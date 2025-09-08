Cơ chế giúp vaccine ung thư Nga tấn công khối u

Vaccine ngừa ung thư của Nga đã chứng minh được hiệu quả và độ an toàn cao trong thử nghiệm. Trọng tâm ban đầu của vaccine này là điều trị ung thư đại trực tràng.

Vaccine ung thư Enteromix do Nga phát triển là vaccine đầu tiên dựa trên công nghệ mRNA, tương tự công nghệ sử dụng trong vaccine Covid-19. Ảnh: Nature.

Mới đây, theo hãng thông tấn TASS, bà Veronika Skvortsova, người đứng đầu Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang (FMBA), thông báo Nga đã hoàn tất thành công các thử nghiệm tiền lâm sàng của vaccine ung thư. Vaccine này chứng minh cả tính an toàn và hiệu quả cao, sẵn sàng được đưa vào sử dụng.

Enteromix, vaccine ngừa ung thư do Nga phát triển, là vaccine đầu tiên dựa trên công nghệ mRNA, tương tự công nghệ được sử dụng trong vaccine Covid-19.

Vaccine này được xem là giải pháp miễn dịch thế hệ mới, được thiết kế để nhắm mục tiêu và tiêu diệt chính xác các tế bào ung thư - mang lại hy vọng mới cho hàng triệu bệnh nhân ung thư trên toàn cầu.

Cách vaccine hoạt động

Theo tờ Russia Today, trước đó, Nga đã bắt đầu thử nghiệm lâm sàng vaccine tiêu ung thư Enteromix với 48 tình nguyện viên tham gia.

Theo báo cáo trên MedPath, Enteromix sử dụng 4 loại virus vô hại để tấn công và tiêu diệt khối u ung thư, đồng thời tăng cường hệ miễn dịch để chống lại bệnh tật. Sau nhiều năm thử nghiệm, sản phẩm đã cho thấy hiệu quả trong việc làm chậm sự phát triển và trong một số trường hợp, tiêu diệt hoàn toàn khối u.

Phương pháp này hoạt động bằng cách huấn luyện hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư. Ngoài ra, nó được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân. Điều thú vị là không giống như hóa trị hay xạ trị, vaccine không gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng nào và bệnh nhân dung nạp tốt.

Enteromix là loại tiêm bắp và đã sớm được đưa vào sử dụng lâm sàng tại một số trung tâm ung thư ở Nga.

Trung tâm Nghiên cứu X quang Y học Quốc gia thuộc Bộ Y tế Nga đã hợp tác với Viện Sinh học Phân tử Engelhardt (EIMB) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga (RAS) để phát triển loại vaccine này.

Tính an toàn và hiệu quả cao của vaccine mang lại hy vọng mới cho hàng triệu bệnh nhân ung thư. Ảnh: ET Healthworld.

Những kết quả ấn tượng

Bà Skvortsova nhấn mạnh việc tiêm vaccine nhiều lần vẫn an toàn, đồng thời cho thấy những kết quả ấn tượng.

Trong các thử nghiệm tiền lâm sàng, các nhà nghiên cứu ghi nhận kích thước khối u giảm đáng kể và làm chậm sự tiến triển của khối u lên tới 60-80%, tùy thuộc vào đặc điểm của bệnh. Các nghiên cứu đã chỉ ra vaccine cũng có thể giúp cải thiện tỷ lệ sống sót.

"Nghiên cứu kéo dài nhiều năm, với 3 năm cuối dành riêng cho các nghiên cứu tiền lâm sàng bắt buộc. Vaccine hiện sẵn sàng để sử dụng; chúng tôi đang chờ phê duyệt chính thức", bà Skvortsova cho hay.

Trọng tâm ban đầu của vaccine sẽ là ung thư đại trực tràng - nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do ung thư trên toàn thế giới. Nhưng nghiên cứu không dừng lại ở đó.

Các nhà khoa học cũng phát triển các phiên bản vaccine cho u nguyên bào thần kinh đệm, loại u não rất nguy hiểm, và một số loại u hắc tố cụ thể, bao gồm cả u hắc tố mắt. Tất cả đều đang trong giai đoạn nghiên cứu chuyên sâu.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, một số loại vaccine ung thư đã có sẵn cho ung thư bàng quang và tuyến tiền liệt, trong khi vaccine HPV ngăn ngừa một số loại ung thư trước khi chúng xuất hiện.

Tuy nhiên, Enteromix thuộc dòng vaccine điều trị đang ngày càng phát triển, được thiết kế để điều trị trực tiếp ung thư, giúp tăng cường sức mạnh phòng vệ tự nhiên của cơ thể.

Ai có thể hưởng lợi từ Enteromix?

Ngoài ung thư đại trực tràng, bệnh nhân ung thư phổi, vú hoặc tuyến tụy cũng có thể được hưởng lợi từ vaccine này. Bệnh nhân có nguy cơ cao mắc hội chứng ung thư di truyền (ví dụ: BRCA1/2) và những người mắc bệnh ung thư kháng hóa trị có thể tiêm vaccine.

Những bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch không thể dung nạp các liệu pháp truyền thống là nhóm người khác có thể cần vaccine này để điều trị.

Sau khi thử nghiệm thành công, vaccine hiện chỉ còn chờ được Chính phủ Nga cấp phép theo quy định. Nếu được chấp thuận, Enteromix có thể trở thành vaccine ung thư mRNA cá nhân hóa đầu tiên được cung cấp cho người dân.