Chuyện tình võ sĩ Australia xăm trổ và cô chủ tiệm hoa xinh đẹp ở Huế

Trong lễ cưới với Gia Minh, Arthur kinh ngạc khi biết khách mời lên tới 500 người, đông gấp 10 lần ở đất nước của mình. Anh ngỡ ngàng hỏi vợ: 'Mời luôn cả bạn của ba mẹ hả em?".

Hoàng Ngọc Gia Minh (sinh năm 2004), chủ của một tiệm hoa lụa tại Huế, có gương mặt xinh xắn và phong thái dịu dàng. Nửa kia của cô, Arthur Chamberlain Juckes (nghệ danh Arty The Animal), võ sĩ kickboxing và nhà vô địch Muay Thái, có ngoại hình hầm hố với những hình xăm kín hai cánh tay và khuôn mặt.

Vẻ ngoài trái ngược khiến những người thân quen khó hình dung rằng cuối cùng, cả hai lại "hút nhau". Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Gia Minh nói rằng cô bị chinh phục bởi tính cách dịu dàng, hài hước đằng sau "lớp giáp" mạnh mẽ của chàng võ sĩ người Australia.

"Sau gần 3 năm yêu xa, chúng tôi đã có một đám cưới 'đẹp như mơ' vào tháng 2 năm nay", Gia Minh chia sẻ. Cô hạnh phúc kể về những kỷ niệm, khoảnh khắc đáng yêu và những điều không dễ dàng để vun đắp mối quan hệ với bạn đời ngoại quốc.

Võ sĩ Australia phải lòng cô gái Việt

Gia Minh lần đầu gặp Arthur, bạn thân của anh họ cô, trong một đám cưới người thân ở Huế vào tháng 10/2022. Khi đó, Arthur đến Việt Nam chơi và lập tức phải lòng cô gái Huế xinh đẹp. Còn Gia Minh ban đầu bị ngợp bởi vẻ ngoài "hổ báo", đầy hình xăm của anh.

Arthur cảm mến và dành tình yêu cho cô gái Huế dịu dàng từ lần gặp đầu tiên.

Sau vài lần gặp gỡ, Arthur có số liên lạc của Gia Minh nhưng cả hai chỉ nhắn tin như bạn bè. Dù anh có lần nhắn "I like you", "I love you" để bày tỏ tình cảm với cô gái Việt, cả hai chưa từng xác nhận mối quan hệ. Khi nam võ sĩ về nước, những tin nhắn thưa dần và trong khoảng tháng 3 đến tháng 8/2023, cặp đôi ngừng liên lạc.

Mãi sau này, Arthur mới dám kể rằng khi đó, anh thấy tự ti vì chưa có nhà, xe, sự nghiệp còn bấp bênh nên không dám thổ lộ với Gia Minh. "Anh còn nói muốn bỏ cuộc để tôi tìm được người tốt hơn", cô gái Huế kể.

Tháng 8/2023, sự nghiệp của Arthur có bước đột phá khi anh giành chức vô địch hạng mục Muay Thái của Liên đoàn Kickboxing quốc tế. Anh kết nối lại với Gia Minh, về Việt Nam gặp cô và chính thức ngỏ lời yêu.

Thời điểm Gia Minh chấp nhận hẹn hò cũng là lúc cặp đôi bắt đầu hành trình yêu xa. Khoảng 1-2 tháng, Arthur lại bay về Việt Nam, ở lại 2-3 tuần cùng bạn gái. Đến hiện tại, anh đã về Việt Nam 11 lần.

"Những ngày tháng yêu xa, tôi và Arty chủ yếu nhắn tin, gọi video call mỗi ngày 5-6 cuộc. Khi tôi thấy nhớ anh hoặc anh nhớ tôi, anh lại bay về đây thăm", cô kể. Trong những lần gọi, cả hai dành lời động viên nhau cùng cố gắng để hướng đến tương lai.

Yêu xa cũng không tránh khỏi cãi vã. Có những lần Gia Minh khóc cả đêm vì nhớ người yêu, đôi khi trách cứ tại sao anh không gọi điện, nghĩ rằng anh hết thương. Có những ngày cô nhắn những đoạn tin rất dài vì hờn dỗi.

"Nhưng rồi chúng tôi cũng vượt qua tất cả, bởi quan trọng khi yêu xa là phải tin tưởng và thông cảm cho nhau. Hai đứa duy trì thói quen hỏi han từ những điều đơn giản, có vẻ nhàm chán nhưng giúp giữ ngọn lửa yêu", Gia Minh bày tỏ.

Cô cũng hiểu rằng quá trình tập luyện và thi đấu của bạn trai rất bận rộn, căng thẳng và có cả nguy hiểm nên không muốn gây áp lực nào cho anh. Gia Minh cũng có những lo lắng khi người yêu lên võ đài, chịu những vết thương đau đớn, nhưng anh trấn an rằng cô là động lực lớn để anh mạnh mẽ hơn.

