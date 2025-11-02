Cô gái bị 'chém' bó hoa hơn 1 triệu đồng ở chợ đêm nổi tiếng

Tại chợ hoa Quảng An (Hà Nội), chị gái của Thục Anh chọn 2 bó hoa tổng giá 370.000 đồng nhưng sau khi gói xong, người bán hàng lại đòi cô hơn 1 triệu.

Hai loại hoa có đơn giá 370.000 đồng bị "chặt chém" thành hơn 1 triệu sau khi gói khiến Thục Anh bức xúc.

0h ngày 1/11, chị gái của Thục Anh (sống tại phường Đống Đa) đến chợ hoa Quảng An (phường Quảng An) để mua một bó hoa, với hy vọng tặng món quà bất ngờ ngay trước khi em gái về quê.

Theo báo giá của người bán, chị cô chọn 2 loại hồng - một bó giá 200.000 đồng, một bó giá 170.000 đồng - mix lại với nhau và nhờ người bán gói giúp. Người chị nhẩm đoán công gói có thể rơi vào mức 100.000 đồng.

"Thế nhưng đến khi bó xong, người ta tính thế nào thành tổng giá hơn 1 triệu đồng, trong đó tiền hoa là 600.000 và tiền gói 470.000 đồng. Chị tôi nhận ra bị lừa, nhưng vì là quà tặng, không muốn tranh cãi nên vẫn bấm bụng trả đủ", Thục Anh bức xúc kể với Tri Thức - Znews.

Tuy nhiên, anh trai đi cùng không thể chấp nhận mức giá "cắt cổ" này nên quay lại cãi nhau với người bán. Sau một hồi đôi co, người gói hoa mới xin lỗi và trả lại 200.000 đồng, có nghĩa công gói là 270.000 đồng.

Thục Anh mang bó hoa ra tận nơi để đối chất nhưng không nhận được lời giải thích rõ ràng.

Đến khi chị gái mang bó hoa về nhà và kể lại, Thục Anh cũng cảm thấy bất bình, cho rằng với một bó hoa như vậy, được bán vào ngày bình thường không thể có giá cao đến thế.

Hơn 1h sáng, Thục Anh đã mang bó hoa ra thẳng cửa hàng để đối chất, yêu cầu người bán liệt kê rõ ràng giá của từng loại hoa, từng loại vật liệu như giấy gói, lá, công gói là bao nhiêu.

"Ban đầu, cô ấy (người bán - PV) quanh co nói rằng không biết, không nhớ gì. Nhưng tôi nhất quyết nói rằng bó hoa vừa bán cách đó 1 tiếng, không thể phủi sạch rằng không nhớ. Cuối cùng, cô ấy phải trả lại 230.000 đồng, để tiền hoa về đúng báo giá ban đầu là 370.000 đồng", Thục Anh kể.

Dù vậy, với kiểu bó đơn giản cùng loại giấy bình thường, cô cho rằng tiền công 270.000 đồng vẫn là quá đắt.

"Ban đầu, tôi xác định phải ra tận nơi để quay được video rõ ràng, dù không đòi được tiền cũng phải đăng lên để cảnh báo mọi người. Sáng hôm sau tôi phải về Hải Dương nên càng quyết phải ra gặp họ ngay, không nỡ lòng nhìn chị gái bị chặt chém rồi chịu ấm ức như thế", cô kể.

Sau khi chia sẻ câu chuyện của mình lên trang cá nhân và diễn đàn để tham khảo ý kiến dân mạng, Thục Anh nhận được nhiều sự ủng hộ, thông cảm khi gặp tình huống không vui. Đa số ý kiến cho rằng mức giá của bó hoa là quá đắt.

"Không thể tin nổi, bó này làm gì mà giá tới 1 triệu, chặt chém quá thể", "Đã ra tận chợ đầu mối lúc nửa đêm rồi mà vẫn bị chém giá đó, không tin nổi", "Trước đây tôi cũng từng bị chặt chém ở khu này hơn 200.000 đồng tiền giấy gói, không bao giờ quay lại", "Nhiều người không có kinh nghiệm, sợ đôi co là dễ bị dụ lắm", dân mạng bày tỏ.

Chia sẻ câu chuyện của mình, Thục Anh hy vọng đây sẽ là lời cảnh báo để những người mua sau này sẽ cẩn trọng, tránh rơi vào tình huống tương tự, đồng thời dám lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của mình.