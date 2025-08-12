Cô bé 13 tuổi gây sốt với màn trình diễn tại 'concert quốc gia'

|
Tối 10/8, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), giọng hát của ca sĩ nhí biểu diễn bài hát Ai Yêu Bác Hồ Chí Minh Hơn Thiếu Niên Nhi Đồng đã khiến 50.000 khán giả xúc động. "Biển người" cùng hòa theo giai điệu quen thuộc, tạo nên màn biểu diễn ấn tượng tại "concert quốc gia". Clip ghi lại phần biểu diễn cũng nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Cô bé có giọng ca đầy ngọt ngào và trong trẻo là Đặng Kim Thiên Kim (sinh năm 2012), học sinh lớp 8 trường THCS Lê Ngọc Hân (Hà Nội).
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Thiên Kim vẫn còn nguyên cảm xúc bồi hồi và cảm thấy vinh dự khi được là một mảnh ghép nhỏ trong chương trình nghệ thuật Tổ Quốc Trong Tim. "Khoảnh khắc được cất lên lời hát ca ngợi về Bác khiến em vô cùng xúc động, vì hình ảnh của Bác trong trái tim em luôn là ánh sáng trên con đường học tập và rèn luyện của em", ca sĩ 13 tuổi chia sẻ. Trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện, Thiên Kim cho biết đã học hỏi được rất nhiều từ sự nghiêm túc, hết mình trong công việc của các cô chú và các bạn.
Trước khi gây sốt với màn biểu diễn tại SVĐ Mỹ Đình, Thiên Kim đã là gương mặt quen thuộc trong nhiều sự kiện. Cô bé cũng sở hữu nhiều thành tích nổi bật như giải vàng Solo Vocal và giải vàng Duet tại Liên hoan châu Á - Thái Bình Dương tổ chức tại Bangkok, Thái Lan năm 2023; giải Nhất tại Giọng Hát Hoạ Mi Hà Nội 2023; giải nhất Hội thi Tài năng thiếu nhi thủ đô năm 2024; giải nhất Sao Việt tỏa sáng, do Cung thiếu nhi Hà Nội tổ chức năm 2022…
Ngoài ca hát, Thiên Kim còn học và biểu diễn đàn tranh tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. "Em yêu thích đàn tranh vì đây là nhạc cụ truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc, giúp em cảm nhận và kế thừa những giá trị văn hoá quý báu của ông cha", cô bé sinh năm 2012 chia sẻ.
Nhạc kịch cũng là một sở thích lớn của Thiên Kim. Cô là diễn viên chính trong nhiều vở nhạc kịch và gây ấn tượng với phong thái biểu diễn tự tin, đầy cảm xúc. "Với nhạc kịch, em thấy đây là loại hình gần gũi, sinh động và em có thể hoá thân vào nhiều nhân vật khác nhau, đặc biệt là những nhân vật thân thuộc với lứa tuổi thiếu nhi, từ đó truyền tải câu chuyện và cảm xúc một cách tự nhiên nhất".
Vừa tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật, Thiên Kim vẫn nỗ lực đảm bảo học tập tốt. Cô được biểu dương là Thiếu nhi tiêu biểu Thủ đô năm 2024.
Ngoài ra, Thiên Kim còn thích đọc sách, vẽ tranh và khám phá văn hoá - lịch sử.
Sau khi hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 8 nói rằng những lời khen ngợi của mọi người là động lực để em tiếp tục rèn luyện và lan toả tình yêu âm nhạc đến mọi người.