"Sốc" với đám cưới mời 500 khách, trao vàng lia lịa

Ban đầu, bố mẹ Gia Minh cũng e ngại khi con gái yêu và muốn cưới bạn trai ngoại quốc, lo lắng về cách biệt cả văn hóa lẫn địa lý. Nhưng sau những lần tiếp xúc với Arthur, bố mẹ cô dần thiện cảm và ủng hộ quyết định của cặp đôi.

Arthur về Việt Nam 2 tháng để tổ chức hôn lễ.

Gia Minh vẫn còn bồi hồi và ngập tràn hạnh phúc khi nhớ lại "đám cưới cổ tích" cùng Arthur vào tháng 2 năm nay. Để chuẩn bị cho hôn lễ, anh sắp xếp về Việt Nam 2 tháng, cũng là khoảng thời gian lâu nhất anh và cô được bên nhau.

"Arty hỗ trợ không chỉ về tiền bạc lo đám cưới mà còn cùng tôi lên ý tưởng cho mọi khâu, từ chọn bài hát gì, lịch trình ra sao, thiết kế thiệp cưới đến ý tưởng chụp pre-wedding. Rất nhiều thứ phải lo, nhất là trước cưới 2 tuần, Arty còn phải đón tiếp người thân, bạn bè từ Australia sang tham dự", Gia Minh kể.

Không tránh khỏi áp lực như mọi cặp đôi khác, song Arthur còn nhiều thứ phải lo liệu hơn khi tổ chức đám cưới theo một nền văn hóa khác, với nhiều thủ tục lạ lẫm.

"Arty bất ngờ nhất khi biết đám cưới nhà vợ mời tận 500 khách, bởi ở đất nước của anh, hôn lễ chỉ khoảng 40-50 người tham dự là nhiều. Anh còn ngỡ ngàng hỏi: 'Mời luôn cả bạn của ba mẹ hả em?'", Gia Minh kể.

Gia đình và bạn bè Arthur cũng rất bất ngờ khi lần đầu dự đám cưới Việt Nam. Họ ngạc nhiên vì có 2 lần làm lễ - vu quy và lễ cưới nhà hàng. Cô dâu bật cười khi nhớ lại hình ảnh những "anh Tây", là bạn của chồng, lần đầu mặc áo dài giúp bưng quả. "Anh nào cũng cao to nhưng lóng ngóng không bưng nổi mâm quả, rất hài hước".

Khoảnh khắc trao vàng cưới, bạn bè chú rể ai cũng ồ lên bất ngờ mỗi lần có người lên tặng vàng cho cô dâu. Họ cũng xúc động trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo trong đám cưới của người Việt.

Gia Minh hạnh phúc với "đám cưới trong mơ".

"Ở ngoài là cá mập, về nhà là cá con"

Sau khi kết hôn, Gia Minh và chồng tiếp tục xa nhau. Arthur về Australia tham gia các giải đấu, trong khi cô ở lại vận hành tiệm hoa và chờ xong thủ tục visa để sang nước ngoài định cư.

"Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho việc sang một đất nước xa lạ. Xa bố mẹ, em út và xa Huế, tôi cũng buồn nhưng đã lựa chọn rồi. Thời gian này, tôi cố gắng ở bên gia đình nhiều hơn và du lịch ở một số địa danh trong nước chưa từng đến".

Gia Minh cho biết từ khi xác định bên nhau, Arthur cố gắng làm việc nhiều hơn để lo liệu cho cô một cuộc sống đầy đủ. Hiện tại, anh đã xây xong nhà để đợi vợ sang đoàn tụ. "Anh không muốn tôi phải lo nghĩ điều gì khi sang đó", cô nói.

Từ lúc hẹn hò đến hiện tại, Gia Minh và chồng giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Anh. Arthur cũng học được một vài từ tiếng Việt như: xin chào, bạn khoẻ không, cái ly, cái chén, đôi đũa, tạm biệt. Anh đặc biệt thích nói câu "Anh yêu vợ yêu, công chúa mãi mãi".

Gia Minh đang chờ hoàn tất visa để sang Australia định cư cùng chồng.

Khác xa hình ảnh gai góc, ngang tàng trên sàn đấu võ, Arthur ngoài đời rất hiền lành và vui tính, rất yêu chiều vợ.

"Nhìn giao diện bên ngoài trông anh khá đáng sợ. Anh bảo xăm để đối thủ thấy sợ thôi, trên sàn đấu là một chiến binh, còn về nhà anh là một con người hoàn toàn khác, rất hiền và hài", Gia Minh kể.

Cô bất ngờ khi phát hiện nửa kia "ở ngoài là cá mập" nhưng khi về nhà lại là "cá con", thậm chí rất dễ rơi nước mắt. Thời gian yêu xa, mỗi khi cô khóc vì buồn, anh cũng khóc theo. Kết quả, cô phải nín trước để dỗ dành anh.

Gia Minh nghe nhiều người lo rằng người đánh võ có thể về nhà đánh vợ. "Điều đó không đúng, bởi võ sĩ chân chính học đạo đức đầu tiên, là học võ để bảo vệ người mình yêu thương. Tôi không có chút lo lắng nào về việc anh sẽ dùng bạo lực khi cả hai có cãi vã", cô nói.