Cô gái tố thanh niên quay lén khi thay đồ ở sân pickleball Đà Nẵng

Sự việc nữ khách hàng V.M.C phản ánh bị quay lén khi đang thay đồ tại sân pickleball ở Đà Nẵng dấy lên mối lo ngại về vấn đề an ninh.

Kẻ tình nghi đang thay đổi ốp lưng sau khi C. nhận ra màu sắc chiếc điện thoại. Nguồn: NVCC.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews ngày 3/10, V.M.C (ngụ Đà Nẵng) - cô gái tố bị quay lén - cho biết đã trình báo công an khu vực, đồng thời yêu cầu chủ sân pickleball xin lỗi công khai. Tuy nhiên, cách xử lý từ phía sân chưa thỏa đáng khiến cô bức xúc và lên bài "bóc phốt".

"Tôi không thể chấp nhận phản ứng chậm chạp, bao che cho nhân viên (người bị tình nghi), cùng thái độ không quan tâm đến khách hàng của sân", C. nói.

Theo lời kể của C., sự việc diễn ra vào khoảng 18h30 ngày 9/9. Từ công ty, C. đến sân pickleball ở phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng sớm để thay trang phục thể thao. Tuy nhiên, khi đang cởi đồ, C. phát hiện một nửa chiếc điện thoại màu xanh chạy hệ điều hành Android đang hướng về phía mình từ trên tường (chung vách với nhà vệ sinh nam). Một giây sau, chiếc điện thoại biến mất.

"Tôi đứng hình 30 giây, vội thay nốt rồi ra ngoài", C. kể lại.

Vị trí C. phát hiện chiếc điện thoại. Ảnh: NVCC.

Đáng chú ý, bước khỏi phòng thay đồ, C. nhận ra điện thoại vừa quay lén đang nằm trên bàn, bên cạnh là kẻ tình nghi (được cho là nhân viên sân). Thấy bạn gái sợ hãi, người yêu C. ra mặt yêu cầu nhân viên này gọi cho chủ sân và trích xuất camera, nhưng liên tục bị từ chối, cho đến khi anh đe dọa báo công an.

Thông qua hình ảnh từ camera an ninh, nhân viên bị tình nghi là người duy nhất ra vào nhà vệ sinh thời điểm đó. Sau khi thấy C. đã nhận ra chiếc điện thoại, người này đã thay ốp lưng.

Tuy nhiên, vì không có chứng cứ xác thực, người này không bị kết tội.

Đại diện sân pickleball xác nhận "đã nhận được phản hồi từ một khách hàng nữ về trải nghiệm chưa trọn vẹn trong quá trình tham gia chơi pickleball tại sân" và gửi lời xin lỗi.

"Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực nào được đưa ra, chúng tôi đã quyết định không cho phép cá nhân liên quan tiếp tục có mặt tại sân", phía sân khẳng định đã trực tiếp làm việc với khách hàng để rà soát và xử lý.

Tuy nhiên, C. nhận định trước đó, sân không đồng ý cho nhân viên nghỉ vì "đang làm tốt công việc". Sau đó, người này chủ động xin nghỉ việc.

C. cho biết thêm từ khi xảy ra sự việc đến khi lên đồn công an, cơ sở này phản ứng khá chậm chập và không hỏi thăm tình trạng sức khỏe, tinh thần của khách hàng.