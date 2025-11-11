Cô gái đấm kẻ sàm sỡ mình ở bến xe buýt Mỹ Đình

Đại diện bến xe buýt Mỹ Đình xác nhận đã tiếp nhận vụ việc và bàn giao người đàn ông cho công an phường xử lý.

Người đàn ông (áo đen) có hành vi quấy rối bị quản lý bến xe Mỹ Đình khống chế.

Khoảng 15h ngày 11/11, tại khu vực bến xe buýt Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội), anh N.P. (sinh năm 1996) khi đang đứng chờ xe về quê thì nghe thấy tiếng cãi vã.

Khi lại gần, anh thấy một người đàn ông trung niên và cô gái trạc tuổi học sinh vừa bước xuống xe buýt. "Người đàn ông bất ngờ có hành vi sàm sỡ cô gái. Ban đầu bé gái chỉ phản ứng nhẹ, nhưng khi ông ta vẫn tỏ thái độ cười cợt, cô liền lớn tiếng phản đối, rồi chạy theo đá vào người ông này", anh N.P. kể.

Cô gái sau đó tiếp tục lớn tiếng chất vấn: "Không phải ai ông cũng làm như vậy được đâu".

Một quản lý bến xe buýt nhanh chóng có mặt, khống chế người đàn ông và đưa vào phòng làm việc để chờ công an đến xử lý.

Anh N.P. cho biết thêm, ngay sau vụ việc, cô gái đã gọi video cho bố để kể lại toàn bộ sự việc.

Một số trang mạng xã hội cũng chia sẻ lại vụ việc "cô gái đấm đá kẻ quấy rối" ở bến xe buýt Mỹ Đình vào chiều 11/11 và nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện bến xe buýt Mỹ Đình xác nhận đã tiếp nhận vụ việc và bàn giao người đàn ông cho công an phường xử lý.

"Với hành vi như vậy, nếu người vi phạm mới lần đầu thì sẽ bị xử phạt hành chính. Trường hợp đã có tiền án, tiền sự thì sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật", đại diện này cho biết.

Khi Tri Thức - Znews liên hệ với Công an phường Từ Liêm để hỏi thêm về sự việc, đại diện đơn vị này cho biết sẽ cung cấp thêm thông tin sau.