Cô gái Việt là đạo diễn ở Mỹ, từng làm việc cho cựu Tổng thống Biden

Bắt đầu theo nghề đạo diễn từ năm 16 tuổi, Minh Nguyệt từng làm việc tại Việt Nam, Pháp, Israel, Mỹ; nhận nhiều giải thưởng; có cơ hội tiếp xúc, hợp tác với các nhân vật nổi tiếng.

Năm 2024, Đào Minh Nguyệt (sinh năm 1992, TP.HCM) tự hào khi series phim mình đồng sản xuất cho kênh 3Cat ở Tây Ban Nha thắng giải Emmy hạng mục Best Short-Form Series (Loạt phim ngắn xuất sắc nhất). Đây là giải thưởng uy tín nhất trong lĩnh vực truyền hình của Mỹ.

Nhưng thời điểm đó, nữ đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim tài liệu ở New York không thể trực tiếp đến nhận giải vì bận lịch quay phim cho ông Joe Biden, khi ấy là tổng thống Mỹ đương nhiệm.

“Tôi theo nghề từ năm 16 tuổi, đến nay có kinh nghiệm hơn 16 năm làm việc ở Việt Nam, Pháp, Israel và Mỹ”, cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Với chặng đường hành nghề khá dài, Nguyệt có nhiều điều để “flex” (khoe thành tích đáng tự hào của bản thân), trong đó có cơ hội làm việc với cựu Tổng thống Joe Biden, cựu Phó tổng thống Kamala Harris cùng các chính trị gia đảng Dân chủ của Mỹ.

Bước ngoặt tuổi 16

Năm lớp 10, Minh Nguyệt làm phim ngắn đầu tay cho Trường THPT Trưng Vương (TP.HCM). Tác phẩm của cô được chọn vào chung kết liên hoan phim học sinh - sinh viên của tổ chức JENESYS ở Nhật Bản. Bước ngoặt này giúp nữ sinh 16 tuổi biết chắc con đường mình muốn theo đuổi.

Tốt nghiệp cấp 3, Nguyệt theo học khóa Đạo diễn điện ảnh tại Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Cô được trường cử đi Pháp trao đổi sinh viên sau khi phim thi cuối học kỳ năm 2 thắng giải nhất tại liên hoan phim Philips-Lighting ở Marseille.

Trong quá trình học tập ở Pháp, Nguyệt tham gia sản xuất một vài phim ngắn với sinh viên cùng đồng nghiệp ở Angouleme và Clermont-Ferrand. Cuối năm 2012, cô sang California (Mỹ) du học và lấy bằng tốt nghiệp cao đẳng ngành Sản xuất phim tại Trường cộng đồng De Anza.

Minh Nguyệt chụp hình tại liên hoan phim Jerusalem 2017, nơi phim của đoàn cô được công chiếu lần đầu.

Nhận ra rằng 100% kịch bản và phim mình làm đều dựa vào những câu chuyện có thật, Minh Nguyệt có cú chuyển đổi ngành từ điện ảnh sang phóng sự tài liệu. Năm 2017, cô tốt nghiệp Đại học San Francisco và được trường cử đi Israel để làm phim tài liệu dài tập đầu tay.

“Phim của tôi sau đó được lựa chọn công chiếu ở hơn 30 liên hoan phim tại châu Á (Hong Kong - Trung Quốc, Nepal), châu Âu (Áo, Đức, Pháp, Hungary, Phần Lan...), Bắc Mỹ (Canada, Mỹ, Mexico) và ở Nam Phi”, cô kể.

Sau khi trở về Mỹ từ Israel, Nguyệt tiếp tục theo đuổi nhiều dự án phim tài liệu cho các công ty truyền thông lớn như Netflix, VICE News, Group Nine Media, PBS, Vox và các tổ chức, công ty gồm Facebook, Dropbox, Logitech…

Năm ngoái, phim cô làm cho series tài liệu Point Of No Returns của đài 3Cat ở Tây Ban Nha thắng giải Emmy, hạng mục Best Short-Form Series.

Những sản phẩm triệu view

Với chuyên ngành phóng sự tài liệu, việc Minh Nguyệt đến với đoàn tranh cử tổng thống Mỹ của ông Joe Biden rất tình cờ.

Năm 2022, cô vào làm cho NowThis, tòa soạn đi tiên phong trong việc chuyển hóa cách làm phóng sự tài liệu truyền thống để hướng đến khán giả sử dụng mạng xã hội.

“Là lính mới, còn trẻ, lại vào làm trong giai đoạn rất nhiều tòa soạn khác đang cạnh tranh kịch liệt, tôi nhiệt tình trong việc thúc đẩy chuyển đổi đường hướng của công ty để bắt kịp thị hiếu của người xem”, cô nhớ lại.

Nhờ nhiệt huyết làm việc ngày đêm, buổi họp nào cũng đóng góp đề tài và gợi ý những thay đổi nhỏ cho tòa soạn, Nguyệt sớm tạo được ấn tượng với giám đốc Athan Stephanopoulos. Chỉ một tháng sau khi vào làm, cô được chọn tham gia khâu sản xuất cho buổi phỏng vấn độc quyền của NowThis với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden.

Minh Nguyệt sản xuất video cho chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden.

Trong quá trình làm việc tại đây, ngoài ông Biden, Minh Nguyệt cũng có cơ hội làm việc với nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà tự nhiên học Jane Goodall, phi hành gia Mark Kelly, diễn viên Rainn Wilson…

Nhiều sản phẩm cô làm ra được lựa chọn đăng trên trang của của các nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Leonardo DiCaprio, Viola Davis, Mark Ruffalo…

Sau khi Stephanopoulos rời công ty sang làm Phó chủ tịch CNN, ông cũng giới thiệu Nguyệt với đồng nghiệp ở tòa soạn mới.

