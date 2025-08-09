Cô gái Việt chi 2,8 triệu đồng để 'đi tù' ở Hàn Quốc

Giữa vùng núi hẻo lánh Hàn Quốc, Thảo Vân bỏ ra hơn 2,8 triệu đồng để trải nghiệm 24 giờ “bị tước đoạt tự do” trong nhà tù giả lập, chỉ còn lại sự tĩnh lặng bao trùm.

Cô gái Việt chi gần 3 triệu đồng để 'ở tù' 24 giờ Chỉ với một quyển sổ, cây bút và bữa cơm trượt qua khe cửa, Thảo Vân đã chi hơn 2,8 triệu đồng để tự "bỏ tù” mình 24 giờ trong mô hình nhà tù giả lập giữa núi rừng Hàn Quốc.

Trong chuyến công tác tại Hàn Quốc, Bùi Diệp Thảo Vân dành một ngày cuối tuần để tham gia trải nghiệm "nhà tù giả lập" - mô hình du lịch được thiết kế như một trại giam thật sự.

Ý tưởng nghe qua có vẻ kỳ lạ, nhưng chính sự khác thường ấy khiến cô tò mò muốn thử, để biết cảm giác "bị tước đoạt tự do một cách tự nguyện" ra sao.

"Bên cạnh sự hiếu kỳ với ‘resort nhà tù’, điều quan trọng tôi muốn là gặp gỡ và trò chuyện với những người sáng lập, để hiểu về động lực và góc nhìn xã hội đằng sau mô hình này", Vân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Nằm ở vùng núi hẻo lánh, cách xa Seoul và phương tiện công cộng, "nhà tù" mang tên Happitory không dành cho số đông khách du lịch. Những ngày thường, nơi đây vắng vẻ, hầu như chỉ có lác đác vài người. Chỉ khi có sự kiện đặc biệt, không gian mới đông đúc hơn.

Chi phí cho 24 giờ trải nghiệm là khoảng 2,8 triệu đồng, bao gồm ăn uống. Khó khăn lớn nhất, theo Vân, không nằm ở điều kiện vật chất mà ở việc đối diện với chính mình, chấp nhận sự bất tiện, và sống trong không gian cùng thời gian như bị bóp nghẹt.

"Đó là thử thách tinh thần nhiều hơn thể chất, buộc tôi phải chậm lại, chấp nhận và hòa vào sự tĩnh lặng đến ngột ngạt", cô nói.

Phòng giam không có điều hòa, nhưng nằm trên đỉnh núi nên không khí trong lành và mát mẻ. Bên trong chỉ có bồn cầu, vòi nước và vài vật dụng tối thiểu. Trước khi bước vào, khách phải giao nộp toàn bộ thiết bị cá nhân, chỉ mang theo quần áo trên người. Riêng Vân được phép mang theo máy quay phục vụ công việc.

Thức ăn được cung cấp qua ô cửa trong suốt 24 giờ giam.

Trong 24 giờ, quyển sổ, cây bút và chiếc máy quay trở thành bạn đồng hành với Vân. Buổi tối, lúc 18h30, cơm được chuyển vào qua ô cửa.

“Khoảng thời gian này không đủ để thay đổi điều gì lớn lao, nhưng tôi học được cách buông bỏ, chấp nhận và quen với cảm giác FOMO (cảm giác sợ bị bỏ lỡ), sau chuỗi ngày kiệt sức vì công việc", cô bày tỏ.

Người tham gia được trao chìa khóa để rời khỏi "nhà tù" bất cứ lúc nào. Trong nhóm trải nghiệm hôm ấy, Vân là người nước ngoài duy nhất, còn lại chủ yếu là các bạn trẻ Hàn Quốc.

"Nhìn họ, tôi thấy rõ dấu vết của một xã hội áp lực, từng nổi tiếng là quốc gia có thời gian làm việc mỗi tuần nhiều nhất thế giới. Sự mệt mỏi hiện hữu trên gương mặt họ", cô nhận xét.

Kết thúc trải nghiệm, Vân thu dọn hành lý rời khỏi "trại giam" nhỏ bé. Điều đọng lại trong cô không chỉ là không gian khép kín, mà còn là sự tử tế của những người làm việc tại đây.

Biết cô sẽ phải chi vài triệu đồng để bắt xe về Seoul, họ chủ động chở ra tận trạm xe khách, nán lại chờ cho đến khi xe đến, dõi theo lúc cô lên xe và vẫn đứng nhìn cho đến khi chiếc xe lăn bánh.

Trên mạng xã hội, 4 clip của Thảo Vân về trải nghiệm này đã thu hút hơn 2 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận. Nhiều người tỏ ra tò mò, khó hiểu, nhưng cũng có ý kiến cho rằng đây là một trải nghiệm đáng giá.