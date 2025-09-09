Cô gái Việt khiến quân nhân Nga, Trung Quốc vỗ tay reo hò

Trong tiệc chia tay các đoàn quân nhân quốc tế tối 2/9, giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Lê Minh Ngọc khiến nhiều chiến sĩ Trung Quốc, Nga đứng dậy reo hò, tặng hoa và xin chụp ảnh.

Quân nhân Nga, Trung Quốc cổ vũ, tặng hoa cô gái Việt Giọng hát đầy cảm xúc của ca sĩ Lê Minh Ngọc đã khiến nhiều quân nhân Trung Quốc, Nga trong buổi tiệc chia tay tối 2/9 phải đứng dậy reo hò và bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Tối 2/9, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức tiệc chia tay các đoàn quân nhân quốc tế, gồm Lào, Campuchia, Trung Quốc, Nga, sau Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Khi đến phần giao lưu văn nghệ, ca sĩ Lê Minh Ngọc, công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam), cất tiếng hát ca khúc Trên cánh đồng hy vọng.

Giọng hát vang cùng kỹ thuật điêu luyện của nữ ca sĩ khiến nhiều quân nhân Trung Quốc, Nga phấn khích. Họ không chỉ vỗ tay, tặng hoa, xin chụp ảnh kỷ niệm mà còn cúi đầu thể hiện sự ngưỡng mộ.

Các quân nhân khen "phụ nữ Việt Nam rất đẹp"

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lê Minh Ngọc cho biết ban đầu cô được phân công hát ca khúc tiếng Việt Mùa xuân trên quê hương. Tuy nhiên, đến phút chót, cô quyết định đổi sang Trên cánh đồng hy vọng - một ca khúc nổi tiếng ở Trung Quốc, mang thông điệp tích cực: gieo hạt hôm nay để có mùa màng bội thu ngày mai.

"Lúc đó, tôi rất lo lắng vì không chuẩn bị từ trước. Nhưng may mắn là các chiến sĩ cổ vũ nhiệt tình, khiến tôi xúc động và tự tin hơn", cô kể.

Để thể hiện trọn vẹn, nữ ca sĩ áp dụng thêm kỹ thuật hát trong hí kịch - loại hình nghệ thuật truyền thống Trung Quốc.

Ca sĩ Lê Minh Ngọc tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) vào ngày 2/9 vừa qua.

Clip đồng nghiệp quay lại từ cánh gà sau đó được Lê Minh Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội. Cô bất ngờ khi video nhanh chóng lan tỏa và nhận được hàng nghìn lượt yêu thích.

Sau tiết mục, Minh Ngọc cùng đồng nghiệp giao lưu với các quân nhân nước bạn. "Các bạn rất vui và còn khen phụ nữ Việt Nam đẹp nữa", nữ ca sĩ cười tiết lộ.

Minh Ngọc cho biết đây là kỷ niệm khó quên trong sự nghiệp và hy vọng những cuộc giao lưu như vậy góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Vinh dự không thể quên

Trước đó, sáng 2/9, Lê Minh Ngọc cùng các nghệ sĩ biểu diễn liên khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Cô cho biết bản thân xúc động đến rơi nước mắt khi đứng trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày lễ trọng đại.

"Âm nhạc cất lên khiến tôi thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng rất tự hào vì được góp phần cống hiến trong ngày kỷ niệm 80 năm Quốc khánh", cô tâm sự.

Để chuẩn bị cho lễ diễu binh và biểu diễn, Lê Minh Ngọc cùng ê-kíp phải tập luyện nhiều ngày, thậm chí thức trắng đêm cho các buổi sơ duyệt, tổng duyệt.

"Thời tiết khi nắng khi mưa, các chị em nghệ sĩ cũng mệt đôi chút nhưng tinh thần thì rất hăng hái. Được đứng giữa Quảng trường Ba Đình hát cho Tổ quốc là niềm vinh dự không gì sánh được", cô nói.

Ca sĩ Lê Minh Ngọc được vinh dự bắt tay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống theo quân ngũ, Lê Minh Ngọc sớm chịu ảnh hưởng từ môi trường kỷ luật. Ông nội cô từng công tác tại Quân khu 4, bố làm trong ngành công an, còn anh trai là bộ đội biên phòng. Những câu chuyện của ông nội đã thôi thúc cô nuôi ước mơ trở thành một chiến sĩ, nghệ sĩ.

Hiện, Lê Minh Ngọc theo đuổi dòng nhạc thính phòng, đặc biệt gắn bó với những ca khúc về quê hương, đất nước. Cô mong muốn mang tiếng hát của mình đến gần hơn với thế hệ trẻ, góp phần nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc qua âm nhạc.

Tham gia nhiều sự kiện lớn, nhưng với Lê Minh Ngọc, được hát trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là ký ức khó quên. "Sau chương trình, tôi tự nhủ phải rèn luyện nhiều hơn, hát thật hay hơn để truyền cảm hứng tích cực đến mọi người", cô nói thêm.

Lê Minh Ngọc theo học thanh nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội từ năm 16 tuổi. Năm 2023, cô về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội và nhanh chóng ghi dấu với nhiều sự kiện lớn. Nữ ca sĩ từng giành giải Nhất Sao Mai toàn quốc 2022 và giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng, nhạc kịch - hợp xướng toàn quốc 2023.