Cô gái tốt nghiệp cùng lúc 2 bằng ĐH, vượt qua kỳ thi luật sư ở Mỹ

Phạm Minh Chuyên, tốt nghiệp cùng lúc 2 bằng đại học loại giỏi ĐH Luật TP.HCM, vượt qua kỳ thi sát hạch luật sư bang California (Mỹ). Tỷ lệ trúng tuyển của kỳ thi luật này chỉ khoảng 50%.

Phạm Minh Chuyên tốt nghiệp cùng lúc 2 bằng đại học loại giỏi. Ảnh: NVCC.

Phạm Minh Chuyên là cựu sinh viên ngành Quản trị và Luật khóa 41 - ĐH Luật TP.HCM. Ngày còn là sinh viên, Chuyên đã nổi tiếng với bề dày thành tích khi đoạt giải nhì nghiên cứu khoa học, có điểm khóa luận tốt nghiệp bằng tiếng Anh cao nhất khóa (9.8/10). Đặc biệt, cô tốt nghiệp cùng lúc 2 bằng đại học loại giỏi là Luật và Quản trị kinh doanh của trường này.

Tốt nghiệp năm 2021, Chuyên ban đầu làm việc tại một công ty luật thuộc nhóm Big 4 (bốn công ty kiểm toán lớn nhất thế giới, gồm EY, Deloitte, PwC, KPMG). Cô cũng có cơ hội làm việc tại bộ phận pháp chế tại một công ty công nghệ thuộc sở hữu của doanh nghiệp Hong Kong (Trung Quốc).

Hai năm sau, Chuyên theo học thạc sĩ tại Đại học Southern California, Mỹ, và tốt nghiệp chỉ sau 9 tháng. Chuyên nằm trong top 10% học viên toàn khóa và thuộc top 25% học viên được trao bằng chứng nhận điểm cao nhất môn học kỹ năng viết pháp lý (High Pass Certificate).

Cách đây 6 tháng, Chuyên thử sức ở kỳ thi sát hạch luật sư của bang California (California Bar Examination). Tỷ lệ trúng tuyển của kỳ thi luật này chỉ khoảng 50%, có nghĩa 2 người thi chỉ một người đỗ.

Nhớ lại tháng ngày ôn luyện cho kỳ thi, Minh Chuyên cho hay California luôn nằm trong số những bang có tỷ lệ đậu luật sư thấp nhất nước Mỹ. Mỗi ngày, Chuyên dành ít nhất 12 tiếng để học. Cô học liên tục trong 10 tuần.

Tại Mỹ, quá trình để trở thành một luật sư thường bắt đầu với việc hoàn thành chương trình cử nhân, sau đó thi LSAT (Law School Admission Test) để vào trường luật.

Sau khi tốt nghiệp trường luật, học tiếp 3 năm, các Juris Doctors (tiến sĩ luật) sẽ tham gia kỳ thi Bar Examination tại bang mình muốn hành nghề. Kỳ thi California Bar Examination là bước cuối cùng để được phép hành nghề luật tại bang này.

Kỳ thi California Bar kéo dài hai ngày. Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu. Ngày đầu tiên, Chuyên hoàn thành 6 bài luận trong 6,5 tiếng. Ngày thứ hai, cô làm tiếp 200 câu trắc nghiệm trong vòng 6 tiếng.

Theo Chuyên, những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong quá trình học tập từ đại học, làm việc đã từng bước tích luỹ, tạo nên trái ngọt cô hái được tại kỳ thi sát hạch luật sư ở Mỹ. Cô thấy mình có một chút may mắn khi vượt qua kì thi này ở lần thử sức đầu tiên. Hiện tại, Minh Chuyên làm việc tại một trong những công ty luật tố tụng lâu đời nhất tại bang California.

Phạm Minh Chuyên vượt qua kỳ thi luật sư ở California. Ảnh: NVCC.

Mê ngành luật từ những bộ phim

Minh Chuyên mê ngành luật từ khi học cấp 3. Ban đầu cô thích xem các bộ phim dài tập về luật của Mỹ như How to Get Away with Murder, Suits, Better Call Saul...

Những bộ phim này khiến Chuyên mơ mộng về việc trở thành một luật sư ngầu và sắc sảo như vậy. Sau đó, cô suy nghĩ nghiêm túc hơn và nhận ra bản thân thích đọc và viết. Cô cũng yêu thích tranh luận để giải quyết vấn đề, và nhận ra ngành luật là con đường phù hợp với bản thân. Hơn nữa, ngành này cho cô cơ hội sử dụng kỹ năng mình có để giúp đỡ người khác.

Một ưu thế nữa của Minh Chuyên là ba mẹ cô đều là những người từng học luật, vì vậy, cô được họ truyền kinh nghiệm cũng như đam mê ngành này.

“Xuyên suốt hành trình theo đuổi nghề luật, mẹ là người đã định hướng và truyền cảm hứng, đồng thời cũng là mentor có ảnh hưởng lớn nhất trong hành trình sự nghiệp của tôi”, Chuyên nói.

Theo Chuyên, để thành công, khả năng tập trung vào mục tiêu rất quan trọng. Việc cố gắng xuất sắc ở mọi lĩnh vực không chỉ khó mà còn dễ dẫn đến kiệt sức, từ đó làm mất đi động lực.

Cô cho rằng nên cố gắng đầu tư toàn lực vào những mục tiêu thực sự quan trọng và phù hợp với thế mạnh của mình. Cùng với đó, kỹ năng viết là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi hành nghề luật, ngay cả trong thời đại AI đang phát triển mạnh mẽ.

“Viết thì ai cũng có thể, nhưng viết sao cho ngắn gọn, đủ ý, dễ hiểu và phù hợp với đối tượng đọc lại là một kỹ năng cần rèn luyện. Bản thân mình luôn cố gắng trau dồi kỹ năng viết”, cô nói.

Chuyên cho rằng bên cạnh kiến thức và kỹ năng, điều quan trọng nhất là luôn tin tưởng vào khả năng của chính mình, vì đó là động lực lớn giúp vượt qua thử thách trên con đường phía trước.

Nhìn nhận lại hành trình của mình, Chuyên cho rằng nếu không có những người yêu thương thì cô không có ngày hôm nay. Theo cô, cuộc sống là một hành trình dày đặc những bước chân và mỗi bước chân qua đều là những bài học cần thiết để hướng về mục tiêu đã đặt ra. Vượt qua kỳ thi và trở thành luật sư ở California là trái ngọt đầu tiên của cô.