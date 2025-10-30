Cô gái Phú Thọ mất tứ chi trong 1 tháng: Buồn vì bị nói xài AI lừa đảo

Phải cắt bỏ tứ chi vì bạo bệnh, Trần Thị Nga (Phú Thọ) bị nhiều người hiểu nhầm là hình ảnh AI lừa đảo khi xuất hiện trên livestream bán hàng.

Trần Thị Nga bị nhiều người hiểu nhầm là sản phẩm AI câu view. Ảnh cắt từ clip.

Livestream bán hàng trên kênh TikTok cá nhân sáng 30/10, Trần Thị Nga (sinh năm 1995) nhiều lần chạnh lòng khi đọc được những bình luận tiêu cực.

"AI đấy, đừng tin", "Lại là trò AI câu view bán hàng à". Nhiều người xem cho rằng hình ảnh của Nga trên màn hình, với tứ chi không còn, là sản phẩm giả mạo, được tạo ra để lừa đảo.

Vừa giới thiệu sản phẩm bán, cô gái Phú Thọ phải liên tục đính chính, cố gắng cử động để chứng minh mình là người thật.

Hoang mang vì bị hiểu nhầm

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nga cho biết tình trạng này diễn ra đã vài ngày nay, sau khi nhiều người cảnh báo về tình trạng các tài khoản sử dụng công nghệ AI để biến hình ảnh người bình thường thành khuyết tật hoặc tạo ra các video bán hàng, lợi dụng lòng trắc ẩn của cộng đồng để kiếm tiền. Những hình ảnh được tạo ra thường là người khuyết tật thiếu chân, tay, biến dạng cơ thể hoặc đang trong tình trạng đau ốm.

Lập kênh video chia sẻ về tình trạng sức khoẻ từ tháng 4 và bán một số mặt hàng để kiếm thêm thu nhập, Nga bỗng trở thành mục tiêu công kích của nhiều dân mạng do hiểu nhầm.

Trần Thị Nga mất tứ chi do bạo bệnh, hiện phải bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

"Tôi không thể tự quay video được, đều phải nhờ người thân. Mấy hôm nay con tôi bận học quá, chưa giúp tôi quay một video nói rõ về sự việc được. Tôi chỉ biết nói qua trước trên livestream, hy vọng mọi người hiểu", Nga nói, cho biết cô rất buồn khi rơi vào tình huống này.

Nga cho biết thêm trước khi bị hiểu nhầm là sản phẩm AI, cô thậm chí bị nhiều kẻ xấu sử dụng hình ảnh mở tài khoản mạng xã hội, mạo danh nhận tiền, quà ủng hộ của người khác.

"Từng có một phụ nữ nhắn tin, nói đã gửi quà cho tôi qua em gái 'Nguyễn Thị Thu Hiền', nhưng tôi không quen ai như vậy cả. Từ khi tôi có thể ngồi dậy để livestream bán hàng, tôi cũng không nhận tiền hay quà ủng hộ từ ai", cô nói.

Nga cho hay cô hiện chỉ sử dụng hai tài khoản TikTok, một là kênh chính tên Nga Tích Cực có 490.000 người theo dõi và kênh Nga Tích Cực Shop có gần 700 follow.

"Khán giả nào thương thì mua hàng ủng hộ tôi là tôi vui lắm rồi", cô bày tỏ.

Chia sẻ thêm về tình hình sức khỏe, cô cho biết hiện bản thân đã tạm ổn định song vẫn phải uống thuốc theo ngày và một bên chân đôi lúc khá đau. Các sinh hoạt thường ngày, cô vẫn phải chủ yếu dựa vào người thân.

Mất tứ chi trong 1 tháng

Vào tháng 5, câu chuyện về Trần Thị Nga từng khiến nhiều người thương cảm khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Cô vốn là người phụ nữ khỏe mạnh, có cuộc sống êm đềm bên chồng và hai con, một 10 tuổi và một 7 tuổi ở Phú Thọ. Tuy nhiên vào cuối tháng 12/2024, sau trận sốt dai không đỡ, cô đi khám thì được bác sĩ chẩn đoán bị virut ăn vào cuống tim, viêm cơ tim.

Nga nhanh chóng được chuyển lên bệnh viện tuyến trên cấp cứu. Tuy nhiên, tình trạng suy đa tạng nhanh chóng dẫn đến hoại tử tứ chi, buộc cô phải chấp nhận cắt bỏ để giữ mạng sống.

Từ cô gái khỏe mạnh, Nga phải dựa vào mẹ trong những hoạt động sinh hoạt nhỏ nhất.

Chỉ trong chưa đầy một tháng, Nga trở thành người mất chân tay, đến những việc đơn giản nhất như uống nước, ăn cơm cũng không thể tự làm. Con cái còn nhỏ, chồng đi làm lo tài chính, mẹ chồng mắc ung thư, cô phải dựa vào sự chăm sóc của mẹ ruột, bà Đồng Thị Thúy (50 tuổi).

Dù sốc, Nga gắng gượng để nhanh hồi phục, không phụ lòng mẹ và gia đình. Đến khi bắt đầu làm quen với cơ thể mới, cô bắt đầu mở kênh video chia sẻ về cuộc sống, hoàn cảnh của bản thân và bán hàng online phụ chồng kiếm thêm thu nhập.

Dưới video của Nga, nhiều dân mạng bày tỏ sự khâm phục nghị lực của bà mẹ hai con đồng thời cho biết cô truyền thêm cảm hứng sống, sự lạc quan cho họ. Hiện, với sự hỗ trợ của dụng cụ, Nga có thể tự thực hiện một số hoạt động như ăn uống thực phẩm đơn giản hay đi lại nhẹ nhàng với chân giả.