Cố ăn hết 5,5 kg sầu riêng vì bị cấm mang lên máy bay ở Thái Lan

  Thứ bảy, 20/9/2025 11:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trước chuyến bay về Trung Quốc, một gia đình đứng ngay bên ngoài sân bay quốc tế Chiang Mai (Thái Lan) và ăn hết 5,5 kg sầu riêng vì loại quả này bị cấm mang lên máy bay.

Li ăn nhiều sầu riêng đến mức cảm thấy phát ngán. Ảnh: Douyin.

Sự việc xảy ra ngày 16/9, được Li, một thành viên trong gia đình, quay lại và đăng trên Douyin. Sau 3 ngày, đoạn video đã nhận được hơn 186.000 lượt thích, theo Mothership.

Trong phần chú thích video, Li viết: "Khi bạn có một ông bố bướng bỉnh mua 5,5 kg sầu riêng trước giờ bay, cả gia đình chỉ còn cách ăn hết".

Hình ảnh cho thấy một người đàn ông ngồi ăn sầu riêng ngay trước sân bay, thậm chí có lúc bị nghẹn. Theo lời Li, cha anh đã mua vài hộp sầu riêng tươi trong buổi sáng cùng ngày để cả nhà thưởng thức trước chuyến bay về Trung Quốc.

Tuy nhiên, trên đường ra sân bay, gia đình đã ăn nhiều bữa khác nên không thể xử lý hết số sầu riêng. Cuối cùng, họ buộc phải đứng lại và "chiến đấu" với đống trái cây này.

Người cha mở túi nylon đựng sầu riêng, trong khi Li cố gắng ăn từng miếng một cách khó khăn. Anh cho biết mỗi thành viên phải ăn 4-5 múi sầu riêng, to bằng nắm tay.

Li than thở: "Tôi ăn nhiều đến mức chẳng bao giờ muốn nhìn thấy sầu riêng nữa". Anh cũng đùa rằng cả gia đình "nồng nặc mùi sầu riêng" khi lên máy bay và phải xin lỗi những hành khách ngồi cạnh.

Câu chuyện khiến cư dân mạng vừa bật cười vừa đồng cảm. Nhiều người khen gia đình đã quyết tâm không để loại trái cây đắt đỏ bị lãng phí, số khác chia sẻ họ cũng từng rơi vào tình huống tương tự.

Hoàng Hoàng

