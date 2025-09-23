Cô gái 23 tuổi mắc sùi mào gà ở miệng

Cô gái trẻ ở Hà Nội tưởng chỉ bị nhiệt miệng, nhưng kết quả chẩn đoán mắc sùi mào gà khiến bệnh nhân sốc.

Nữ bệnh nhân tên N. (23 tuổi, ở Hà Nội) đi khám vì những vết loét nhỏ trong khoang miệng, nghĩ chỉ là "nhiệt miệng" thông thường. Tuy nhiên, kết quả chẩn đoán sùi mào gà khiến cô bàng hoàng - căn bệnh lây truyền qua đường tình dục.

N. chia sẻ ban đầu chỉ thấy vết loét nhỏ ở má và môi, hơi rát khi ăn cay nên tự mua thuốc bôi. Vết loét nhanh lành, nhưng sau đó lại nổi thêm các mảng sần mềm, lạ thường. Lo lắng, chị mới đến bệnh viện thăm khám.

ThS.BSCKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, xác định bệnh nhân mắc sùi mào gà trong khoang miệng. "Đây là vị trí ít gặp, nhưng số ca đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở người trẻ quan hệ tình dục bằng miệng không an toàn", bác sĩ cho biết.

Theo BS Thành, sùi mào gà do virus HPV (Human Papillomavirus) gây ra, thường gặp nhất ở cơ quan sinh dục, nhưng cũng có thể xuất hiện ở môi, lưỡi, họng, mắt hay mũi. Virus lây truyền khi niêm mạc bị trầy xước tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết chứa HPV.

Trong khoang miệng, những vết loét nhỏ, xước niêm mạc do ăn uống hay chải răng tạo điều kiện thuận lợi cho virus xâm nhập. Quan hệ tình dục bằng miệng - vốn nhiều người lầm tưởng an toàn - thực tế tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm rất lớn.

Sùi mào gà ở miệng thường khó nhận biết. Ban đầu chỉ là vết loét giống viêm miệng thông thường, sau đó mới xuất hiện mảng sùi hồng, mềm, không đau rõ rệt. Nhiều người chủ quan, chỉ đến viện khi tổn thương đã lan rộng, gây khó khăn cho điều trị.

Một số bệnh nhân nam từng phát hiện tổn thương ở cả vùng họng, gây đau khi nuốt. Nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ quan hệ bằng miệng ở giới trẻ ngày càng tăng, kéo theo nguy cơ lây HPV, lậu, giang mai, HIV qua đường này.

"Nếu không điều trị kịp thời, sùi mào gà có thể tái phát nhiều lần, ảnh hưởng sinh hoạt, đời sống tình dục và tâm lý người bệnh. Nguy hiểm hơn, một số chủng HPV liên quan trực tiếp ung thư hầu họng, cổ tử cung, dương vật, hậu môn", bác sĩ Thành nhấn mạnh.

Vị chuyên gia cho hay tình dục an toàn là yếu tố rất quan trọng. Bao cao su vẫn cần thiết ngay cả khi quan hệ bằng miệng, đặc biệt với bạn tình không rõ tình trạng sức khỏe. Nếu trong khoang miệng có vết loét, viêm, chảy máu, nên tránh quan hệ để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Tiêm vaccine HPV là biện pháp chủ động, nên được thực hiện cho cả nam và nữ trong độ tuổi khuyến nghị. Ngoài ra, bất kỳ tổn thương nào trong miệng kéo dài như loét lâu lành, mảng sùi, mảng trắng đều cần được kiểm tra sớm tại cơ sở y tế chuyên khoa.