Phạm Văn Khoa, quê Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình (cũ), đây còn là dấu mốc mở ra hành trình tình yêu đã kéo dài suốt 2 thập kỷ.

Nên duyên từ buổi diễu hành 20 năm trước

Năm 2005, khi vẫn là sinh viên Cao đẳng Giao thông Vận tải ở Triều Khúc (Hà Nội), chị Hương và anh Khoa được chọn tham gia đội hình trí thức diễu hành mừng Quốc khánh 2/9. Lúc đó, cả hai chỉ là bạn cùng bàn, cùng quê, chơi thân như nhiều sinh viên khác chứ chưa phải là người yêu.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Hương nhớ rất rõ đêm tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành năm đó: “Ngày ấy không có hợp luyện dài ngày như bây giờ. Chúng tôi chỉ có một buổi tổng duyệt trước đại lễ chừng 2-3 ngày. Tối hôm trước, các sinh viên tham gia tập kết ở ký túc xá để 1h sáng xuất phát, tập trung ở đầu đường Thanh Niên làm nhiệm vụ".

Chị Hương, anh Khoa nên duyên khi tham gia lễ diễu binh, diễu hành năm 2005.

Đêm tổng duyệt ấy, chị Hương đi đôi guốc cao gót 7 cm. Suốt quãng đường diễu hành từ đầu đường Thanh Niên qua các tuyến phố, đến khách sạn Daewoo (Kim Mã), đôi chân chị sưng phồng, đau nhức. Khi xe chở đoàn về trường, chị Hương hầu như không thể tự đi nổi. Lúc đó, anh Khoa đã cõng chị về tận xóm trọ.

Chị Hương đùa rằng: “Vì nằm trên lưng người ta mà nghiện mùi nên chúng tôi dính nhau đến tận giờ”. Sau đêm định mệnh, cả hai tìm hiểu, chính thức yêu từ Noel năm 2005 và nên duyên vợ chồng 3 năm sau đó.

Sau khi ra trường, chị Hương và anh Khoa cùng lập nghiệp tại Hà Nội. Anh Khoa làm nghề nhiếp ảnh, bận rộn suốt nhiều tuần qua phục vụ khách hàng dịp đại lễ. Chị Hương vừa làm nghề kế toán, vừa phụ trách trang điểm và chuẩn bị trang phục cho khách chụp ảnh tại studio gia đình. Cả hai đã có có hai con trai, sinh năm 2009 và 2012.

Chị Hương kể nhìn bề ngoài anh Khoa có vẻ khó tính nhưng bên trong lại là người chồng tâm lý, chiều vợ thương con. “Đã 20 năm kể từ ngày đó nhưng hiện tại, chúng tôi còn gắn bó hơn cả những ngày đầu”, chị chia sẻ.

Quốc khánh trong ký ức và hiện tại

Nhắc lại buổi diễu hành năm 2005, chị Hương vẫn còn rạo rực chia sẻ: “Tim tôi đập loạn nhịp khi đi qua khán đài. Hồi đó, tôi thấy vinh dự lắm. Đó cũng là một kỷ niệm không thể quên với cả tôi và chồng. Với chúng tôi, đó không chỉ là một ngày lễ trọng đại của đất nước mà còn là điểm đánh dấu sự khởi đầu câu chuyện tình cảm”.

So với những đợt diễu binh, diễu hành hoành tráng sau này, buổi lễ năm ấy giản dị hơn, ít hợp luyện hơn nhưng không thiếu những kỷ niệm đậm nét với vợ chồng anh Khoa, chị Hương. Đó là ký ức thanh xuân rực rỡ, được hòa mình vào không khí tự hào của dân tộc.

Sau 2 thập kỷ, vợ chồng chị Hương còn gắn bó hơn ngày đầu.

20 năm sau, dù không phải là đại biểu tham gia diễu hành nhưng khi chứng kiến không khí chào đón 2/9 tại Hà Nội, chị Hương vẫn thấy rạo rực.

“Năm nay, vợ chồng tôi chưa có dịp đi xem diễu binh, diễu hành trực tiếp nhưng ngày nào đưa khách lên quảng trường Ba Đình chụp ảnh, chứng kiến không khí tưng bừng, rạo rực, tôi lại thấy tự hào khi được là người Việt Nam”, chị chia sẻ.

Chị Hương vừa vui nhưng cũng thấy tiếc vì "hồi đó không có nhiều cơ hội để lưu giữ khoảnh khắc kỷ niệm nhiều như bây giờ".

Sau khi chia sẻ chuyện tình 20 năm "hơn cả ngôn tình" trên mạng xã hội, chị Hương bất ngờ khi được mọi người quan tâm nhiều đến vậy. Nhưng chị cũng cảm thấy vui vì đó là một ký ức đẹp của vợ chồng chị, gắn liền với ngày Quốc khánh.

"Tôi không dám nói trước về tương lai nhưng chỉ hy vọng, cả hai sẽ có những lần nắm tay bền chặt trong nhiều lần 20 năm Quốc khánh sau này", chị Hương nói.