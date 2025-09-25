'Cô dâu' tới họp báo gặp Hứa Quang Hán ở TP.HCM là ai?

|
Chiều 24/9, tại buổi họp báo phim Năm của anh, ngày của em (tựa tiếng Anh: Measure in Love) tại TP.HCM, sự xuất hiện của nam diễn viên Hứa Quang Hán đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ. Ngôi sao họ Hứa được mệnh danh "chồng quốc dân", không ít fan nữ đã diện trang phục giống cô dâu để đến giao lưu với nam thần tượng. Trong đó, nữ TikToker Hồng Hạnh đặc biệt gây chú ý khi có sự đầu tư lớn từ trang phục đến trang điểm, như một cô dâu thực sự đi lạc vào sự kiện.
Trên trang cá nhân, Hồng Hạnh bày tỏ sự phấn khích khi được gặp nam thần ngoài đời thực. Cô cũng chia sẻ quá trình chuẩn bị, khi dậy sớm và tự mình trang điểm, lên đồ, tự bắt xe đến sự kiện. "Làm cô dâu dù phải tự mình làm mọi thứ nhưng em không thấy thiệt thòi, miễn chú rể là anh", Hồng Hạnh hài hước chia sẻ. Khoảnh khắc chụp hình kỷ niệm, Hứa Quang Hán đã ngồi ghế ngay phía trước cô khiến nữ TikToker không kìm được niềm vui, xúc động.
Hồng Hạnh không phải gương mặt xa lạ với cộng đồng mạng. Cô là một TikToker, mẫu ảnh có nhiều năm hoạt động. Cô nàng sinh năm 1997 hiện sở hữu kênh có 314.000 follow. Cô cũng có đam mê với văn hóa K-pop và nhiều lần khoe "đu idol". Hồi tháng 6, khi G-Dragon đến Việt Nam, Hồng Hạnh đã bay ra Hà Nội để được gặp thần tượng.
Xuất phát điểm là một người mẫu ảnh, Hồng Hạnh dần phát triển sang một beauty blogger và thường xuyên sản xuất nhiều nội dung về lifestyle, du lịch, ẩm thực và làm đẹp. Cô gây ấn tượng bởi ngoại hình xinh xắn, vóc dáng nóng bỏng.
Hồng Hạnh cũng có đam mê với cosplay. Mỗi concept cô thực hiện đều có sự đầu tư chỉn chu về phục trang, tạo hình. Khi du lịch đến mỗi quốc gia, vùng đất mới, cô cũng chuẩn bị trang phục để "biến hình" thành nhân vật đặc trưng của nơi đó.
Cô nàng từng gây sốt khi khoe bộ sưu tập vương miện, thừa nhận từ nhỏ đã có sở thích biến mình thành công chúa. Cô tiết lộ có những bộ trang phục công chúa được đặt hàng từ nước ngoài, custom (thiết kế) riêng với giá vài chục triệu đồng.
Hồng Hạnh được nhiều dân mạng biết đến qua những series kể chuyện đời thường trên TikTok. Phong cách trò chuyện hài hước, lôi cuốn của cô khiến nhiều fan thích thú. Ngoài làm mẫu ảnh và sáng tạo nội dung, Hồng Hạnh còn kinh doanh về thời trang. Sao mạng sinh năm 1997 thừa nhận thu nhập đến từ kinh doanh lớn hơn số tiền cô kiếm được từ mạng xã hội.
