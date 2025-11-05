Cô gái bị phát tán ảnh thay đồ ở photobooth lên web khiêu dâm

Sau khoảng 1 tháng đến chụp ảnh tại tiệm photobooth ở Hà Nội, cô gái sinh năm 2007 tá hỏa khi phát hiện cảnh thay đồ của mình ở tiệm bị phát tán trên mạng xã hội.

Hình ảnh của Linh và bạn ở tiệm photobooth bị phát tán trên web đồi truỵ.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 5/11, Mai Linh (nhân vật yêu cầu đổi tên để bảo vệ sự riêng tư) cho biết những ngày qua, cô bị ảnh hưởng tinh thần nặng nề khi biết hình ảnh nhạy cảm của mình bị lan truyền.

Linh kể cô đến tiệm photobooth P. trên phố Bạch Mai hôm 23/9 cùng 3 người bạn. Khi tới nơi, nhóm được nhân viên hỏi: "Từng chụp hình tại đây bao giờ chưa?" song không có chỉ dẫn gì thêm hay nhắc phải thay đồ ở đâu.

"Ban đầu, tôi vào phòng đó chỉ để làm tóc trước khi chụp, nhưng thấy bạn thay đồ nên cũng thay theo. Trước đó, tôi cũng thấy khách khác làm vậy nên nghĩ đây là phòng thay đồ riêng tư", cô kể, nói thêm bên ngoài phòng còn đề chữ "fitting room" (mang ý nghĩa phòng thử đồ) rất dễ gây nhầm lẫn.

Linh xác nhận bên trong phòng có dán tờ giấy thông báo đây không phải khu vực thay đồ, song bị che khuất bởi một chiếc đèn của studio, khó phát hiện. Cô cũng nhận một phần lỗi về mình khi chủ quan, không quan sát thật kỹ căn phòng.

Linh hoang mang khi cảnh tượng riêng tư bị lan truyền trên mạng.

Sau khoảng 1 tháng, Linh tá hỏa khi được một người bạn gửi đường link Facebook, dẫn đến bài đăng của một người lạ, trong đó công khai hình ảnh cô thay đồ trong căn phòng ở tiệm photobooth. Cảnh tượng được chính chiếc camera an ninh trong phòng ghi lại.

Linh nhanh chóng nhắn tin cho chủ bài đăng này, yêu cầu làm rõ nguồn hình ảnh và gỡ bài đăng. Tuy nhiên, người này chỉ gỡ bài, không giải thích gì thêm và gửi ảnh chụp màn hình một trang web đen trước khi "block" (chặn) cô.

Khi tìm vào trang web, Linh hoảng hốt khi hình ảnh nhạy cảm của bản thân và nhiều người khác bị đăng tải. Cô và gia đình nhanh chóng báo công an và đến làm việc với tiệm photobooth. Tại đây, đại diện tiệm cho biết camera bị hack, phủ nhận là bên làm rò rỉ hình ảnh và đã ngay lập tức vô hiệu hóa thiết bị.

"Khi đăng bài lên mạng xã hội, tôi cũng nhận được tin nhắn từ một số người, nói trải qua sự việc tương tự, chứng tỏ việc hình ảnh từ camera quán bị rò rỉ không phải lần đầu. Một số nhân viên cũ của tiệm còn nói với tôi rằng nhân viên lẽ ra phải nhắc khách không được thay đồ trong phòng đó ngay từ đầu, bởi vậy trách nhiệm một phần cũng thuộc về nhân viên trực ca hôm đó", cô nói.

Không chỉ Linh, người bạn vào chung phòng hôm đó với cô cũng bị ghi lại cảnh thay đồ và phát tán lên mạng. Gia đình người này cũng đã trình báo đến cơ quan chức năng.

"Thời gian sự việc xảy ra, tôi được nghỉ học theo lịch, mới trở lại trường 1-2 ngày nay song tâm trạng luôn bất an, lo lắng. Tôi hy vọng sớm tìm ra được kẻ đã phát tán những hình ảnh này", cô bày tỏ.

Tiệm photobooth nói gì?

Ngày 26/10, tiệm photobooth P. có bài đăng đầu tiên giải thích về sự việc trên fanpage. Theo đó, tiệm khẳng định "camera đã bị một bên thứ 3 hack và lan truyền nhằm mục đích xấu". Khi nhận được thông tin, tiệm đã làm việc với bộ phận IT và cơ quan công an để gỡ clip xuống.

Theo giải thích, căn phòng xảy ra sự việc là phòng công cộng phục vụ việc chỉnh trang tóc tai, thử đồ và khoác đồ, đồng thời có gắn biển thông báo khách không được cởi, thay đồ tại đây. Tiệm có nhà vệ sinh bên ngoài phục vụ khách có nhu cầu thay đồ.

Tiệm photobooth đăng tải lời giải thích trên fanpage.

Nhằm hỗ trợ giải quyết sự việc, tiệm cho biết đã đề ra phương án gồm: thu thập lại các hình ảnh/bằng chứng cho việc phát tán trái phép; cùng nạn nhân trình báo lên cơ quan chức năng; đồng hành cùng nạn nhân đến khi sự việc được giải quyết triệt để; chi trả toàn bộ chi phí cho các phương án phát sinh nếu cần.

Bên cạnh đó, nhằm tránh sự việc tương tự tái diễn, tiệm tiến hành vô hiệu hóa và gỡ bỏ camera bị xâm nhập; vén toàn bộ rèm phòng để khách không hiểu nhầm là phòng thay đồ đồng thời bổ sung và phóng to biển báo cho khách dễ thấy.

"P. sẽ không trốn tránh sự việc và phối hợp cùng cơ quan chức năng đến cùng để có thể tìm được kẻ đã làm việc đáng lên án này", thông báo ghi.

Chiều 5/11, tiệm tiếp tục đưa ra một thông báo khác với nội dung có nhiều phần tương tự. Trong đó, tiệm khẳng định camera được gắn ban đầu phục vụ mục đích bảo vệ tài sản và an toàn chung.

"Tuy nhiên, việc bố trí và cảnh báo chưa được truyền thông đủ rõ ràng có thể đã vô tình khiến khách hàng hiểu nhầm. Sự cố xảy ra, P. vẫn có trách nhiệm trong sự việc này. Đáng lẽ chúng tôi đã có thể làm tốt hơn trong khâu truyền thông trước đó để khách hàng nắm rõ thông tin hơn. Việc để khách hàng hiểu nhầm hoàn toàn là trách nhiệm của P.", bài đăng viết.