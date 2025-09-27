Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cô gái quảng cáo trang web đánh bạc trực tuyến để kiếm tiền

  • Thứ bảy, 27/9/2025 16:26 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) vừa phát hiện, xử lý trường hợp B.T.Q.H (SN 2001, trú tại Hải Phòng) đăng tải video quảng cáo website đánh bạc trực tuyến lên mạng xã hội để kiếm tiền.

danh bac anh 1

Cơ quan công an làm việc với chị H.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hà Nội) phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải video quảng cáo website đánh bạc trực tuyến.

Kết quả xác minh cho thấy chủ tài khoản là B.T.Q.H. (SN 2001, trú tại Hải Phòng). Tại cơ quan công an, H. thừa nhận đã quay video rồi đăng lên Facebook cá nhân nhằm kiếm tiền, đồng thời thừa nhận hành vi này vi phạm pháp luật.

Với hành vi vi phạm trên, chị H. bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Cơ quan công an khẳng định, việc đăng tải video quảng cáo cờ bạc trực tuyến không chỉ là hành vi trái pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ lôi kéo, kích động tệ nạn xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng.

Đồng thời khuyến cáo người dân không tham gia chia sẻ quảng cáo các trang cờ bạc trực tuyến, chủ động báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các hành vi vi phạm.

Xét xử 43 bị cáo trong đường dây đánh bạc 3,8 tỷ USD

Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến bằng tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay với số tiền lên đến 3,8 tỷ USD (tương đương 88.000 tỷ đồng) bị triệt phá và hôm nay Tòa án đưa ra xét xử.

17:18 23/9/2025

Bắt nhóm rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền hơn 1.000 tỷ

Đậu Trọng Giáp (SN 1992) cầm đầu đường dây rửa tiền và đánh bạc trực tuyến "xxx88" với số tiền hơn 500 tỷ đồng bị Công an Nghệ An bắt giữ.

13:41 22/4/2025

Phá đường dây rửa tiền hơn 2.000 tỷ cho tổ chức đánh bạc ở nước ngoài

Công an Đồng Nai triệt phá đường dây rửa tiền có liên kết với các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trực tuyến tại Campuchia để hợp thức hóa tổng số tiền hơn 2.000 tỷ đồng.

16:11 24/2/2025

https://tienphong.vn/xu-phat-co-gai-quang-cao-trang-web-danh-bac-truc-tuyen-de-kiem-tien-post1781644.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

đánh bạc Hà Nội Hải Phòng cá cược trực tuyến xử phạt

  • Hà Nội

    • Diện tích: 3.358,9 km²
    • Dân số: 7.328.400 người (2016)
    • Phân chia hành chính: 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã
    • Vùng: Đồng bằng sông Hồng
    • Mã điện thoại: 24
    • Biển số xe: 29, 30, 31, 32, 33

  • Hải Phòng

    Hải Phòng
    • Diện tích: 1.561,7 km²
    • Dân số: 1.980.800
    • Phân chia hành chính: 7 quận, 6 huyện và 2 huyện đảo
    • Vùng: Bắc Bộ
    • Mã điện thoại: 225
    • Biển số xe: 15, 16

