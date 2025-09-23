Cô gái mắc ung thư đại trực tràng ở tuổi 28

Không ít người trẻ chỉ nghĩ đi ngoài ra máu là trĩ hay “nóng trong”, đến khi sụt cân, đau bụng, ăn uống kém mới đi khám thì phát hiện ung thư.

Ở tuổi 28, Mai Anh (Thái Bình) chưa bao giờ nghĩ căn bệnh ung thư lại tìm đến mình. Nhiều tháng liền, cô liên tục đi ngoài ra máu - dấu hiệu rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. Thỉnh thoảng, những cơn đau bụng âm ỉ xuất hiện, nhưng cô gái 28 tuổi lại tự trấn an, cho rằng chỉ vì ăn uống thất thường.

Bàng hoàng trước chẩn đoán ung thư

Mọi việc chỉ thực sự nghiêm trọng khi cô sụt cân nhanh, cơ thể mệt mỏi. Kết quả nội soi tại Bệnh viện K (Hà Nội) khiến Mai Anh sững sờ: một khối u ở đại tràng phải, chẩn đoán ung thư.

Không riêng Mai Anh, Trí Kiên (32 tuổi) cũng nhận thấy dấu hiệu đi ngoài ra máu kéo dài trong nhiều tháng, nhưng lại chủ quan, cho rằng bản thân bị "bệnh trĩ" hoặc "nóng trong" - những khái niệm mơ hồ mà nhiều người vẫn truyền miệng.

Chỉ đến khi cân nặng giảm sút rõ rệt, ăn uống khó khăn, thi thoảng xuất hiện cơn đau bụng dữ dội, Kiên mới tìm đến bệnh viện. Lúc này, kết quả chẩn đoán cho thấy anh bị ung thư trực tràng.

Điều đáng chú ý, cả Mai Anh và Kiên đều không có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng. Theo bác sĩ chuyên khoa II Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K, đây là yếu tố khiến các bác sĩ nghi ngờ khả năng có đột biến gene.

Bác sĩ chuyên khoa II Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K, thăm khám cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng trẻ tuổi.

"Cả hai bệnh nhân đã được phẫu thuật, hiện chuyển sang điều trị hóa chất. Chúng tôi sẽ làm thêm xét nghiệm gene để xác định nguyên nhân. Những trường hợp trẻ tuổi như vậy thường liên quan đến đột biến gene", bác sĩ Hải Nam nói với Tri Thức - Znews.

Ung thư đại trực tràng đang ngày càng trẻ hóa và trở nên khó lường hơn. Thực tế, nhiều bệnh nhân trẻ chỉ đi khám khi cơ thể đã thay đổi rõ rệt như sụt cân nhanh, ăn uống kém, đau bụng dữ dội. Khi đó, ung thư thường đã tiến triển.

"Đi ngoài ra máu không phải lúc nào cũng là trĩ. Đau bụng không phải lúc nào cũng là rối loạn tiêu hóa. Những biểu hiện nhỏ nhặt, nếu kéo dài, cần được kiểm tra ngay”, bác sĩ Nam cảnh báo.

Ông nhấn mạnh ung thư đại trực tràng hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm. Tầm soát định kỳ, đặc biệt với người có yếu tố nguy cơ, chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe.

Cú sốc tinh thần khi người trẻ biết mình ung thư

Theo bác sĩ chuyên khoa II Hà Hải Nam, Phó trưởng khoa Ngoại bụng 1, Bệnh viện K, với bệnh nhân trẻ, cú sốc tinh thần khi nhận tin mắc ung thư thường nặng nề hơn so với người lớn tuổi. Người trẻ hiểu rõ ung thư đồng nghĩa với điều gì, lại dễ tiếp cận thông tin trên mạng, nên nỗi sợ càng lớn.

"Với bệnh nhân lớn tuổi, đôi khi họ không tra cứu được nhiều thông tin, còn người trẻ thì khác, họ có xu hướng đặt câu hỏi cụ thể: bệnh ở giai đoạn nào, tiên lượng ra sao, khả năng sống trên 5 năm thế nào… Vì vậy, việc chia sẻ thông tin cho bệnh nhân trẻ đòi hỏi sự khéo léo, vừa phải chính xác, vừa mang lại niềm tin điều trị", bác sĩ Nam nói.

Ông cho biết nguyên tắc của mình là không nói dối bệnh nhân, nhưng lựa chọn cách diễn đạt để họ tiếp nhận được. Ví dụ, ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 vẫn có khả năng điều trị tốt hơn nhiều so với ung thư dạ dày giai đoạn tương tự. Cách truyền đạt như vậy giúp bệnh nhân giữ vững tinh thần, hợp tác trong điều trị.

Bác sĩ Nam nhớ mãi trường hợp nữ bệnh nhân 16 tuổi có cha mất vì ung thư đại trực tràng ở tuổi 36. Khi đi kiểm tra, cô gái được phát hiện có khối polyp lớn cùng nhiều polyp nhỏ dọc đại tràng, nguy cơ ung thư hóa rất cao. Các bác sĩ buộc phải cắt toàn bộ đại trực tràng.

Theo bác sĩ Nam, với bệnh nhân trẻ, cú sốc tinh thần khi nhận tin mắc ung thư thường nặng nề hơn so với người lớn tuổi.

"Đó là cú sốc khủng khiếp. Bệnh nhân phải đeo túi hậu môn nhân tạo. Với một thiếu nữ 16 tuổi, điều này như đóng sập cánh cửa tương lai. Sau mổ, bệnh nhân quay mặt vào tường khóc, không muốn tiếp xúc với ai, kể cả bác sĩ, từ chối cả hỗ trợ tâm lý", bác sĩ kể.

Sau nhiều nỗ lực động viên, ê-kíp phẫu thuật quyết định đưa một phần ruột non xuống để tạo hình trực tràng mới. Giải pháp này vừa giúp cô gái thoát khỏi túi hậu môn nhân tạo, vừa giữ được chất lượng sống. Hơn 10 năm sau ca mổ, bệnh nhân đã lập gia đình và có con khỏe mạnh.

Khác biệt trong điều trị bệnh nhân trẻ

Điều trị ung thư đại trực tràng ở người trẻ có nhiều khác biệt so với bệnh nhân lớn tuổi. Thay vì chỉ tập trung vào việc loại bỏ khối u, các bác sĩ còn chú trọng bảo tồn chức năng sinh học và đảm bảo chất lượng sống lâu dài.

Chẳng hạn, thay vì cắt bỏ hoàn toàn dẫn đến việc phải mang túi hậu môn nhân tạo, nhiều kỹ thuật tái tạo hiện đại được áp dụng, giúp bệnh nhân trẻ có cơ hội trở lại cuộc sống gần như bình thường. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng với những người đang ở độ tuổi học tập, làm việc và xây dựng gia đình.

Bác sĩ Nam cho biết bệnh nhân trẻ thường có khả năng đáp ứng thuốc tốt hơn, tiên lượng điều trị cũng khả quan hơn so với nhóm lớn tuổi. Trong nhiều trường hợp, kết quả xét nghiệm gene còn mở ra thêm lựa chọn điều trị, điển hình như liệu pháp miễn dịch - một hướng đi mới mang lại nhiều kỳ vọng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, yếu tố quyết định vẫn nằm ở sự đồng hành giữa bác sĩ và người bệnh. "Khi bệnh nhân tin tưởng và hợp tác, chúng tôi và họ mới thực sự trở thành một ê-kíp. Sự phối hợp này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả điều trị", bác sĩ Nam nhấn mạnh.