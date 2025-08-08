Cô gái mặc bikini nằm giữa đường ở Hong Kong gây xôn xao

Cảnh tượng nữ người mẫu diện áo tắm nằm trên ghế dài, ngay giữa vạch sang đường ở Hong Kong (Trung Quốc) khiến nhiều người đi qua ngỡ ngàng.

Hình ảnh nữ người mẫu tạo dáng giữa đường ở Hong Kong (Trung Quốc) gây xôn xao. Ảnh: Convoy_wolf.

Sáng 8/8, người dùng mạng xã hội Threads “Convoy_wolf” đăng tải 2 bức ảnh chụp cảnh tượng lạ mắt: một người phụ nữ mặc bikini trắng nằm trên ghế dài đặt ngay giữa lối sang đường trên phố Pedder ở trung tâm Hong Kong. Xung quanh cô, một nhóm nhiếp ảnh gia liên tục chụp hình, theo SCMP.

“Tôi đang ngủ gật trên xe buýt thì bị đánh thức bởi một ông chú bật dậy, chụp lia lịa cô gái này”, chủ tài khoản đăng bài kể.

Khi chiếc xe buýt 2 tầng KMB dừng đèn đỏ, các hành khách cũng bất ngờ, lấy điện thoại ghi lại hình ảnh này. Chỉ trong 12 giờ, bài đăng thu hút 13.000 lượt thích, chia sẻ và hàng trăm bình luận.

Hãng xe buýt KMB sau đó đăng thông điệp vui trên Facebook, nhắc người dân chú ý khi sang đường: “Vạch sang đường là để đi bộ, không phải để nằm tắm nắng. Dù đây là cảnh tượng thú vị, an toàn vẫn phải đặt lên hàng đầu”.

Theo một công ty kính mắt, đây là buổi chụp hình phục vụ chiến dịch quảng bá của họ. Phố Pedder từ lâu đã là điểm check-in yêu thích của nhiều du khách Trung Quốc đại lục.