Cô gái MMA phản hồi tin thượng đài LION Championship

Hoàng Hằng cho hay cô được mời dự LION Championship nhưng vẫn đang cân nhắc và tập luyện. Cô rất muốn thử sức “nếu sau này đủ điều kiện”.

Hoàng Hằng gây chú ý sau đoạn video "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe. Ảnh: IGNV.

Tối 3/9, thông tin Hoàng Hằng, cô gái bất ngờ nổi tiếng nhờ clip “hạ gục” thanh niên xăm trổ ở hầm chung cư Hà Nội, sẽ thượng đài LION Championship khiến nhiều người xôn xao.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Hoàng Hằng xác nhận phía BTC giải đấu MMA chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam đã ngỏ lời mời cô tham dự. “Tôi có đồng ý, nhưng chưa xác nhận thời gian cụ thể. Thực tế, tôi vẫn đang cân nhắc và tập luyện”, cô cho hay.

Hằng lý giải mình không phải VĐV chuyên nghiệp, chỉ tập MMA (võ thuật tổng hợp) để khỏe mạnh. Do đó, cô không thể giành 100% thời gian để thi đấu, cũng như chuẩn bị tốt về mặt tâm lý khi thượng đài.

“Tôi cũng không muốn mọi người nghĩ mình lợi dụng việc video viral để làm bàn đạp nổi tiếng”, cô bộc bạch.

Tuy vậy, Hằng khẳng định bản thân rất muốn thử sức tại sân chơi MMA chuyên nghiệp nếu sau này đủ điều kiện. Dù tham gia với tư cách võ sĩ hay hình ảnh truyền thông, với cô, điều quan trọng nhất là lan tỏa tinh thần thể thao và võ thuật, đặc biệt là tới các bạn nữ.

Trước đó, cuối tháng 8, Hoàng Hằng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng khi xuất hiện trong video ghi lại cảnh xô xát với một thanh niên xăm trổ tại hầm gửi xe chung cư ở Hà Nội. Cô gái 28 tuổi cho biết sự việc xảy ra từ tháng 5, nguyên nhân bắt đầu từ việc cô bị người đàn ông lạ mặt xúc phạm vì mặc bra thể thao.

Sau lời qua tiếng lại, gã thanh niên bất ngờ tát Hằng, dẫn đến cuộc ẩu đả. Vốn tập MMA và Jiu-jitsu nhiều năm nay, cô gái không hề sợ hãi và đáp trả mạnh mẽ bằng những đòn tấn công, khiến đối phương phải nằm im chịu đòn.

Hoàng Hằng là thành viên của CLB Vietnam Top Team. Mỗi tuần, cô dành khoảng 4-5 ngày tới phòng tập, có hôm cả sáng lẫn chiều.

Theo đánh giá của chủ CLB, kỹ năng MMA của Hằng khá tốt, từng giành huy chương bạc khi tham gia một giải phong trào. Tuy vậy, việc tập luyện với Hằng chỉ nhằm rèn luyện sức khỏe, không có định hướng thi đấu. Công việc chính của cô là nhân viên văn phòng.

Nam thanh niên xăm trổ 'trả giá' vì gây sự với cô gái tập MMA Hoàng Hằng, cô gái trong clip đang viral khắp mạng xã hội, cho biết cô không khuyến khích bất kỳ ai phản ứng mất bình tĩnh như mình trong tình huống đó.