Cô bé 13 tuổi gây sốt với màn trình diễn tại 'concert quốc gia'

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thiên Kim vẫn còn nguyên cảm xúc bồi hồi và cảm thấy vinh dự khi được là một mảnh ghép nhỏ trong chương trình nghệ thuật Tổ Quốc Trong Tim. "Khoảnh khắc được cất lên lời hát ca ngợi về Bác khiến em vô cùng xúc động, vì hình ảnh của Bác trong trái tim em luôn là ánh sáng trên con đường học tập và rèn luyện của em", ca sĩ 13 tuổi chia sẻ. Trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện, Thiên Kim cho biết đã học hỏi được rất nhiều từ sự nghiêm túc, hết mình trong công việc của các cô chú và các bạn.