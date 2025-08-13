Cô gái 20 tuổi đột quỵ

Xuất hiện tê yếu tay chân, nói khó, mờ mắt nhưng bỏ qua, nữ sinh 20 tuổi nhập viện khi đã bị nhồi máu não và hẹp động mạch cảnh hai bên.

Bệnh nhân mắc béo phì, sử dụng thuốc tránh thai liên tục trong một năm. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

TS.BS Nguyễn Thế Anh, Trưởng Đơn nguyên Đột quỵ, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết vừa điều trị cho bệnh nhân nữ chỉ mới 20 tuổi bị nhồi máu não và hẹp động mạch cảnh trong hai bên.

Bệnh nhân mắc béo phì, sử dụng thuốc tránh thai liên tục trong một năm. Từ 2 tháng trước, cô đã xuất hiện các dấu hiệu thần kinh thoáng qua như tê yếu tay chân, nói khó, mờ mắt vài phút rồi tự hết, nhưng không đi khám. Khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng, bệnh nhân mới nhập viện.

"Khi gặp những dấu hiệu này, nhiều người chủ quan vì chúng tự biến mất. Thực tế, đây là cơn thiếu máu não thoáng qua (TIA) - lời cảnh báo sớm của đột quỵ", bác sĩ Thế Anh cho biết. Ông cũng cho hay bệnh nhân còn mắc dị dạng mạch máu não bẩm sinh mà không hề hay biết.

Theo các bác sĩ, việc sử dụng thuốc tránh thai nội tiết dài hạn kết hợp với béo phì đã làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông, gây tắc mạch não. Thành phần estrogen trong thuốc có thể kích hoạt quá trình đông máu bằng cách làm tăng fibrinogen và prothrombin, đồng thời giảm protein S - chất ức chế đông máu tự nhiên.

Sau điều trị và phục hồi chức năng, sức khỏe bệnh nhân đã cải thiện, có thể trở lại học tập. Các bác sĩ khuyến nghị, phụ nữ dưới 35 tuổi, đặc biệt người hút thuốc, thừa cân hoặc có tiền sử huyết khối, cần thận trọng khi dùng thuốc tránh thai nội tiết.

Trước khi sử dụng, nên được thăm khám, xét nghiệm và tư vấn phương pháp phù hợp. Trong quá trình dùng thuốc, nếu xuất hiện đau đầu tăng dần, co giật, rối loạn ý thức hoặc triệu chứng thần kinh bất thường, cần đến ngay bệnh viện và thông báo chi tiết loại thuốc, thời gian sử dụng để được chẩn đoán kịp thời.