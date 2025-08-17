Có gì khi du lịch Cuba?

Giữa những khó khăn thường nhật, Cuba vẫn quyến rũ du khách bằng vẻ đẹp hoài cổ, xì gà trứ danh và tinh thần lạc quan của người dân.

Thủ đô La Habana của Cuba được tổ chức New7Wonders của Thụy Sĩ vinh danh là thành phố kỳ quan của thế giới vào tháng 12/2014.

Cuba - hòn đảo lớn nhất ở Caribe, có vị trí đắc địa giữa Nam và Bắc Mỹ, chỉ cách Bahamas khoảng 140 km và cách Florida (Mỹ) 180 km. Đây cũng là điểm đến nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường, từng đứng đầu Chỉ số Phát triển Bền vững năm 2015.

Sau hàng thập kỷ chịu lệnh cấm vận, đất nước này đang đối mặt với cảnh mất điện luân phiên, lương thực khan hiếm, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Song, trong mắt du khách, Cuba vẫn luôn là điểm đến độc đáo, nơi hiện thực khắc nghiệt hòa lẫn với sức hút văn hóa đặc sắc.

Nhà hát Havana hiện lên tráng lệ dưới bầu trời đêm thủ đô Cuba.

Đến Cuba, điều khiến nhiều du khách ấn tượng chính ở phong thái của người nơi đây. Họ giữ được sự lịch thiệp, kiên nhẫn xếp hàng ngay cả khi cuộc sống thiếu thốn, vẫn mỉm cười và sẵn sàng trò chuyện, ca hát cùng khách lạ. sự lạc quan, phóng khoáng ấy đã tạo nên nét quyến rũ rất riêng, biến hành trình đến Cuba không chỉ thành một chuyến nghỉ dưỡng, mà còn trải nghiệm văn hóa đầy cảm xúc.

Trong khi đó, du lịch được kỳ vọng vực dậy kinh tế đất nước. Năm 2023, Cuba đón 2,4 triệu khách quốc tế, thấp hơn nhiều so với mục tiêu. Công suất phòng khách sạn chỉ khoảng 28,4%, hiện chính phủ dành gần 40% ngân sách đầu tư cho xây dựng khách sạn, hy vọng hình ảnh “thiên đường Caribe” sẽ tiếp tục níu chân du khách.

Giữa khó khăn kinh tế, Cuba vẫn chứng minh sức mạnh khoa học và chính sách xã hội tiến bộ: quốc gia tiên phong phát triển vaccine ung thư phổi, đồng thời miễn phí phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho công dân từ năm 2008.

Người dân Cuba vẫn giữ sự lạc quan, phóng khoáng giữa đời sống còn thiếu thốn.

Ngoài ra, đến Cuba, du khách dễ dàng bắt gặp những điều “không giống ai” của quốc đảo này. Coca Cola hoàn toàn vắng bóng, thay thế bằng ly Cuba Libre pha rum, cola nội địa và chanh tươi.

Ở Cuba, người ta thường nói “chỉ cần bước xuống phố cũng như đang trong một bảo tàng sống”. Không chỉ có nhiều công trình lịch sử đồ sộ, ngay trên các con đường ở Havana, du khách có thể bắt gặp cả một “bảo tàng ngoài trời” của những chiếc xe hơi Mỹ cổ từ thập niên 1950, vẫn còn được gìn giữ và sử dụng hàng ngày. Những chiếc Chevrolet, Cadillac hay Ford bóng loáng lăn bánh trên đường, biến từng góc phố thành phông nền hoài cổ đầy màu sắc.

Nhiều chiếc xe cổ chạy trên đường phố Cuba.

Xì gà vốn được xem như niềm tự hào và cũng là “đặc sản văn hóa” của Cuba. Nhờ thổ nhưỡng và khí hậu đặc biệt ở vùng Vuelta Abajo, lá thuốc lá nơi đây nổi tiếng ngon bậc nhất thế giới. Người dân Cuba vẫn duy trì cách trồng trọt và cuốn thủ công truyền thống, tạo nên những điếu xì gà có hương vị độc đáo khó nơi nào sánh được.

Giá xì gà Cuba rất đắt. Một điếu phổ thông thường từ 20- 50 USD , trong khi các dòng cao cấp như Cohiba Behike có thể lên tới 100- 200 USD /điếu. Thậm chí, những hộp giới hạn hoặc bản hiếm còn được bán với giá hàng chục nghìn USD, khiến xì gà Cuba không chỉ là sản phẩm tiêu dùng mà còn là biểu tượng đẳng cấp và trải nghiệm “phải thử một lần” khi đến hòn đảo Caribe.

Cuba hiện có 9 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Trong đó bao gồm Havana cổ, thung lũng Vinales, công viên Quốc gia Alejandro de Humboldt, công viên Quốc gia Desembarco del Granma, Catillo de San Pedro de LA Roca, Trinidad, Camaguey, Cienfuegos và cảnh quan khảo cổ của những đồn điền cà phê đầu tiên ở Đông Nam Cuba.

Top 5 trải nghiệm nhất định phải thử khi đến Cuba:

Ngồi xe cổ dọc Malecón lúc hoàng hôn.

Hòa mình vào điệu salsa trên phố.

Tham quan thung lũng Viñales và tìm hiểu xì gà Cuba.

Trải nghiệm cocotaxi - “quả dừa vàng” chạy trên phố.

Khám phá Fábrica de Arte Cubano (FAC) - Trung tâm văn hóa, nghệ thuật đa ngành nổi tiếng.