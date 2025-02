Cô gái trông giữ xe liên tục can ngăn người đàn ông đánh nam sinh

Thấy nam sinh mặc áo shipper bị đánh tới tấp, cô gái làm nghề trông giữ xe đã lao ra đường can ngăn. Sau sự việc, nhiều người nhầm tưởng cô gái này là người thân của đối tượng hành hung nam sinh.

Trong clip người đàn ông đánh tới tấp nam sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Đại học Vinh xảy ra tại phường Quang Trung (TP Vinh, Nghệ An), xuất hiện hình ảnh một cô gái can lao vào liên tục can ngăn. Theo tìm hiểu, cô gái xuất hiện trong clip là chị Phạm Phương Thảo (SN 1993, trú tại phường Quang Trung, thành phố Vinh).

Chị Thảo cho biết chị làm nghề trông giữ xe trước cổng công viên trung tâm thành phố Vinh, đối diện Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh. Khoảng 17h ngày 18/2, anh Đặng Thái Hoàng (SN 1993, trú TP Vinh) lái ô tô đến gửi tại bãi giữ xe và đi bộ qua đường thì va chạm với nam sinh.

Sau đó anh Hoàng đã lao vào đánh tới tấp nam sinh mặc áo shipper, thấy vậy chị Thảo đã lao vào can ngăn.

Nam sinh bị người đàn ông đi bộ đánh tới tấp. Ảnh: Cắt từ clip.

“Tôi thấy bạn kia bị đánh. Theo quán tính, tôi chạy ra đường, giữ người đàn ông lại và bảo với người đàn ông “không được đánh người như vậy”. Sau đó, người đàn ông đã dừng lại. Công an sau đó cũng đã mời tôi lên làm việc, lấy lời khai”, chị Thảo kể.

Cũng theo chị Thảo, sau khi clip được người dân đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người nhầm tưởng chị là vợ hoặc người thân của anh Đặng Thái Hoàng.

"Tôi không có mối quan hệ gì với anh Hoàng cả. Thấy sự việc bất bình và lo lắng cho sức khỏe của người bị đánh nên tôi chạy đến ngăn cản chứ lúc đó không nghĩ được gì nhiều", chị Thảo nói.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của nam sinh bị đánh, sáng 19/2, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Bệnh viện Quân Y 4 xác nhận nam sinh Nguyễn Quang S. nhập viện điều trị tại Khoa Tai - Mũi - Họng do tổn thương mũi. Sau sự việc, phía Trường THPT chuyên Đại học Vinh cũng đã tới bệnh viện thăm hỏi, động viên nam sinh bị đánh.

Trước đó, khoảng 17h ngày 18/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người đàn ông lao vào đánh tới tấp nam thanh niên mặc áo shipper.

Qua tìm hiểu, nam sinh bị đánh là Nguyễn Quang S. (17 tuổi, trú phường Quang Trung). S. đang là học sinh lớp 11, trường THPT Chuyên Đại học Vinh.

Nam sinh cho biết, sau giờ học, S. mượn áo shipper của bạn khi về nhà để tránh lạnh. Khi tới đoạn ngã tư đường Trần Phú gần Bệnh viện thành phố Vinh, do gặp tín hiệu đèn đỏ nên S. dừng xe lại. Vừa lúc đó thì có người đàn ông đi bộ băng qua đường và xảy ra va chạm giao thông nhẹ với S. Người đàn ông sau đó đã lao vào đánh tới tấp nam sinh.