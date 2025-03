Cô gái Gen Z quyết nghỉ hưu ở tuổi 40

Để nghỉ hưu sớm vào năm 40 tuổi, Mia McGrath (24 tuổi, Anh) lập kế hoạch tiết kiệm và đầu tư thông minh nhằm tích lũy 1,25 triệu bảng, hướng tới cuộc sống tự do tài chính.

McGrath là một trong những người tiên phong trong phong trào "F.I.R.E", đại diện cho Gen Z (sinh năm 1997-2012) với mục tiêu nghỉ hưu sớm. Ảnh: @miaxmcgrath/IG.

Ở tuổi 24, Mia McGrath (sống tại Anh) đã tiết kiệm hơn 75.000 bảng Anh và thường xuyên chia sẻ các video về quản lý tài chính, đầu tư cùng kế hoạch nghỉ hưu sớm trên nền tảng TikTok.

"Mọi người thường nghĩ tôi nói đùa khi đề cập đến kế hoạch nghỉ hưu vào năm tuổi 40, nhưng theo tính toán của tôi, điều đó hoàn toàn khả thi", cô cho biết.

McGrath đặt mục tiêu nghỉ hưu sớm để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và theo đuổi những sở thích cá nhân như vẽ tranh, đọc sách - những điều mà hiện tại cô chưa thể ưu tiên.

Cô là một trong những đại diện tiêu biểu của phong trào “FIRE” (Financial Independence to Retire Early, tạm dịch: Độc lập tài chính để nghỉ hưu sớm), nơi quy tụ những người trẻ ưu tiên cắt giảm chi tiêu và tìm cách gia tăng thu nhập nhằm tận hưởng cuộc sống trước tuổi già, New York Post đưa tin.

Các video của nữ TikToker xoay quanh chủ đề tiết kiệm, đầu tư và lập ngân sách, thu hút hơn 500.000 lượt xem. Ảnh: @miarosemcgrath/TikTok.

Chiến lược nghỉ hưu ở tuổi 40

Trái với suy nghĩ của nhiều người, McGrath không hoàn toàn sống khắc khổ mà chỉ thực hiện những điều chỉnh nhỏ trong chi tiêu và trang bị kiến thức tài chính để quản lý dòng tiền hiệu quả hơn.

Mỗi sáng, McGrath duy trì bữa ăn đơn giản với chi phí chỉ 0,50 bảng Anh, gồm trứng khuấy, nửa chiếc bánh mì vòng và một cốc cafe tự làm tại nhà.

Ngoài ra, McGrath hiếm khi chi tiền cho những món đồ xa xỉ, thay vào đó, nữ TikToker ưu tiên mua sắm quần áo second-hand, hạn chế ăn trưa đắt đỏ và không sử dụng các dịch vụ làm đẹp như làm móng.

Cô duy trì lối sống tiết kiệm và kiểm soát chi tiêu cá nhân với mục tiêu đạt tự do tài chính và giảm bớt áp lực công việc trong tương lai.

"Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải nỗ lực nhiều hơn ở độ tuổi 20 và cắt giảm những khoản chi nhỏ như cà phê hàng ngày hay dịch vụ làm móng", cô chia sẻ.

McGrath chia sẻ bữa sáng đơn giản trong video ghi lại thói quen chi tiêu hàng ngày. Ảnh: @miarosemcgrath/TikTok.

Bên cạnh công việc chính là nhân viên kinh doanh trong ngành thời trang, McGrath còn kiếm thêm thu nhập từ nghề người mẫu và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, nơi cô chia sẻ kiến thức tài chính nhằm giúp mọi người áp dụng các chiến lược tiết kiệm và đầu tư hiệu quả.

McGrath ước tính rằng để nghỉ hưu sớm, cô cần tích lũy 1,25 triệu bảng Anh. Với số tiền này, cô có thể duy trì mức chi tiêu 35.000 bảng mỗi năm mà không cần tiếp tục làm việc.

McGrath hiện cũng dành thời gian tự học về tài chính. Trong tổng số 75.000 bảng đã tiết kiệm, cô đã đầu tư 58.000 bảng vào thị trường chứng khoán, chủ yếu vào chỉ số S&P 500 - chỉ số chứng khoán được dựa trên vốn hóa của 500 công ty đại chúng lớn nhất nước Mỹ. Với mức lợi nhuận trung bình khoảng 8% mỗi năm, cô dự định tiếp tục rót thêm vốn khi điều kiện cho phép.

Quan điểm về xu hướng nghỉ hưu sớm

Mặc dù mục tiêu của McGrath nhận được nhiều sự ủng hộ, không ít cư dân mạng cho rằng lối sống tiết kiệm của cô là quá khắt khe.

“Điều đáng tiếc là không ai có thể chắc chắn về tương lai. Tốt hơn hết, hãy tận hưởng cuộc sống ngay từ bây giờ”, một cư dân mạng nhận xét.

Một ý kiến khác cũng cho rằng tuổi trẻ chỉ có một lần và sẽ không bao giờ quay lại, đồng thời nhận định việc quá chú trọng đến tương lai có thể khiến McGrath bỏ lỡ những trải nghiệm quý giá ở hiện tại.

Những người trẻ đang lên kế hoạch nghỉ hưu sớm do lo ngại về sự bất ổn tài chính trong tương lai. Ảnh: muse studio/Adobe Stock.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến trái chiều, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của McGrath.

"Cứ làm đi! Tôi thậm chí còn đặt mục tiêu nghỉ hưu ở tuổi 30. Tất nhiên là sẽ có người phản đối, nhưng đừng bận tâm vì cuối cùng mọi nỗ lực đều xứng đáng”, một người dùng bình luận.

Một ý kiến khác cũng đồng tình, cho rằng việc đạt tự do tài chính từ sớm sẽ mang lại nhiều cơ hội, vì ở độ tuổi 20-30, việc đi du lịch hay thử sức với các công việc khác sẽ dễ dàng hơn so với khi đã ngoài 50-60.

Xu hướng này cũng liên quan đến trào lưu “nghỉ hưu ngắn hạn” (micro-retirement), khi những người trẻ tạm dừng sự nghiệp trong một khoảng thời gian để khám phá thế giới, theo đuổi đam mê và phát triển sở thích thành công việc tay trái trong lúc còn trẻ, khỏe mạnh và ít vướng bận trách nhiệm tài chính.

McGrath tin rằng ở tuổi 24, khi sự nghiệp vừa khởi đầu và chưa có nhiều ràng buộc, là thời điểm lý tưởng để hướng tới mục tiêu này. Cô cũng phủ nhận ý kiến cho rằng những người trẻ theo đuổi mục tiêu nghỉ hưu sớm là lười biếng hay né tránh công việc.

“Nghỉ hưu sớm không có nghĩa là tôi muốn ở nhà cả ngày mà không làm gì cả. Chỉ đơn giản là khi tôi 45 tuổi, tôi có thể tự do quyết định thời gian của mình mà không cần xin phép ai. Đó chính là động lực lớn nhất của tôi", McGrath giải thích.