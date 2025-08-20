Cô dâu bật khóc trước quà cưới của anh trai bị bệnh Down

Trong ngày cưới, cô dâu Mỹ Tiên và nhiều quan khách không giấu được xúc động khi anh trai đeo vào tay cô chiếc nhẫn vàng mua từ tiền tích góp, dặn "đừng rửa bát nhiều".

Khởi trao quà cưới là chiếc nhẫn vàng cho em gái Mỹ Tiên.

Ngày 2/7, hôn lễ của cô dâu Mỹ Tiên (sinh năm 1999) và chú rể Hoa Tình diễn ra tại quê nhà Gia Lai với sự góp mặt, chúc phúc của hai bên gia đình. Ở nhà gái, một trong những thành viên cảm xúc nhất không phải cô dâu hay bố mẹ mà là Khởi (thường gọi là Tư, sinh năm 1993), anh trai Mỹ Tiên.

Suốt buổi lễ, Khởi bồn chồn, thi thoảng sờ tay vào túi quần chứa chiếc nhẫn 1 chỉ vàng chuẩn bị từ trước - món quà anh dành tặng em gái trong ngày vui.

Đến phần trao quà cưới, anh run run đứng trước gia đình hai bên, nói được vài chữ: "Nay Tiên có chồng...", đeo nhẫn vào tay cho em gái rồi bật khóc. Cảnh tượng khiến nhiều quan khách chứng kiến không kìm được nước mắt vì xúc động.

Hai anh em không kìm được nước mắt trong đám cưới Mỹ Tiên.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Mỹ Tiên cho biết anh trai cô mắc hội chứng Down bẩm sinh nên gặp khó khăn trong nói năng, diễn đạt. Anh cũng nghỉ học từ sớm, hiện chủ yếu chăm sóc gia súc trong nhà và thi thoảng nhặt ve chai, cau, dừa đem bán.

Mỗi lần nhà bán lợn, bò, bố mẹ lại cho Khởi một khoản tiền nhỏ để anh gop góp làm khoản phòng thân sau này. Đôi khi tiền đủ mua 1 chỉ vàng, mẹ sẽ đi mua và giữ giúp anh.

Khi em gái Mỹ Tiên sắp lấy chồng, Khởi hào hứng, hứa với em: "Anh sẽ tặng 1 chỉ vàng nhé".

"Lúc đó tôi tưởng anh nói đùa, không ngờ anh ghi nhớ và chuẩn bị đầy đủ. Vốn biết anh yêu thương tôi, nhưng khoảnh khắc đó, tôi vẫn rất xúc động", Tiên nói.

Suốt hôm đám cưới, Khởi luôn để ý em gái. Dù gia đình sắp xếp chỗ để anh ăn uống với khách trước, song khi thấy em chật vật bước lên sân khấu với chiếc váy bồng bềnh, anh nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, không quên khen: "Váy đẹp quá, Tiên mặc đẹp này".

Lúc tiễn em gái lên xe hoa, Khởi ngóng mãi theo đoàn xe, mắt sưng húp vì khóc. Thấy em gái vừa làm móng tay đẹp, anh gọi điện căn dặn ngay ngày đầu cô về nhà chồng: "Đừng rửa bát nhiều kẻo hư móng" khiến cô vừa buồn cười vừa cảm động. Những ngày sau, người anh cũng đều đặn hỏi han, xem em liệu có ổn và có sắp về thăm nhà.

Khởi luôn yêu thương, lo nghĩ cho các thành viên trong gia đình.

Vì chỉ lấy chồng cách nhà 20 km và mở tiệm làm đẹp từ trước ở nhà, sau khi cưới, Tiên vẫn thường xuyên về làm việc, thăm gia đình. Mỗi lần em về, Khởi lại mừng rỡ, tíu tít nói chuyện.

Chia sẻ thêm về anh trai, cô dâu Gia Lai kể ngày nhỏ, cô từng thắc mắc về tình trạng của anh, sao thấy anh không giống những người khác. Song cô sớm được cha mẹ giải thích, từ đó hiểu và thương anh nhiều hơn. Dù vóc dáng nhỏ bé, cô không ngại đứng ra bảo vệ anh trước những đứa trẻ nghịch ngợm trong khu trêu chọc anh mình. Đổi lại, Khởi cũng ngoan ngoãn, luôn hiểu chuyện và thương gia đình.

"Tôi không bao giờ ngượng ngùng vì anh, trái lại còn tự hào vì anh luôn cho tôi cảm giác được yêu thương, chiều chuộng", Tiên bày tỏ.