Cô bé 14 tuổi tử vong sau ca nâng ngực ở Mexico

Paloma Nicole Arellano Escobedo qua đời được cho là do biến chứng từ ca phẫu thuật nâng ngực trái phép.

Cô bé Paloma Nicole Arellano Escobedo qua đời ở tuổi 14, được cho là do trải qua ca phẫu thuật nâng ngực. Ảnh: Jam Press.

Paloma Nicole Arellano Escobedo mất tại bệnh viện ở thành phố Durango (Mexico) hôm 20/9, một tuần sau ca phẫu thuật. Nguyên nhân tử vong được ghi trên giấy chứng tử là do biến chứng từ bệnh hô hấp. Tuy nhiên, ông Carlos Arellano - cha của Paloma - khẳng định con gái mình chết do nâng ngực và đang yêu cầu mở cuộc điều tra, theo Daily Mail.

“Giấy chứng tử ghi lời dối trá rằng con tôi chết vì bệnh. Đó là cách họ che giấu sự thật”, người cha đau lòng nói.

Ông Arellano nghi ngờ khi giấy chứng tử được cấp rất nhanh chóng. “Tôi không biết làm sao họ làm nhanh đến thế”, ông thắc mắc.

Arellano cáo buộc rằng ca phẫu thuật nâng ngực của Paloma được tiến hành mà mình không hề hay biết. Ông chỉ phát hiện sự việc trong đám tang, khi thấy con gái đã đặt túi ngực. Ông tin rằng ca phẫu thuật gây biến chứng khiến cô bé ngừng tim.

“Tôi cứ nghĩ con bị Covid-19 sau chuyến đi lên núi”, ông kể lại.

Trước đó, mẹ của Paloma nói với chồng rằng con gái dương tính với Covid-19 và họ sẽ đến nơi không có sóng điện thoại trong ít hôm.

Vài ngày sau, ông Arellano được báo tin con gái đang nguy kịch. Khi đến bệnh viện, Paloma đã hôn mê và được đặt ống thở. Khi ấy, người cha được giải thích rằng con bị ngưng thở do Covid-19, dẫn đến phù não.

Theo kênh truyền thông Antena3, mẹ của Paloma được cho là người đã đồng ý cho ca phẫu thuật.

Người cha đau buồn đã nộp đơn khiếu nại sau tang lễ, khẳng định có sự “che đậy” đằng sau cái chết của con gái. “Tôi yêu cầu tất cả những người liên quan phải bị điều tra”, ông nói.

Giới chức Mexico xác nhận đang mở cuộc điều tra về cái chết của Paloma.

Ca phẫu thuật của Paloma được thực hiện bởi bác sĩ Edgar Lopez. Trên website cá nhân, Lopez tự nhận là chuyên gia trong lĩnh vực hút mỡ định hình và phẫu thuật ngực. Ông cho rằng mình là bác sĩ đầu tiên ở Nam Mỹ sử dụng công nghệ Renuvion - kỹ thuật xâm lấn tối thiểu giúp siết chặt da, dù có hoặc không hút mỡ.

Bi kịch của cô bé 14 tuổi xảy ra chỉ 2 tháng sau vụ một nữ doanh nhân 40 tuổi tử vong vì hút mỡ do một bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng ở Brazil thực hiện. Nạn nhân trải qua ca phẫu thuật tại Bệnh viện San Gennaro ở Mooca, São Paulo, nhưng đã ngừng tim và tử vong sau đó.

Trước đó, một bà mẹ trẻ khác cũng tử vong trong ca phẫu thuật nâng mông kiểu Brazil tại một phòng khám ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi đầu năm 2024, một nữ influencer người Anh - Demi Agoglia (27 tuổi, mẹ của 3 đứa con) - cũng qua đời ở Istanbul sau ca phẫu thuật thẩm mỹ giá rẻ được quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Cô tử vong 3 ngày sau ca mổ vì nghi bị tắc mạch do mỡ.

Trong cuộc điều tra, một chuyên gia y khoa cho biết cái chết của Agoglia có thể bị coi là “ngộ sát”. Thẩm phán John Pollard đã tuyên bố sẽ gửi thư đến Bộ trưởng Y tế Anh để yêu cầu có biện pháp ngăn chặn phụ nữ trẻ ra nước ngoài làm những ca phẫu thuật nguy hiểm này.

Ông nói với gia đình Agoglia tại Tòa án Bolton: “Tôi cho rằng cần phải hành động để chấm dứt kiểu hành nghề y khoa tàn nhẫn này - vốn đang được thực hiện với tiêu chuẩn thấp đến mức không bao giờ được phép tồn tại ở Vương quốc Anh”.