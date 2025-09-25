'Cô dâu' tới họp báo gặp Hứa Quang Hán ở TP.HCM là ai?

Chiều 24/9, tại buổi họp báo phim Năm của anh, ngày của em (tựa tiếng Anh: Measure in Love) tại TP.HCM, sự xuất hiện của nam diễn viên Hứa Quang Hán đã tạo nên hiệu ứng bùng nổ. Ngôi sao họ Hứa được mệnh danh "chồng quốc dân", không ít fan nữ đã diện trang phục giống cô dâu để đến giao lưu với nam thần tượng. Trong đó, nữ TikToker Hồng Hạnh đặc biệt gây chú ý khi có sự đầu tư lớn từ trang phục đến trang điểm, như một cô dâu thực sự đi lạc vào sự kiện.