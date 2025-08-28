Cô gái đợi hàng tiếng để gặp bạn trai chiến sĩ 1 phút

Chiến sĩ Nguyễn Văn Phương (sinh năm 2002) tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị Lê Thị Hảo (Gia Lâm, Hà Nội), mẹ của Phương, kể rằng cả nhà đã có mặt từ sáng để xem giây phút con sải bước trên các con phố của Thủ đô. “Gia đình tôi có 10 người. Một nửa nhà đi từ 8h sáng, số còn lại đến 14h chiều. Ngồi chờ suốt từ phố Nguyễn Thái Học mà vẫn chưa gặp được con. Thương lắm, tôi chỉ mong được nhìn thấy con một chút, chụp lấy bức ảnh kỷ niệm”, chị xúc động nói. Ảnh: Linh Huỳnh.