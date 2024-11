Cô gái TP.HCM kiếm tiền triệu nhờ 'săn sale hộ' dịp Black Friday

Phố mua sắm đắt đỏ nhất thế giới bị soán ngôi

Via Monte Napoleone của Milan (Italy) chính thức "đánh bại" Upper Fifth Avenue của New York (Mỹ) để trở thành phố mua sắm đắt đỏ nhất thế giới trong bối cảnh "cầu vượt quá cung".