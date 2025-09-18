Cô gái Trung Quốc bị yêu cầu tẩy trang 5 lần 'vì quá xinh' lại gây sốt

Sau hơn nửa năm gây sốt mạng xã hội vì khuôn mặt đẹp như AI, Hu Xinyi nhập học tại Đại học Truyền thông Trung Quốc và gây chú ý trong ngày khai giảng.

Khuôn mặt mộc xinh như được photoshop của Hu khiến dân mạng trầm trồ.

Tháng 1 năm nay, Hu Xinyi (sinh năm 2006) gây sốt khắp mạng xã hội Trung Quốc khi bị giám thị yêu cầu tẩy trang 5 lần trong cuộc thi Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh. Làn da trắng và đường nét khuôn mặt "siêu thực" ngay cả khi để mặt mộc của cô khiến dân mạng trầm trồ, ví như sản phẩm của AI (trí tuệ nhân tạo).

Mới đây, hôm 15/9, Hu tiếp tục "gây bão" trong lễ khai giảng của Đại học Truyền thông Trung Quốc, ngôi trường cô đăng ký nhập học. Sự xuất hiện của "tiên nữ mặt mộc" thu hút sự quan tâm lớn, ET Today đưa tin.

Hu đạt 274 điểm trong kỳ thi Phát thanh Truyền hình Bắc Kinh và sau đó xếp hạng 17 toàn quốc tại Khoa Truyền thông. Từ tháng 3 đến nay, cô đã có khoảng thời gian ôn luyện căng thẳng, thức dậy từ 5h và học đến khuya.

Trên bảng chữ ký của tân sinh viên trong ngày khai giảng, Hu đã viết dòng chữ "Vượt khỏi kén và hóa bướm", như một lời khẳng định sau những tranh luận nhắm vào cô sau khi bất ngờ nổi tiếng.

Hu gây chú ý trong ngày khai giảng.

Hồi tháng 1, khi tham gia cuộc thi của trường nghệ thuật, Hu Xinyi gặp rắc rối vì khuôn mặt đẹp "siêu thực". Từng đường nét từ đôi mắt, dáng mũi đến môi của cô hoàn hảo đến mức giám khảo cho rằng cô trang điểm quá đà và yêu cầu tẩy trang tại chỗ.

Kết quả, sau 5 lần dùng khăn ướt để tẩy trang, mặt mộc của Hu vẫn xinh như được photoshop của cô khiến cả ban giám khảo đều ngỡ ngàng. "Tôi phải lau mặt thật mạnh để đảm bảo với các giám khảo rằng mình không có chút trang điểm nào. Họ còn yêu cầu tôi nhắm mắt, thử kéo lông mi để xem có phải đồ giả không", Hu kể với truyền thông.

Câu chuyện của Hu sau đó lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội . Nhan sắc của cô nhận về hàng nghìn lời khen ngợi. Nhiều người nói rằng ngay cả dùng 10 bộ lọc làm đẹp cũng không thể xinh bằng cô.

Bên cạnh đó, không ít người bày tỏ nghi ngờ cô có thể đã can thiệp thẩm mỹ để có khuôn mặt hoàn hảo. Đáp lại, Hu chia sẻ hình ảnh ngày bé, chứng minh những nét đẹp hiện tại đều là tự nhiên.

Dù vậy, khi thành hiện tượng mạng, Hu không tránh được hết những lời nhận xét ác ý. Nhiều người cho rằng cô chắc chắn được ưu ái vì có ngoại hình, còn thực lực không bằng ai. Cô gái 18 tuổi đã chứng minh bằng cách ôn luyện miệt mài, đạt thứ hạng cao trong kỳ thi tuyển sinh.

Hình ảnh Hu lan truyền khắp mạng xã hội.

Khoa Nghệ thuật Phát thanh và Dẫn chương trình thuộc Đại học Truyền thông Trung Quốc tuyên bố điểm số học tập và thành tích chuyên môn của Hu đáp ứng các tiêu chí tuyển chọn, đồng thời nhấn mạnh "Tài năng nghệ thuật đòi hỏi cả vẻ đẹp và kỹ năng".

Trong ngày nhập học, Hu còn bỏ 5 chiếc khăn ướt từ cuộc thi nghệ thuật vào vali để vào trường như một kỷ niệm, một lời nhắc nhở bản thân.

Hu có chiều cao 1,72 m và nặng 45 kg. Cô có thể chơi piano, violin, sáo và múa Trung Hoa. Sau khi chiến thắng cuộc thi Phát thanh truyền hình, cô hy vọng có thể trở thành người dẫn chương trình thời sự trong tương lai. Cô nói rằng không muốn gia nhập làng giải trí mà chỉ muốn tập trung vào truyền thông.