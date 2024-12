Chuyện tình sau bức ảnh gây sốt 'người đi đường giờ là chồng tôi'

Khi mới là bạn bè, cặp đôi Diễm My và Ngọc Trọng xuất hiện chung khung hình nhưng với bối cảnh khá "éo le": My nắm tay một chàng trai khác, còn Trọng đứng phía sau như người qua đường.

Tình cờ xem lại ảnh cũ, Nguyễn Thị Diễm My (27 tuổi, Trà Vinh) - hiện làm việc ở tỉnh Chiba, Nhật Bản - chia sẻ lên mạng xã hội tấm hình được chụp cách đây 2 năm kèm dòng chú thích gây tò mò: "Không ngờ người đi đường phía sau là chồng tôi bây giờ".

Trong ảnh, My nắm tay một chàng trai băng qua con đường ở quận 1 (TP.HCM). Phía sau họ, một thanh niên đội nón lá tưởng chừng không liên quan. Người này được My giới thiệu là chồng hiện tại của mình.

"Cuộc tình rối ren" này thu hút gần 5 triệu lượt xem và nhiều bình luận hài hước từ cư dân mạng, yêu cầu chính chủ kể chi tiết hơn.

"Mọi người có chút hiểu nhầm. Người nắm tay mình thực ra chỉ là một anh bạn. Còn thanh niên đứng phía sau đúng là chồng của mình bây giờ", Diễm My chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Chuyện tình "chị ơi, anh yêu em"

Diễm My và chồng sắp cưới - Dương Ngọc Trọng (25 tuổi, Bến Tre) - gặp nhau lần đầu vào năm 2021, thông qua một hoạt động tình nguyện ở TP.HCM.

Khi ấy, Trọng chủ động bắt chuyện và nói rằng ấn tượng với My qua bức ảnh của một người bạn. Anh hứa tối về kiếm Facebook và kết bạn với người chị hơn 2 tuổi. Nghe vậy, My không mấy để tâm vì lúc đó, cô đang có bạn trai. Kết quả, anh chàng "lặn mất tăm".

Sáu tháng sau, khi đã chia tay người yêu, My được một người chị nhờ đi chụp hình giúp. Tình cờ, cô gặp lại Trọng, hai người nhận ra nhau và trò chuyện vui vẻ.

Trọng xin tài khoản mạng xã hội của My để kết bạn, giải thích rằng lần trước, anh tìm mà không thấy. Hai người hẹn vu vơ lần sau rủ nhau đi chụp ảnh chung.

"Khi ấy, mình nghĩ Trọng thuộc cộng đồng LGBT vì trông khá trắng trẻo, tính cách lại nhẹ nhàng. Mình đơn thuần coi anh ấy là 'chị em bạn dì'", My bật cười nhớ lại.

Sau đó, My được nhóm bạn thân rủ đi chụp ảnh. Chợt nhớ ra Trọng, cô nhắn tin rủ người em đi cùng. Trong buổi chụp hôm ấy, My cùng bạn thân đóng giả là người yêu, chụp cảnh nắm tay nhau băng qua đường. Tình cờ, Trọng đứng phía sau. Bức ảnh định mệnh ra đời như thế.

Ấn tượng với nụ cười và tính cách năng động của Diễm My, Ngọc Trọng quyết tâm "cưa cẩm" người chị hơn 2 tuổi.

Quen thân hơn, Ngọc Trọng thường xuyên kiếm cớ gặp Diễm My. Khi cô làm thêm ở quán nước, anh chàng ngày nào cũng ra dọn dẹp phụ. Lúc My nghỉ công ty, chuyển sang bán bánh mì, sáng nào Trọng cũng đi bộ nửa tiếng ra giúp.

Thế nhưng, vốn coi Trọng là người em thân thiết, lại tưởng nhầm anh thuộc giới tính thứ ba, My không tin khi anh bất ngờ tỏ tình.

Chàng trai cười khổ thanh minh: "Tính em nhẹ nhàng vậy thôi chứ thật ra em thích con gái".

Dần dần, trước sự chân thành của Trọng, My nảy sinh tình cảm và đồng ý hẹn hò.

"Mình nhận lời vì thấy Trọng luôn suy nghĩ tích cực và khiến mình vui vẻ khi ở bên. Anh ấy cũng rất yêu gia đình", My bật mí.

Đồng ý ăn hỏi sau… 15 phút suy nghĩ

Đầu năm 2023, Diễm My tính chuyện đi Nhật Bản làm việc, Ngọc Trọng cũng muốn theo chân. Trước khi ra nước ngoài, Trọng muốn đính hôn nhưng My không chịu.

Dịp Tết, Trọng bày tỏ mong muốn đưa gia đình sang thăm hỏi nhà My. Cô gái đồng ý và dặn người yêu không được đề cập tới chuyện cưới xin.

Tuy nhiên, sau bữa cơm, người thân của Trọng bất ngờ xin phép bố mẹ My cho tính chuyện hôn nhân. Khi người lớn hỏi, Trọng liền đáp: “Con muốn làm đám hỏi”.

Quá ngỡ ngàng, My xin phép cùng Trọng ra ngoài nói chuyện. Trước mặt bạn gái, Trọng bật khóc và bộc bạch: "Anh sợ qua Nhật mất em".

Đối diện với sự thuyết phục của Trọng, My mềm lòng và gật đầu sau 15 phút suy nghĩ. Hai bên gia đình mừng rỡ và ấn định ngày tổ chức lễ ăn hỏi.

Diễm My và Ngọc Trọng hiện làm việc tại Nhật Bản, ở cách xa nhau hơn 500 km. Đôi trẻ thường xuyên gửi quà và viết thư tay cho nhau.

Giữa năm ngoái, Diễm My và Ngọc Trọng đính hôn. Hai tháng sau, hai người lên đường sang Nhật Bản làm việc. Trọng ở thành phố Toyama, cách vợ sắp cưới hơn 500 km.

Một năm, My và Trọng gặp nhau 4-5 lần. Dù ở xa, họ thường xuyên gửi quà và viết thư tay cho nhau.

Hồi tháng 7, My rủ Trọng cùng leo núi Phú Sĩ. Lên tới đỉnh núi, trời mưa và nhiệt độ xuống dưới 0 độ C, My không thở được. Thấy vậy, Trọng hoảng loạn, liên tục động viên nửa kia cố gắng rồi tất tả chạy đi nhờ mọi người cứu giúp.

May mắn, hôm đó có nhiều người Việt Nam cũng leo núi. Đám đông xúm lại, người cho My bình oxi để thở, người lấy khăn đắp cho cô giữ ấm. Ở bên,Trọng bật khóc vì thương vị hôn thê.

Với Ngọc Trọng, từ lần đầu gặp gỡ, anh đã ấn tượng trước nụ cười và tính cách năng động của My. Bởi vậy, khi biết người chị hơn 2 tuổi độc thân, anh chàng quyết tâm theo đuổi. My cũng là mối tình đầu của Trọng.

Diễm My bất ngờ khi bức ảnh mình đăng lên trang cá nhân để lưu lại kỷ niệm nhận được sự quan tâm của mọi người. Cô thấy vui khi đọc bình luận từ cư dân mạng và càng tin rằng, mình đã chọn đúng người.

“Hai đứa mình sẽ làm việc ở Nhật 3 năm, sau đó về quê đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ”, My chia sẻ về dự định cho tương lai.