Mùa xuân năm ngoái, khi NowThis sa thải tất cả phóng viên trong tòa soạn để chuyển hẳn thành công ty giải trí, Minh Nguyệt mất việc. Nghe tin về “lính cũ”, Stephanopoulos giới thiệu cô vào làm cho đoàn tranh cử tổng thống Mỹ của ông Biden.

Với kinh nghiệm nhiều năm sản xuất video có số lượng tương tác hàng đầu cho các tòa soạn, công ty và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, Nguyệt tạo ra loạt video đứng nhất về số lượng lượt xem cũng như tương tác cho cựu Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris (38 triệu lượt xem trên Instagram), cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama (80 triệu lượt thích trên Twitter, nay là X), tài tử Robert Downey Jr. (21,4 triệu lượt xem trên Instagram).

“Tuy ông Biden, bà Harris và phần lớn chính trị gia đảng Dân chủ rất vui tính và dễ gần, khối lượng công việc và quá trình làm cho đoàn tranh cử là giai đoạn vất vả nhất đối với tôi từ trước đến giờ”, cô nhớ lại.

Sau khi ông Biden ngừng tranh cử và đưa bà Harris lên làm ứng cử viên chính cho đảng Dân chủ, quá trình làm video tranh cử cho đoàn gần như phải khởi động lại từ đầu. Nguyệt và các đồng sự có vỏn vẹn 107 ngày để làm tất cả công việc mà các đoàn tranh cử tổng thống khác thường có hơn một năm để chuẩn bị.

“Tuy là đoàn tranh cử tổng thống ngắn nhất lịch sử nước Mỹ, những sản phẩm mà đoàn tôi làm ra cũng phá nhiều kỷ lục, nhất là về số lượng quỹ đã gây được là hơn 1 tỷ USD trong vòng một quý”, nữ đạo diễn Việt tự hào chia sẻ.

Minh Nguyệt làm việc với các diễn viên phim Marvel trong một video làm cho đoàn tranh cử của bà Kamala Harris.

Giai đoạn này cũng đưa đến cho Nguyệt cơ hội làm việc với nhiều nghệ sĩ, nhà hoạt động xã hội và chính trị gia nổi tiếng như cựu Tổng thống Barack Obama - phu nhân Michelle Obama, dàn diễn viên Marvel, Bruce Springsteen, đầu bếp José Andrés, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, Bernie Sanders… Mỗi trải nghiệm công việc với cô đều quý giá.

Cuộc sống ở thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới

“Với khả năng tài chính của một người làm tự do như tôi, chắc còn lâu lắm mới mua nổi nhà ở Mỹ”, Minh Nguyệt nói về cuộc sống hiện tại ở thành phố New York.

Nguyệt và chồng, là bạn học cũ tại trường cao đẳng, thuê nhà từ California sang New York. Ở đâu, họ cũng phải chia sẻ không gian với nhiều người. Nhưng nhờ vậy, sau nhiều năm tháng, cặp đôi có thêm không ít bạn bè thân thiết.

Năm 2020, ông xã của Nguyệt quyết định quay lại học để lấy bằng cử nhân. Hai vợ chồng chuyển vào trong chiếc xe Chevy Van và sống lang bạt suốt 3 năm. Nhờ đó, họ dành tiền chi trả học phí, không phải ôm nợ ngân hàng như nhiều sinh viên Mỹ khác.

“Thời gian ở xe vất vả, nhưng tính vợ chồng tôi sống tối giản và thích du lịch nên 3 năm đó rất vui”, cô nhớ lại.

Minh Nguyệt mặc áo dài đi mua hoa tại công viên 23/9 Tết 2025.

Hiện giờ, Nguyệt may mắn thuê được căn hộ với giá vừa phải và tìm được bạn chia phòng rất dễ thương. Nhưng thỉnh thoảng, ông xã cô vẫn đùa là muốn mua xe để “đi bụi” lại.

Gia đình Nguyệt hiện sống ở quận Queens, nơi ít đắt đỏ nhất ở thành phố New York. Bởi vậy, cuộc sống khá thoải mái. Ở khu vực mà xung quanh rất nhiều dân nhập cư, họ cũng được tận hưởng ẩm thực phong phú và lối sống luôn nhộn nhịp, nhiều sự kiện truyền thống quanh năm.

Trong gần 15 năm sống ở Mỹ, Minh Nguyệt thường xuyên về Việt Nam thăm gia đình và ăn Tết nhờ công việc tự do và dễ sắp xếp giờ giấc.

“Quan niệm của tôi là ‘lá rụng về cội’ nên dù đi đâu, Việt Nam vẫn luôn luôn là nhà. Sau này, khi ‘già’ thêm xíu nữa, vợ chồng tôi sẽ về sống với gia đình ở TP.HCM”, cô bộc bạch.

Sau khi hoàn thành công việc với đoàn tranh cử tổng thống Mỹ, Nguyệt gấp rút về thăm mẹ bệnh từ đầu tháng 12/2024. Trong Tết Nguyên đán, cô chủ yếu ở nhà với mẹ, đi thăm họ hàng, người thân và đi tảo mộ ông bà.

Nữ đạo diễn thích nhất là mặc áo dài đi dạo phố phường. Năm ngoái, khi tham gia tình nguyện chụp hình sự kiện cho Hội Sinh viên và Thanh niên Việt Nam tại New York, cô chọn trang phục truyền thống diện ở Brooklyn.

“Năm nay, khi về lại New York, tôi sẽ mang theo vài bộ áo dài và mặc ra đường nhiều hơn để ‘quảng bá’ hình ảnh trang phục truyền thống Việt Nam ở thủ đô thời trang xứ người”, nữ đạo diễn chia sẻ.