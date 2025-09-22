Cô gái tố tài xế taxi sàm sỡ trên xe ở Ninh Bình

Trái với lời tố đụng chạm vùng nhạy cảm của nữ du khách, người lái taxi khẳng định không có hành vi, cử chỉ quấy rối cô trên xe.

Nữ du khách M. tố nam tài xế sàm sỡ trong chuyến du lịch Ninh Bình 4 ngày 3 đêm (19-22/9). Ảnh: N.N.M/Facebook.

Sáng 22/9, N.B.M. (sinh năm 2005, trú phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai), hiện học tập tại Hà Nội, đăng tải bài viết trên trang cá nhân và một số diễn đàn mạng xã hội tố nam tài xế taxi tên T.N. (ở Ninh Bình) có hành vi quấy rối tình dục cô trên xe.

Theo lời kể của M., trong chuyến du lịch ở Ninh Bình, khoảng hơn 7h sáng 22/9, trời mưa to nên cô bắt một chiếc taxi trước Bệnh viện Đại học Y Dược Cổ truyền Ninh Bình (phường Hoa Lư) và yêu cầu nam tài xế chở đến quán cà phê gần nhất. Đến nơi, cơ sở này chưa mở cửa.

Vì trời chưa tạnh, M. chưa có kế hoạch tiếp theo, người đàn ông vui vẻ đề nghị chở cô đi tham quan, chờ quán cà phê mở cửa. Đến đoạn rẽ vào khu du lịch Tràng An, tài xế bất ngờ đỗ xe bên đường, sau đó trèo về phía hàng ghế sau và sờ soạng vòng một của M. kèm lời tục tĩu.

"Sự việc xảy ra bất ngờ, tôi không có sự phòng bị. Cửa xe bị khóa, tôi rất hoảng loạn và không biết phải làm gì", M. kể với Tri Thức - Znews.

Sau lời van xin của M., tài xế dừng lại và chở cô về điểm đón ban đầu theo yêu cầu của nữ du khách. M. cho biết đã liên hệ và hẹn 14h chiều nay sẽ lên Công an phường Hoa Lư để trình báo về vụ việc.

Trong khi đó, nói với Tri Thức - Znews sáng cùng ngày, nam tài xế T.N. được đề cập trong bài tố của M. khẳng định "không có bất kỳ hành vi quấy rối nào" đối với nữ du khách này.

"Cô gái này tố nhưng không đưa ra bằng chứng. Tôi đợi làm việc với công an", ông N. cho hay.

Dưới phần bình luận bài đăng của M., nhiều người cho rằng nếu được xác minh là thật, sự việc trên ít nhiều ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Ninh Bình. Cư dân mạng động viên cô gái làm việc với cơ quan chức năng và hy vọng sớm có kết quả.