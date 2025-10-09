Clip chàng trai bỏ hết tài sản, ôm mèo chạy lũ gây sốt khắp cõi mạng

Nước lũ dâng cao đột ngột trong phút chốc, anh Sơn Tùng (Bắc Ninh) bỏ hết tài sản, chỉ kịp gọi giục mẹ và ôm hai con mèo chạy sang nhà hàng xóm.

Gần 8h tối 7/10, cơn lũ đột ngột dâng lên, chỉ trong vòng 30 phút đã nhấn chìm hết đồ đạc trong căn nhà của anh Sơn Tùng ở xã Bố Hạ (Bắc Ninh). Điện mất, anh lội ngược vào căn nhà tối mịt, tìm gọi mẹ giữa những tủ lạnh, máy tính đang nổi dập dềnh giữa dòng nước.

"Mẹ ơi! Thôi chạy lấy người thôi, bỏ hết đi, tiền cũng vứt đi. Mẹ lấy mạng hay lấy tiền?", anh gọi lớn khi thấy mẹ đang cố lội vào phòng tìm tài sản khi nước đã dâng ngang bụng.

"Từ từ để con ôm mèo đi nữa, ôi mèo, mèo ơi!", anh sau đó thốt lên, nhẹ nhõm phần nào khi thấy mèo cưng vẫn còn sống sót.

Trước khi điện thoại hết pin, anh Tùng cũng kịp chia sẻ video chạy lũ lên trang cá nhân như một lời thông báo đang an toàn đến bạn bè.

Chú mèo được anh Tùng mang theo khi chạy lũ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews vào tối 9/10, anh Tùng cho biết sau khi dìu mẹ sang căn nhà hai tầng của hàng xóm để tránh lũ, anh một mình quay lại và cứu sống cả hai con mèo.

"Mẹ tôi biết bơi nên khi ấy không quá lo. Nhưng nếu tôi để mặc hai con mèo, chúng chắc chắn sẽ chết. Tôi bỏ hết tài sản, bỏ luôn cái mic mới mua 7 triệu để cứu mèo", anh bày tỏ, nói rằng bản thân luôn coi chó mèo là những "người bạn" đáng trân trọng.

Đoạn độc thoại hài hước của anh với mẹ giữa tình thế nguy cấp bất ngờ viral, thu hút gần 7 triệu lượt xem sau 2 ngày. Người xem vừa xót thương cho vất vả của bà con vùng lũ, vừa bày tỏ sự quý trọng trước tình yêu động vật và năng lượng tích cực mà anh Tùng lan tỏa.

Anh Tùng cho biết đây là lần đầu tiên chứng kiến trận lũ lụt đến nhanh và ngập sâu đến vậy. Không chỉ riêng gia đình anh mà cả làng đều không kịp trở tay khi con nước ập đến. Ngay trong đêm, nước lũ đã dâng ngập cả căn nhà, không còn đồ đạc nào cứu được.

"Tôi có nói chuyện với các ông bà lớn tuổi trong xóm, có ông năm nay gần 80 tuổi cũng bảo rằng đã trải qua các trận lũ lịch sử năm 1971 và 1986 nhưng không to bằng trận này", anh nói.

Nước ngập sâu tại nhà anh Tùng.

Chịu nhiều tổn thất về tài sản vì lũ lụt, anh Tùng vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan. Khoảng 5 ngày qua, toàn khu vực mất điện, cô lập hoàn toàn vì nước bao vây.

Sáng hôm đầu tiên từ khi lũ ập đến, anh một mình lội dòng nước cao ngang cằm để về nhà, vớt một ít hộp ruốc bông, đồ khô để ăn cầm cự trong lúc chờ đến lúc lực lượng cứu hộ của xã đến cấp thêm đồ ăn.

Sau những ngày ngập lụt, nhiều gia đình trong khu vực chịu không ít thiệt hại tài sản. Nhiều gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi hoặc phải nằm cầm cự trên mái tôn, giữa trời mưa lớn.

"Trải qua lũ lụt mới càng thấy cuộc đời vô thường lắm, may mắn chạy giữ được mạng sống. Mong mọi người trân quý và yêu thương hơn chính mình", anh nói.

Sáng 9/10, anh mượn được chiếc xuồng nhỏ, tự chèo đi lấy lương khô được người bạn gửi tới. Anh cũng mang điện thoại của mình và bà con trong xóm đi xa, đến nơi có điện để sạc nhờ nhằm có phương tiện liên lạc, gọi cứu hộ khi cần.

Anh Tùng còn tranh thủ ghi lại những hình ảnh về trận lũ lịch sử, chia sẻ đến những người theo dõi trên mạng. Dưới các clip mới của anh, hàng nghìn bình luận quan tâm đến tình hình bà con, hỏi thăm về sức khỏe của hai chú mèo.

"Mấy con mèo tôi đã gửi hàng xóm trông giúp, cũng rất hạnh phúc khi được những người lạ dành lời quan tâm, động viên. Nước đang rút dần, chỉ mong hết ngập để bắt tay vào dọn dẹp, vực lại cuộc sống", anh nói.

Do ảnh hưởng của bão Matmo, nhiều tỉnh miền Bắc đã trải qua trận lũ lụt lịch sử. Tại Bắc Ninh, lúc 7h sáng 9/10, mực nước trên sông Thương tại Trạm Cầu Sơn ở mức 18,37 m, tại Trạm Phủ Lạng Thương ở mức 7,60 m, trên báo động 3; nước trên sông Cầu tại Trạm Phúc Lộc Phương ở mức 9,69 m, tại Trạm Đáp Cầu 7,28 m, trên báo động 3.

Mưa lũ đã khiến 3 người tử vong, 6.020 hộ phải di dời nhà cửa đến nơi an toàn. Ngoài ra, có khoảng 50 m đê bị vỡ, 162 m đê bị sạt lở và 1.680 m đê phải đắp bờ chống tràn.