Cơ bắp gây sửng sốt của 'búp bê sống' Ukraine có vòng eo 47 cm

Valeria cũng từng phát hành hai album nhạc thể loại New Age (âm nhạc theo hướng chậm rãi và nghệ thuật) gồm Sun in the Eyes và 2013, cùng một cuốn sách mang tên Astral Travel Amatue. Năm 2017, cô góp mặt trong bộ phim kinh dị The Doll, vào vai một cô gái được tạo nên từ các bộ phận búp bê, do một bác sĩ chế tạo nhằm thực hiện các vụ giết người.