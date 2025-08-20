Có gì du lịch ở Bhutan?

Nằm ở dãy Hymalaya giữa Ấn Độ và Trung Quốc, Bhutan là quốc gia nội lục có tổng diện tích lãnh thổ nhỏ gọn khoảng 38.394 km2. Thủ đô của vương quốc Phật giáo Mật Tông cuối cùng trên Trái Đất là Thimphu . Điểm nổi bật của thành phố là không có đèn tín hiệu giao thông. Địa phương thúc đẩy một nhịp độ sống nhẹ nhàng trong đó các phong tục cổ xưa tồn tại song hành với tốc độ hiện đại. Tashichho Dzong , pháo đài kiêm tu viện Phật giáo, yên tĩnh nằm bên bờ sông Wang Chhu, một khung cảnh thanh bình giúp tu sĩ suy tư mộ đạo. Du khách có thể tiến xa hơn vào dòng chảy văn hóa bằng cách tham quan các ngôi đền địa phương, tham gia các buổi thiền định, hoặc trò chuyện với người dân về Tổng hạnh phúc quốc gia (GNH - thước đo thịnh vượng của đất nước). Ảnh: Soonam Wooeser/Pexels.

Trong khi đó, Paro , nằm ở phía tây Bhutan là cổng vào các địa điểm mang tính biểu tượng của đất nước, cách Thimphu khoảng hơn một giờ lái xe. Paro chào đón du khách bằng một thung lũng rộng mở, yên tĩnh với những cánh đồng chắp vá và những khu rừng rậm rạp hòa cùng những ngọn núi cao của dãy Hy Mã Lạp Sơn. Viên ngọc quý của thung lũng là tu viện Paro Taktsang. Bất chấp trọng lực ở độ cao 3.120 m, các bức tường trắng của công trình vẫn sừng sững đứng trên mặt vách đá. Ảnh: Pema Gyamtsho/Pexels.

Bảo tàng quốc gia Ta Dzong nằm tại thung lũng Paro là hiện thân của nét truyền thống và văn hóa sống động của người Bhutan. Trong quá khứ, công trình từng là một tháp canh 6 tầng từ thế kỷ XVII. Mỗi tầng trưng bày một chủ đề khác nhau từ trang phục, áo giáp, vũ khí đến tem, ảnh sản xuất và sinh hoạt thời xưa. Ảnh: Shutterstock.

Paro Taktsang hay tu viện Tiger's Nest nổi tiếng thu hút nhiều tín đồ đến chiêm bái nhờ ý nghĩa tôn giáo, lịch sử lâu đời cũng như vị trí địa lý đặc biệt. Tu viện nằm ở độ cao 900 m thuộc thung lũng Paro. Với vị thế cheo leo, việc làm thế nào để xây dựng công trình tại đây cũng là điều hấp dẫn du khách. Để đến được tu viện, du khách phải đi bộ khoảng 4 km trên con đường đầy lá cờ dọc hai bên lối đi. Tháng 4/1998, một trận hỏa hoạn nghiêm trọng bao trùm Taktsang khiến các hiện vật bị mất. Sau quá trình tái thiết kéo dài, tháng 3/2005, công trình mở cửa đón tín đồ trở lại. Ảnh: Gaurav Bagdi/Pexels.

Đèo Chele La nằm giữa thung lũng Paro và Haa. Đây là con đường bộ cao nhất Bhutan có thể đi bằng ôtô. Bao quanh con đèo là khung cảnh núi rừng ngoạn mục nhìn ra dãy Himalaya, đặc biệt là núi Jomolhari và Jichu Drake. Với vị thế cao, du khách nên đến địa danh vào tháng 4-6 để cảm nhận không khí dễ chịu của núi rừng, ngắm hoa đỗ quyên hay cắm trại cùng gia đình. Bạn cũng có thể tham quan đèo vào tháng 10 đến tháng 3 năm sau, khi tiết trời trở lạnh, tuyết phủ khắp núi. Ảnh: @heavenlybhutan.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, Bhutan đã ghi nhận 105.526 lượt khách du lịch, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 7, quốc gia đón 4.851 du khách, tăng 85% so với tháng 7/2024.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

