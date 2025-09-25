Cô dâu Việt tiết lộ chi phí sống ở quốc gia đắt đỏ bậc nhất thế giới

Lấy chồng ở Thụy Sĩ, Quỳnh Anh trải nghiệm cuộc sống tối giản, chi tiêu 10.000 Franc Thụy Sĩ/tháng (hơn 300 triệu đồng) và hòa nhập văn hóa độc đáo như "trôi sông" sau giờ làm.

Quỳnh Anh và Jörg Strehler tại Thụy Sĩ. Ảnh: NVCC.

7 năm trước, Quỳnh Anh (36 tuổi, quê Nghệ An) bén duyên cùng Jörg Strehler (quốc tịch Thụy Sĩ) tại Campuchia. Cả hai gặp nhau khi đã có công việc ổn định. Jörg là một giáo viên lịch sử thế giới tại trường quốc tế ở Phnom Penh, còn Quỳnh Anh có một công ty bán lẻ ở đây.

Quỳnh Anh không ngờ màn gặp gỡ định mệnh này đưa cô đến Thụy Sĩ, một trong số quốc gia có cuộc sống đắt đỏ bậc nhất thế giới. Hiện, Quỳnh Anh sống cùng chồng tại Wald ZH. Đây là một ngôi làng bình yên nằm trên những triền núi thuộc Canton Zürich.

"Khu vực mình sinh sống bốn phía là núi rừng và những trang trại nuôi trồng rộng lớn. Cuộc sống con người bình dị, đơn giản và gần gũi với thiên nhiên", cô nói với Tri Thức - Znews.

Sinh hoạt phí đắt đỏ

Khi quyết định tiến xa trong mối quan hệ, Quỳnh Anh cho biết cô khá trăn trở về mức sống đắt đỏ ở Thụy Sĩ. Cả hai ngồi lại với nhau, bày tỏ quan điểm trong hôn nhân.

Tuy là một phụ nữ độc lập tài chính, Quỳnh Anh cũng muốn chồng sẽ là trụ cột tài chính trong gia đình. Bởi theo cô, phụ nữ sẽ có thời điểm không kiếm ra tiền chẳng hạn giai đoạn thai sản hay ở cữ.

"Chồng mình đồng ý với quan điểm này. Đến tận bây giờ, Jörg vẫn là người chi trả toàn bộ chi phí cho gia đình và nhu cầu riêng tư của vợ", Quỳnh Anh nói.

Gia đình nhỏ của Quỳnh Anh. Ảnh: NVCC.

Sau nhiều năm sống tại Thụy Sĩ, nàng dâu Việt chịu ảnh hưởng tương đối nhiều về phong cách của con người nơi đây, đặc biệt là lối sống tối giản. Cặp đôi dành phần lớn quỹ chung cho hoạt động du lịch trải nghiệm, không lún sâu vào mua sắm quá đà.

Mức sinh hoạt cho gia đình 4 người rơi vào khoảng 10.000 Franc Thụy Sĩ/tháng, hơn 300 triệu đồng. Chi phí này bao gồm ăn uống, đi lại, bảo hiểm y tế và các nhu cầu cá nhân khác. Đây là con số tương đối dư dả so với mức sinh hoạt phí trung bình cho một người độc thân tại nơi mệnh danh là "trái tim của châu Âu" (1.300-1.800 Franc Thụy Sĩ).

Quỳnh Anh cho biết tổng chi phí hàng tháng của gia đình hợp lý, song sẽ khá cao nếu so với Việt Nam. Điều này dễ hiểu bởi Thụy Sĩ nổi tiếng với mức sống đắt đỏ.

Chia sẻ thêm về cuộc sống mẹ chồng nàng dâu, nữ doanh nhân cảm thấy may mắn khi có mẹ chồng thương con yêu cháu như những người mẹ Việt Nam, dù khác biệt thế hệ ở đây khá lớn.

Theo số liệu từ Eurostat tính đến năm 2024, Thụy Sĩ là quốc gia đắt đỏ nhất châu Âu, với giá cả bằng 184% mức trung bình của EU và cao hơn 84% so với mức trung bình. Còn theo Numbeo, năm 2025, Thụy Sĩ đứng thứ hai thế giới về chi phí sống, chỉ sau Bermuda.

Lối sống "trôi sông"

Vào thời gian đầu, Quỳnh Anh chưa thể thích nghi với nhịp sống khác biệt và đồ ăn. Tuy nhiên, dưới sự hỗ trợ của chồng, cô dần yêu thích văn hóa của con người nơi đây. Đặc biệt, cô đã có thể "trôi sông" - phong tục độc đáo của người dân ở các thành phố như Bern và Basel là bơi hoặc thả mình trôi theo dòng sông Aare và Rhine sau giờ làm để thư giãn, di chuyển về nhà - với nhiệt độ nước lạnh 18-22 độ C.

"Mấy năm trước tôi rất sợ lạnh và không thể ngủ qua đêm trên sông băng. Nhưng giờ đây, tôi đã tự tin ngâm mình và xuôi theo dòng chảy của sông", cô kể.

Quỳnh Anh dần thích nghi với cuộc sống ở Thụy Sĩ nhờ sự động viên, hướng dẫn của chồng. Ảnh: NVCC.

Bơi sông là văn hóa phổ biến đối với người Thụy Sĩ. Sau khi tan sở, nhân viên cho tất cả vật dụng văn phòng vào túi phao, đi bộ đến bờ sông và cứ thế trôi về nhà.

Cách di chuyển này giải quyết tình trạng tắt nghẽn giao thông. Thay vì mất hàng giờ trên đường, Quỳnh Anh nói riêng và người dân Thụy Sĩ nói chung chỉ mất khoảng 15 phút xuôi dòng chảy về nhà, vừa giải tỏa căng thẳng cơ thể và tinh thần sau giờ làm, vừa tận hưởng, hòa mình với thiên nhiên.

"Điều đặc biệt của Thụy Sĩ là nền tảng con người. Họ bảo tồn và vun đắp những gì bản thân có, làm cho chúng trở nên tốt đẹp hơn trong cuộc sống và thế hệ mai sau. Con người được giáo dục để thể hiện trách nhiệm với đất nước và xã hội", Quỳnh Anh cho hay.