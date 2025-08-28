Cô gái đợi hàng tiếng để gặp bạn trai chiến sĩ 1 phút

|
Tối 27/8, sau buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, từng đoàn chiến sĩ trở về điểm tập kết tại công viên Thống Nhất. Bên ngoài hàng rào, nhiều gia đình, bạn bè và người yêu đã chờ đợi từ sớm để được gặp gỡ, trò chuyện đôi phút cùng các chiến sĩ. Ảnh: Linh Huỳnh.
|
Hàng trăm người dân nán lại, gửi lời chào, xin chụp ảnh kỷ niệm. Với không ít gia đình, đây là khoảnh khắc đoàn tụ hiếm hoi sau nhiều tháng xa cách. Ảnh: Linh Huỳnh.
|
Chiến sĩ Nguyễn Văn Phương (sinh năm 2002) tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Lê Thị Hảo (Gia Lâm, Hà Nội), mẹ của Phương, kể rằng cả nhà đã có mặt từ sáng để xem giây phút con sải bước trên các con phố của Thủ đô. “Gia đình tôi có 10 người. Một nửa nhà đi từ 8h sáng, số còn lại đến 14h chiều. Ngồi chờ suốt từ phố Nguyễn Thái Học mà vẫn chưa gặp được con. Thương lắm, tôi chỉ mong được nhìn thấy con một chút, chụp lấy bức ảnh kỷ niệm”, chị xúc động nói. Ảnh: Linh Huỳnh.
|
Trong một khoảnh khắc khác, ống kính ghi lại hình ảnh một chiến sĩ bế bé gái nhỏ trên tay, phía sau là những ánh mắt dõi theo đầy háo hức của người thân. Ảnh: Linh Huỳnh.
|
Không chỉ có gia đình, nhiều bạn trẻ cũng tặng hoa, mang máy ảnh đến để động viên người thương. Kiều Anh (sinh năm 2005, Phú Thọ) đến công viên từ 17h30 để chờ gặp bạn trai là chiến sĩ Nguyễn Mạnh Dũng, hiện thuộc đội phòng chống tội phạm công nghệ cao của khối A80. “Dù biết có thể đến tận 22-23h bạn mới về, tôi vẫn chờ. Tôi chỉ cần được gặp bạn một chút, tiếp thêm động lực cho bạn hoàn thành nhiệm vụ”, Kiều Anh chia sẻ. Ảnh: Linh Huỳnh.
|
Cũng từ Thanh Hóa ra Hà Nội, Trúc Quỳnh (2006) cho biết chỉ kịp tranh thủ 1 phút để nắm tay và chụp vài tấm ảnh cùng bạn trai - chiến sĩ Nguyễn Mạnh Duẫn, sinh viên Đại học Phòng cháy Chữa cháy, hiện tham gia khối Nam cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy. Quỳnh và Duẫn đã bên nhau hơn 2 năm, nhưng một năm gần đây phải yêu xa. “Đôi lúc cũng chạnh lòng khi bạn bè đi chơi lễ cùng người yêu, còn em thì chỉ ở nhà. Nhưng tôi luôn thông cảm, vì nhiệm vụ của bạn là trên hết”, Quỳnh bộc bạch. Ảnh: Linh Huỳnh.
|
Trong số những món quà gửi gắm đến các chiến sĩ, có cả chiếc mũ công an tí hon được đan thủ công bằng len xanh, đỏ, vàng. Từng mũi kim, đường chỉ nhỏ bé nhưng khắc họa trọn vẹn biểu tượng trên quân hàm, chứa đựng niềm tự hào và tình cảm giản dị của người thân. Ảnh: Linh Huỳnh.
|
Tại công viên Bách Thảo, Nguyễn Lê Thùy Ngân (21 tuổi) háo hức chờ gặp bạn trai là chiến sĩ Nguyễn Đức Quang (20 tuổi), thuộc khối Nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Cả hai quen nhau qua TikTok sau dịp A50, Ngân chủ động nhắn tin làm quen. “Dù yêu xa, tôi sẵn sàng vượt đường xa vì sức mạnh của tình yêu”, cô gái bộc bạch. Đây là lần đầu ặp đôi gặp nhau ngoài đời. Giây phút ngắn ngủi bên hàng rào, Quang chỉ kịp dúi vào tay Ngân chiếc huy hiệu kỷ niệm, còn Ngân thì xúc động đến rưng rưng: “Yêu xa nên tôi đôi khi tủi thân, lần này được gặp đã là niềm an ủi lớn”. Ảnh: Châu Sa.
|
Sau buổi sơ duyệt, các lực lượng sẽ còn tham gia tổng duyệt vào sáng 30/8. Đúng ngày 2/9, lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh sẽ diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình cùng nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội. Ảnh: Linh Huỳnh.
