Cô gái 20 tuổi trả giá đắt vì nhuộm tóc liên tục

Các bác sĩ cho biết những độc tố nguy hiểm từ thuốc nhuộm tóc đã xâm nhập vào cơ thể cô gái đua đòi theo thần tượng.

Cô gái tên Hua (sống tại tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc) mắc bệnh thận sau khi thay đổi màu tóc mỗi tháng để bắt chước phong cách của ngôi sao yêu thích, theo Henan TV.

Gần đây, Hua xuất hiện các triệu chứng như nổi mẩn đỏ ở chân, đau khớp và đau bụng. Kết quả khám cho thấy cô bị viêm thận.

Bác sĩ Tao Chenyang thuộc Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu cho biết Hua thường đến tiệm làm tóc mỗi khi thần tượng đổi màu tóc. Trung bình, cô nhuộm tóc khoảng một lần mỗi tháng.

Tên của ngôi sao không được tiết lộ, nhưng trên mạng xã hội Trung Quốc, cư dân mạng bàn tán sôi nổi về việc các thần tượng Kpop thường xuyên thay đổi màu tóc và lo ngại ảnh hưởng sức khỏe của họ.

Cô gái nổi mẩn đỏ ở chân, đau khớp và đau bụng, sau đó được chẩn đoán bị viêm thận do thói quen nhuộm tóc quá đà. Ảnh: Douyin.

Trên một diễn đàn trực tuyến, nhiều người cho rằng màu tóc là một phần quan trọng trong việc quảng bá sản phẩm mới của thần tượng, thậm chí trở thành “thương hiệu cá nhân” của họ.

Theo bác sĩ Tao, thuốc nhuộm tóc chứa nhiều chất độc có thể gây suy thận, suy hô hấp và tăng nguy cơ ung thư, trong đó có chì và thủy ngân - những kim loại nặng đặc biệt nguy hại cho cơ thể.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người bình luận: “Không có ngôi sao nào đáng để đánh đổi bằng sức khỏe của mình”. Người khác nói: “Nếu cô ấy tẩy và nhuộm để giống thần tượng thì hại hơn nhiều so với chỉ nhuộm thông thường”. Một cư dân mạng khác mỉa mai: “Ngốc thật. Thần tượng của cô chỉ xịt màu tạm thời thôi, đâu phải nhuộm thật”.

Đây không phải lần đầu tiên fan cuồng Trung Quốc gây chú ý vì hành vi cực đoan. Những năm gần đây, nhiều trường hợp người hâm mộ nam thần trẻ tuổi (được gọi là “tiểu thịt tươi”) cố xông vào khoang hạng thương gia để gặp idol. Hồi tháng 4, một fan nữ của nhóm nhạc Teen in Times (TNT) bị xe của nhóm đụng phải khi chạy theo ngoài sân bay, nhưng vẫn đứng dậy và tiếp tục đuổi theo gây sốc cho cộng đồng mạng.