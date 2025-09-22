Cô gái kiếm được chồng sau 30 phút dùng Tinder

"Quẹt phải" chồng sau 30 phút dùng Tinder và "chốt đơn" sau 3 tháng, Phương Dung (Hà Nội) chưa từng nghĩ sẽ có kết quả này khi tìm đến app hẹn hò.

Phương Dung và Đăng Minh kết hôn sau 3 tháng hẹn hò, hiện có một bé trai kháu khỉnh.

Tháng 1/2021, Phương Dung (sinh năm 1994, Hà Nội) quyết định dùng ứng dụng hẹn hò Tinder sau khi chia tay người yêu. Chỉ sau khoảng 30 phút sử dụng, cô lướt trúng tài khoản của Đăng Minh (sinh năm 1995).

Dung ấn tượng với ảnh đại diện của Minh là một chàng trai mặc vest đang tham dự sự kiện của công ty, toát ra vẻ lịch lãm. Anh còn chia sẻ nhiều bức hình chụp chó, rùa, trùng hợp là Dung cũng yêu động vật.

Ngược lại, Minh cũng thích thú trước dòng mô tả: "Cơm sườn ai chứ đừng cơm sườn em" trên tài khoản của Dung, được cô bắt trend theo một bài hát nổi tiếng thời điểm đó. Cả hai nhanh chóng "quẹt" nhau rồi bắt đầu nhắn tin.

"Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ định tìm người nói chuyện cho vui thôi. Trước đó, tôi cũng từng gặp gỡ vài người thông qua ứng dụng hẹn hò nhưng chưa từng đi đến hẹn hò với ai", Dung kể với Tri Thức - Znews, nói thêm cô không thể ngờ rằng lần "quẹt phải" đó lại đem đến cho cô một người chồng như ý.

Cưới sau 3 tháng "quẹt" nhau

Sau khoảng 2 ngày nhắn tin trên ứng dụng và cảm thấy hợp cạ, Minh và Dung chính thức gặp mặt ở ngoài đời.

"Sau khi xem phim, anh rủ tôi đi uống nước thêm nhưng tôi từ chối, bảo vui rằng phải về cho con ngủ, chính là chú chó tôi nuôi. Lúc đó anh còn tưởng tôi là mẹ đơn thân, về sau mới vỡ lẽ", Dung hóm hỉnh.

Cặp đôi cùng nhau du lịch nhiều nơi vì chung sở thích xê dịch.

Mối quan hệ của cả hai chững lại khoảng 1 tuần sau đó khi Minh đột ngột biến mất. Ban đầu, Dung tưởng bản thân đã bị "ghost" (cắt đứt liên lạc mà không báo trước - PV) do Minh sau khi gặp cảm thấy đôi bên không hợp.

Sau đó, anh chủ động liên hệ lại, giải thích rằng hoàn toàn có ấn tượng tốt với Dung song gặp chút vấn đề về kinh tế nên phải dành thời gian giải quyết.

Sau khoảng hai tuần và thêm vài lần gặp gỡ, Minh chính thức ngỏ lời với cô gái hơn 1 tuổi và nhận được cái gật đầu. Vì chung sở thích du lịch, cặp đôi nhanh chóng có nhiều chuyến đi cùng nhau, từ TP.HCM, Đà Nẵng đến Sa Pa.

"Chuyến đi Sa Pa cũng là kỷ niệm 3 tháng chúng tôi yêu nhau. Sau khi về, tôi phát hiện mang thai. Hai đứa có chút bất ngờ, song cũng không ngoài dự liệu nhiều bởi từng thảo luận về việc đó và đều xác định sẽ tiến tới hôn nhân nếu có con", Dung chia sẻ.

Khi đó, Dung đã 28 tuổi còn Minh 27 tuổi, hai bên gia đình đều nhiệt tình ủng hộ và chào đón tin vui. Chỉ sau vài ngày biết tin, bố mẹ Minh đã sang thưa chuyện, tổ chức dạm ngõ cho đôi trẻ.

"Trước đó, anh đã đưa tôi về nhà chơi vài lần. Tôi biết bố mẹ anh là giảng viên, gia đình nền nếp và hạnh phúc, cũng biết anh được giáo dục tử tế nên yên tâm hơn", Dung kể.

Tuy nhiên sau lễ dạm ngõ không lâu, dịch Covid-19 bùng phát mạnh khiến cặp đôi không thể tổ chức đám cưới. Cả hai cứ như vậy chào đón con đầu lòng, bé Há Cảo.

Đặt ra giới hạn trong hôn nhân

Khi bé Há Cảo hơn 1 tuổi, vợ chồng Dung bắt đầu nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới. Đều không muốn rình rang, cả hai thống nhất chỉ tổ chức một bữa tiệc thân mật, mời 60 bạn bè thân thiết.

Từ chiếc thiệp mời lấy cảm hứng từ lần quẹt Tinder đến bó hoa cưới đều do hai vợ chồng lên ý tưởng và thực hiện với sự hỗ trợ của người quen. Trong buổi tiệc, Dung và Minh cũng không trao nhau nhẫn cưới mà trao nhau cậu con trai Há Cảo, buộc tay nhau bằng rợi ruy băng.

"Tôi nghĩ Há Cảo chính là sợi dây kết nối mạnh mẽ nhất của chúng tôi, không chiếc nhẫn cưới nào có thể thay thế", Dung bày tỏ.

Đến với nhau nhanh chóng và sớm có con, cặp vợ chồng nhiều lần bất ngờ khi khám phá ra thêm những điều mới mẻ ở đối phương. Tuy nhiên, cả hai may mắn chưa bao giờ cãi nhau quá một ngày.

Bé Há Cảo xuất hiện trong hôn lễ của bố mẹ.

"Duy chỉ có một lần nghiêm trọng nhất, thậm chí suýt ly hôn. Khi đó, chồng tôi đã viết đơn ly hôn, để trên bàn ăn nhà bếp nhưng tôi hiếm khi nấu ăn nên chưa phát hiện ra ngay. Hôm sau, khi tâm sự với bạn thân, tôi nhận ra bản thân cũng có lỗi khi cái tôi quá cao, chưa nghĩ toàn vẹn vì gia đình", Dung kể, cho biết sau đó nhanh chóng làm hòa với ông xã.

Từ đó, cặp vợ chồng thống nhất đề ra nguyên tắc, giới hạn cho đối phương trong 3 lần nếu làm chuyện quá đáng hoặc nhắc đến chuyện ly hôn, đến lần thứ 3 sẽ làm thật. Điều này để cả hai cùng biết tiết chế những lời nói tổn thương nhau. Bên cạnh đó, cả hai cũng tự ngầm hiểu san sẻ nhau việc nhà.

"Ngày đó dùng app hẹn hò, tôi không nghĩ rằng có thể tìm thấy một người chồng ở đó. Nhưng định mệnh đã đưa chúng tôi đến với nhau và chúng tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc", Dung chia sẻ.