Cô gái nhập viện với vùng kín biến dạng, chảy máu

Một cô gái 22 tuổi nhập viện cấp cứu ngay trong đêm tại Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) sau khi thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại spa tư nhân và gặp biến chứng nặng.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Đêm 4/9, bệnh nhân nữ 22 tuổi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng âm hộ sưng đau, chảy máu nhiều. 6 giờ trước đó, cô được thực hiện thẩm mỹ vùng kín tại một cơ sở spa tư nhân.

Kết quả khám lâm sàng cho thấy vùng âm hộ biến dạng nghiêm trọng, hai bên môi bé bị khâu bằng nhiều mũi chỉ rời rạc, vẫn rỉ máu. Môi lớn bên phải sưng tím, kích thước khoảng 5x6 cm, rất đau khi ấn.

Các bác sĩ khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, Phẫu thuật - Gây mê hồi sức đã cùng hội chẩn và kết luận bệnh nhân bị tụ máu tầng sinh môn sau phẫu thuật.

Ngay sau đó, ê-kíp trực đã phẫu thuật khẩn cấp, cắt bỏ chỉ khâu, lấy toàn bộ khối máu tụ, khâu và đốt cầm máu các mạch bị tổn thương, tạo hình lại bằng chỉ tự tiêu để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ. Hiện bệnh nhân được theo dõi tại khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, kết hợp dùng kháng sinh và thuốc cầm máu.

Bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tiên Yên cho biết thẩm mỹ vùng kín là nhu cầu chính đáng, song đây là khu vực rất nhạy cảm, nhiều mạch máu. Nếu thủ thuật thực hiện sai kỹ thuật hoặc tại cơ sở không đảm bảo vô trùng, người bệnh có nguy cơ gặp biến chứng nguy hiểm như sốc mất máu, nhiễm trùng, thậm chí biến dạng vĩnh viễn.

Bên cạnh đó, nhiều spa tư nhân thường bỏ qua các bước xét nghiệm máu, kiểm tra tình trạng đông máu trước phẫu thuật, khiến nguy cơ sốc mất máu tăng cao. Việc sử dụng dụng cụ không được tiệt trùng đúng quy trình cũng có thể dẫn đến lây nhiễm các bệnh qua đường máu.